Ấm lòng sinh viên đón Tết xa quê

Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, tiết trời Đất Tổ vẫn còn vương chút se lạnh, mưa xuân giăng mắc như tơ trời trên những cành đào, cây mai khoe sắc thắm. Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân, tại Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt lấp lánh niềm vui của các sinh viên nước bạn Lào đã làm bừng sáng khán phòng, góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về tình hữu nghị đặc biệt Việt - Lào.

Niềm vui của các sinh viên Lào khi nhận được những phong bao lì xì – món quà tinh thần từ Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ.

Sau khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng, dư âm chương trình “Chào Xuân Bính Ngọ 2026” vẫn còn đọng lại trong tâm trí mỗi sinh viên Lào xa xứ. Để các em có một cái Tết trọn vẹn, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức, bố trí kinh phí hỗ trợ cho nhiều hoạt động thiết thực. Từ những cành đào thắm, cành mai vàng rực rỡ đến bánh kẹo, mứt Tết ngọt ngào đều được chuẩn bị chu đáo. Những món quà giản dị nhưng chan chứa tình cảm trở thành nguồn động viên tinh thần, giúp các em vơi bớt nỗi nhớ nhà khi lựa chọn ở lại Việt Nam đón Tết.

Tại chương trình gặp mặt, chúc Tết, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Ân - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời chúc mừng năm mới, chúc sức khỏe và thành công tới các thầy, cô giáo cùng toàn thể sinh viên Lào. Thầy nhấn mạnh, những trải nghiệm đón Tết tại Việt Nam sẽ trở thành kỷ niệm đẹp trong quãng đời sinh viên của các em, đồng thời bày tỏ mong muốn các sinh viên không chỉ tích lũy kiến thức y khoa để phục vụ quê hương mà còn là những “sứ giả” góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Quang Ân - Hiệu trưởng nhà trường ân cần trao phong bao lì xì may mắn gửi tặng các sinh viên Lào.

Năm học này, toàn trường có 88 sinh viên Lào đang theo học. Trong dịp nghỉ Tết Bính Ngọ, nhà trường đã bố trí phương tiện và tạo điều kiện để các sinh viên trở về nước an toàn. Tuy nhiên, một số sinh viên, chủ yếu là năm thứ nhất đã lựa chọn ở lại nhằm trải nghiệm không khí Tết cổ truyền của Việt Nam.

Đêm giao thừa, hội trường nhà trường trở nên rộn rã với các tiết mục văn nghệ giao lưu đặc sắc. Những bài hát ca ngợi quê hương Việt Nam tươi đẹp xen lẫn điệu múa Lăm vông uyển chuyển của “xứ sở triệu voi”, tạo nên không gian giao thoa văn hóa đầy ấn tượng. Lời ca tiếng Việt và tiếng Lào hòa quyện, xóa nhòa khoảng cách ngôn ngữ. Đặc biệt, hoạt động tìm hiểu văn hóa Tết Việt thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Những câu hỏi về sự tích bánh chưng, phong tục xông đất hay ý nghĩa mâm ngũ quả không chỉ mang lại tiếng cười mà còn giúp các em hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa Việt Nam. Đây chính là cách tiếp cận văn hóa tự nhiên nhất, giúp các em thêm yêu và trân trọng những giá trị truyền thống của đất nước láng giềng.

Trong chuỗi hoạt động đón Xuân, nhà trường còn tổ chức cho sinh viên Lào tham quan khu vực thị xã Phú Thọ cũ nhằm tìm hiểu lịch sử, văn hóa của vùng đất địa linh nhân kiệt. Hoạt động chúc Tết thầy, cô để lại nhiều cảm xúc sâu sắc. Trong trang phục truyền thống, các sinh viên Lào cùng nhau đến thăm nhà thầy cô, gửi gắm những lời chúc đầu năm tốt đẹp. Hình ảnh thầy, trò quây quần bên chén trà xanh, đĩa mứt gừng đã tạo nên không khí ấm áp, thân tình, vượt lên khuôn khổ của một cuộc thăm hỏi thông thường để trở thành cuộc sum vầy của những người thân trong gia đình.

Sinh viên Lào hào hứng tham gia “hái hoa dân chủ” tìm hiểu những phong tục độc đáo trong ngày Tết cổ truyền của người Việt.

Chia sẻ về trải nghiệm lần đầu đón Tết xa nhà, bạn Khammachanh Vannaly - sinh viên năm thứ nhất cho biết: Ban đầu em rất nhớ gia đình, nhưng sự quan tâm của thầy cô và các hoạt động ý nghĩa đã mang lại cảm giác ấm áp như đang ở quê hương. Sự động viên ấy giúp em thêm quyết tâm học tập, rèn luyện tốt để sau này trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng đất nước Lào và gìn giữ tình đoàn kết giữa hai dân tộc.

Tết Nguyên đán là dịp sum họp, gắn kết tình thân đối với mỗi người Việt. Việc nhà trường tổ chức chuỗi hoạt động đón Xuân cho sinh viên Lào không chỉ mang đến cho các em một mùa Xuân ấm áp mà còn góp phần thắt chặt mối quan hệ giữa nhà trường và sinh viên, giữa hai dân tộc Việt - Lào. Những kỷ niệm về một mùa Tết trên Đất Tổ sẽ trở thành hành trang quý giá trong cuộc đời mỗi sinh viên, như những nụ đào đầu xuân nảy lộc, biểu tượng cho tình hữu nghị Việt - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”, thắt chặt thêm mối quan hệ láng giềng “Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

Lê Hoàng