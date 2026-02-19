Lễ hội “Cướp bông, ném chài” đền Vân Luông

{title}
Sáng 19/2/2026 (tức ngày mùng 3 tháng Giêng năm Bính Ngọ) phường Vân Phú long trọng tổ chức Lễ hội “Cướp bông, ném chài” tại đền Vân Luông, thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia.
Đoàn đại biểu phường Vân Phú thực hiện nghi thức dâng lễ vào Đền.
Đây là hoạt động văn hóa - tâm linh tiêu biểu, thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, tôn vinh công đức các Vua Hùng, Tản Viên Sơn Thánh, Tam Sơn Đại Vương cùng các vị thành hoàng, bản thổ, nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ. Di tích được công nhận cấp tỉnh năm 1992, xếp hạng Di tích cấp Quốc gia năm 2009. Năm 2022, Lễ hội được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Toàn cảnh Lễ hội “Cướp bông, ném chài”.
Tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại Lễ hội.
Theo truyền thuyết, lễ hội gắn với tích Vua Hùng thứ 18 cùng Tản Viên Sơn Thánh đi săn đầu xuân, mang lại bình yên cho dân làng. Nghi thức cướp “đũa bông”, ném chài tái hiện cảnh săn bắt, cầu mong mùa màng bội thu. Trải qua bao thế hệ, lễ hội vẫn được gìn giữ, trao truyền và tổ chức thường niên. Đây không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là nguồn lực tinh thần to lớn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Vân Phú xác định phát triển kinh tế gắn với bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống. Lễ hội góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nghi thức cướp “đũa bông, ném chài”.
Đông đảo người dân tham gia nghi lễ cướp “đũa bông, ném chài”.
Trần Tuấn
