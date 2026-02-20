Khai hội Chùa Tiên năm 2026

Ngày 20/2 (tức mùng 4 tháng Giêng, năm Bính Ngọ), tại Di tích Quốc gia Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, UBND xã An Nghĩa tổ chức Lễ khai hội Chùa Tiên năm 2026.

Dự lễ hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật chào mừng khai hội Chùa Tiên năm 2026.

Lễ hội Chùa Tiên xã An Nghĩa là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian truyền thống, có nguồn gốc từ xa xưa, được phục dựng và duy trì tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Lễ hội Chùa Tiên đã đi vào tiềm thức của người dân, là không gian bảo tồn, gìn giữ nhiều giá trị tốt đẹp, là nơi kết tinh, hội tụ di sản văn hóa, lịch sử, chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Mường.

Lễ rước kiệu từ 3 điểm đền về không gian chính của lễ hội.

Lễ hội gắn với không gian quần thể Hang động khu vực Chùa Tiên được xếp hạng di tích Quốc gia năm 2011, với 20 điểm di tích thuộc nhiều loại hình: Di tích lịch sử văn hoá, di tích thắng cảnh, di tích khảo cổ. Mỗi loại hình đều mang giá trị văn hóa, lịch sử riêng biệt.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tam Bảo Phật của Chùa Tiên.

Lễ hội Chùa Tiên năm 2026 kéo dài 3 ngày (từ ngày 19-21/02, tức các ngày mùng 3-5 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian phong phú, đặc sắc: Thi đấu bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy; giao lưu bóng chuyền; tổ chức các trò chơi dân gian; hội chợ xuân; Chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian, trình diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn nghệ thuật Chiêng Mường, hát xoan, hát chèo, chầu văn và tổ chức trình diễn thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ...

Tín ngưỡng thờ Mẫu được tái hiện tại không gian lễ hội Chùa Tiên.

Nhân dân và du khách trải nghiệm loại hình độc đáo Hát Xoan Phú Thọ.

Tiết mục múa hát đậm bản sắc các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Hấp dẫn các trấn thi đấu giao lưu bóng chuyền giữa xã An Nghĩa và các xã thuộc huyện Lạc Thủy cũ.

Việc tổ chức lễ hội Chùa Tiên hằng năm có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc cho các tầng lớp Nhân dân; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Thông qua lễ hội, hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm du lịch của địa phương được quảng bá rộng rãi tới du khách trong nước và quốc tế; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bùi Minh