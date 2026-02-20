Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Khai hội Chùa Tiên năm 2026

Ngày 20/2 (tức mùng 4 tháng Giêng, năm Bính Ngọ), tại Di tích Quốc gia Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, UBND xã An Nghĩa tổ chức Lễ khai hội Chùa Tiên năm 2026.

Dự lễ hội có các đồng chí: Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh cùng đông đảo Nhân dân và du khách.

Khai hội Chùa Tiên năm 2026

Chương trình nghệ thuật chào mừng khai hội Chùa Tiên năm 2026.

Lễ hội Chùa Tiên xã An Nghĩa là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian truyền thống, có nguồn gốc từ xa xưa, được phục dựng và duy trì tổ chức hàng năm nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Trải qua những thăng trầm của lịch sử, Lễ hội Chùa Tiên đã đi vào tiềm thức của người dân, là không gian bảo tồn, gìn giữ nhiều giá trị tốt đẹp, là nơi kết tinh, hội tụ di sản văn hóa, lịch sử, chứa đựng nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Mường.

Khai hội Chùa Tiên năm 2026

Lễ rước kiệu từ 3 điểm đền về không gian chính của lễ hội.

Lễ hội gắn với không gian quần thể Hang động khu vực Chùa Tiên được xếp hạng di tích Quốc gia năm 2011, với 20 điểm di tích thuộc nhiều loại hình: Di tích lịch sử văn hoá, di tích thắng cảnh, di tích khảo cổ. Mỗi loại hình đều mang giá trị văn hóa, lịch sử riêng biệt.

Khai hội Chùa Tiên năm 2026

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Tam Bảo Phật của Chùa Tiên.

Lễ hội Chùa Tiên năm 2026 kéo dài 3 ngày (từ ngày 19-21/02, tức các ngày mùng 3-5 tháng Giêng năm Bính Ngọ). Trong khuôn khổ lễ hội đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao, trò chơi dân gian phong phú, đặc sắc: Thi đấu bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy; giao lưu bóng chuyền; tổ chức các trò chơi dân gian; hội chợ xuân; Chương trình giao lưu nghệ thuật dân gian, trình diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn nghệ thuật Chiêng Mường, hát xoan, hát chèo, chầu văn và tổ chức trình diễn thực hành tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ...

Khai hội Chùa Tiên năm 2026

Tín ngưỡng thờ Mẫu được tái hiện tại không gian lễ hội Chùa Tiên.

Khai hội Chùa Tiên năm 2026

Nhân dân và du khách trải nghiệm loại hình độc đáo Hát Xoan Phú Thọ.

Khai hội Chùa Tiên năm 2026

Tiết mục múa hát đậm bản sắc các dân tộc tỉnh Phú Thọ.

Khai hội Chùa Tiên năm 2026

Hấp dẫn các trấn thi đấu giao lưu bóng chuyền giữa xã An Nghĩa và các xã thuộc huyện Lạc Thủy cũ.

Việc tổ chức lễ hội Chùa Tiên hằng năm có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào và tự tôn dân tộc cho các tầng lớp Nhân dân; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước.

Thông qua lễ hội, hình ảnh, tiềm năng và các sản phẩm du lịch của địa phương được quảng bá rộng rãi tới du khách trong nước và quốc tế; đồng thời cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã An Nghĩa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bùi Minh


Bùi Minh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Phó chủ tịch UBND tỉnh Chùa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh HĐND tỉnh Phó Trưởng Đoàn Lễ hội Khai hội Ban thường vụ tỉnh ủy Di tích quốc gia thực hành tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Khai hội Kéo Song Xuân Bính Ngọ 2026

Khai hội Kéo Song Xuân Bính Ngọ 2026
2026-02-19 16:28:00

baophutho.vn Tạo không khí vui Tết, đón Xuân, chiều 19/2 (mùng 3 Tết), xã Bình Nguyên tổ chức khai mạc hội Kéo Song truyền thống năm 2026.

Ấm lòng sinh viên đón Tết xa quê

Ấm lòng sinh viên đón Tết xa quê
2026-02-19 09:45:00

baophutho.vn Những ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, tiết trời Đất Tổ vẫn còn vương chút se lạnh, mưa xuân giăng mắc như tơ trời trên những cành đào, cây mai...

Nét đẹp du xuân ngày đầu năm mới

Nét đẹp du xuân ngày đầu năm mới
2026-02-17 21:32:00

baophutho.vn Từ mùng 1 Tết, nhiều người dân đã đi lễ, du xuân, đến những đền, chùa, khu văn hoá - tâm linh để mong một năm mới an lành, hạnh phúc.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long