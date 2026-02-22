Lễ hội truyền thống Hội Xuân Đan Trì, xã Hoàng An

Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), tại đình Đan Trì, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoàng An đã tổ chức lễ đón nhận Bằng chứng nhận Danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với lễ hội truyền thống Hội Xuân Đan Trì - Lễ hội Chạy Cày. Tới dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đồng chí Cao Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng chứng nhận lễ hội truyền thống Hội Xuân Đan Trì - Lễ hội Chạy Cày là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoàng An.

Đình Đan Trì là công trình tín ngưỡng văn hóa tiêu biểu, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng dân cư địa phương. Đình thờ 2 vị Đại Vương thần thời Hùng Duệ Vương thứ 18 có công cứu dân, hộ quốc trong buổi đầu khai nguyên của nền văn minh lúa nước. Công đức của các ngài đã được triều đại Hùng Vương ban sắc phong Đại Vương thần, các triều đại phong kiến tiếp theo đều ban sắc phong nguyên tặng “Thượng Đẳng Phúc thần”, nhiều nơi lập làm Thành hoàng làng, khói hương truyền đời thờ phụng.

Các nghi thức tế lễ, dâng hương tại Lễ hội Chạy Cày.

Lãnh đạo UBND xã Hoàng An đánh trống khai hội.

Tưởng nhớ công đức lớn lao của Nhị vị Đại Vương thần, Nhân dân làng Đan Trì, xã Hoàng An đã truyền đời phụng sự. Hàng năm, vào ngày mùng 6 tháng Giêng âm lịch, Nhân dân làng Đan Trì lại tế lễ, dâng hương, đồng thời tổ chức Chạy Cày hoặc Trình Cày nhằm tỏ lòng tri ân công đức của Nhị vị Đại Vương.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Đội Trình Cày tại lễ hội.

Lễ hội truyền thống Hội Xuân Đan Trì - Lễ hội Chạy Cày là một sinh hoạt văn hóa dân gian tiêu biểu, phản ánh đậm nét tín ngưỡng nông nghiệp, thể hiện khát vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc; đồng thời là không gian văn hóa để Nhân dân tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, củng cố tinh thần đoàn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống.

Thuý Hường