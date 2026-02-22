Phú Thọ 24h
Khai mạc Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ năm Bính Ngọ 2026

Ngày 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), xã Hiền Lương tổ chức khai mạc lễ hội đền Mẫu Âu Cơ - Xuân Bính Ngọ 2026.

Khai mạc Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ năm Bính Ngọ 2026

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm tặng các đoàn tham gia thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy và thi đấu thể thao.

Từ lâu, trong tâm thức của muôn dân đất Việt, đền Mẫu Âu Cơ gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ, đã trở thành một nét đẹp trong tinh hoa văn hóa của người Việt, là biểu tượng thiêng liêng của nguồn cội con Lạc cháu Hồng.

Khai mạc Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ năm Bính Ngọ 2026

Sau lễ khai mạc, các đoàn tham gia thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm tặng các đoàn nghệ nhân, VĐV tham gia; tổ chức thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy; thi đấu các môn thể thao: Bóng chuyền da (nam), Bóng chuyền hơi (nam, nữ); kéo co... tạo điểm nhấn sôi nổi cho các hoạt động trong mùa lễ hội. Đây là một trong những hoạt động văn hóa dân gian rất có ý nghĩa, được tổ chức nhằm làm phong phú thêm hoạt động phần lễ trong chương trình lễ hội đền Mẫu Âu Cơ năm Bính Ngọ 2026.

Khai mạc Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ năm Bính Ngọ 2026

Hoạt động thi đấu thể thao nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Thông qua chương trình, nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa của vùng quê đất Mẫu đến đông đảo Nhân dân trong và ngoài xã; qua đó bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ, đồng thời giao lưu, chia sẻ tâm tư, tình cảm, là sợi dây gắn kết cộng đồng.

Khai mạc Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ năm Bính Ngọ 2026

Các hoạt động trong ngày khai mạc thu hút Nhân dân và du khách cỗ vũ, trở thành điểm nhấn sôi nổi cho các hoạt động trong mùa lễ hội.

Theo kế hoạch, lễ dâng hương ngày Tiên giáng (chính lễ) được tổ chức từ 7 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 23/2 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Bính Ngọ) từ đình Đức Ông về sân hành lễ đền Mẫu Âu Cơ.

Chương trình sẽ được phát sóng trực tiếp (livestream) trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Khai mạc Lễ hội đền Mẫu Âu Cơ năm Bính Ngọ 2026

Đông đảo Nhân dân và du khách dâng hương, vãn cảnh tại đền Mẫu Âu Cơ ngày mùng 6 Tết.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

Khai hội đền Bắc Cung Xuân Bính Ngọ 2026

Khai hội đền Bắc Cung Xuân Bính Ngọ 2026
2026-02-22 11:31:00

baophutho.vn Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại đền Bắc Cung (còn gọi là đền Thính), xã Tam Hồng long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Xuân...

Khai hội Chùa Tiên năm 2026

Khai hội Chùa Tiên năm 2026
2026-02-20 11:41:00

baophutho.vn Ngày 20/2 (tức mùng 4 tháng Giêng, năm Bính Ngọ), tại Di tích Quốc gia Quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, UBND xã An Nghĩa tổ chức Lễ khai...

Khai hội Kéo Song Xuân Bính Ngọ 2026

Khai hội Kéo Song Xuân Bính Ngọ 2026
2026-02-19 16:28:00

baophutho.vn Tạo không khí vui Tết, đón Xuân, chiều 19/2 (mùng 3 Tết), xã Bình Nguyên tổ chức khai mạc hội Kéo Song truyền thống năm 2026.

