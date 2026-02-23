Đoàn kết, kỷ cương, kịp thời, hiệu quả, đổi mới, đột phá, xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển toàn diện

Các sở, ngành cần phát huy tinh thần: Đoàn kết, kỷ cương, kịp thời, hiệu quả, đổi mới và đột phá, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ phát triển toàn diện là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi đi thăm, chúc Tết một số sở, ngành trong sáng ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên năm mới Bính Ngọ. Cùng đi có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Huy Ngọc; Nguyễn Khắc Hiếu.

Tới thăm, chúc Tết Sở Tài chính, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh đến những yếu tố tác động đến phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2026, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và đề nghị Sở Tài chính không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị để xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển giàu mạnh trong kỷ nguyên mới; thực hiện tốt kỷ cương, kỷ luật công vụ gắn với trách nhiệm, giải quyết tốt những thủ tục hành chính cho Nhân dân, doanh nghiệp; tham mưu cho tỉnh kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Trung ương về tăng trưởng hai con số, về chiến lược phát triển kinh tế, xã hội; về thu - chi ngân sách, phân bổ nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật cũng như giám sát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về thu hút nhà đầu tư chiến lược; phát triển kinh tế Nhà nước theo Nghị quyết 79/2026 của Bộ Chính trị để Phú Thọ phát triển xứng tầm tiềm năng, lợi thế sau hợp nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, chúc Tết Sở Tài chính.

Thăm chúc Tết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Sau hợp nhất tỉnh, Phú Thọ có không gian văn hóa đa dạng, đặc sắc, là thành tố quan trọng thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển. Với yêu cầu cao hơn đặt ra đối với các lĩnh vực quản lý Nhà nước của ngành đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh và ngành để hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, chúc Tết Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị thời gian tới, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực. Nghiên cứu tham mưu cho tỉnh về những đột phá trong lĩnh vực văn hóa như: Công nghiệp văn hóa; đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực thể thao thành tích cao; thu hút nhà đầu tư chiến lược để phát triển du lịch, dịch vụ cũng như tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch Đất Tổ đến với du khách trong nước, quốc tế.

Thăm chúc Tết Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định quan điểm nhất quán của tỉnh coi giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu và có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển KT-XH. Đánh giá cao kết quả của ngành trong thời gian qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2026, năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Phú Thọ đang tăng tốc triển khai với các mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể và đề nghị mỗi cán bộ ngành giáo dục và đào tạo Phú Thọ thống nhất về nhận thức và hành động, chung sức đồng lòng phát triển sự nghiệp GD-ĐT Đất Tổ; quan tâm đổi mới về phương pháp giảng dạy, định hướng phát triển giáo dục; công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn nhân lực giáo dục; tập trung phát triển giáo dục toàn diện từ phân bổ nguồn lực cho các vùng miền trong tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, chúc Tết Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thăm, chúc Tết Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên ngành y tế luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vì sự phát triển toàn diện của ngành với mục tiêu cao nhất: bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, chấp hành kỷ cương công vụ, sự phối hợp công tác và mọi hoạt động của ngành phải hướng tới sự hài lòng của Nhân dân trong cung ứng các dịch vụ y tế chất lượng cao và được thụ hưởng các dịch vụ y tế tốt nhất. Chủ tịch UBND tỉnh cũng gợi mở một số đột phá của ngành trong thời gian tới về phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong khám, chữa bệnh; nâng cao trình độ chuyên môn.

Trước đó, chúc Tết Văn phòng UBND tỉnh trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, biểu dương những kết quả Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong năm 2025; nhất là vai trò trung tâm tham mưu, tổng hợp, bảo đảm thông tin phục vụ điều hành linh hoạt, hiệu quả của UBND tỉnh.

Đồng chí mong muốn trong năm 2026, tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh phát huy tinh thần: Kỷ cương - Chủ động - Kịp thời - Chính xác - Chuyên nghiệp và Hiện đại, nỗ lực quyết tâm trong mọi nhiệm vụ được giao; góp phần đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh luôn thông suốt, hiệu quả, lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Ngọc Anh - Mạnh Khiêm