Giao ban tuần 9 giữa Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh:

Cho ý kiến xây dựng cầu Sông Lô mới, Ngày hội tòng quân và một số nội dung quan trọng

Sáng 24/2, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban giữa Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã nghe Sở Xây dựng báo cáo phương án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới, thuộc địa bàn xã Đoan Hùng. Cầu Sông Lô mới được xây dựng trên đường trục chính qua cụm công nghiệp Sóc Đăng, cách cầu Sông Lô cũ hiện tại về phía hạ lưu khoảng 2,4km; tổng mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 1.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước; phấn đấu đến 1/3/2027 hoàn thành cầu.

Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo phương án đầu tư xây dựng cầu Sông Lô mới.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cơ bản thống nhất phương án đề xuất của Sở Xây dựng. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng về việc xây dựng cầu mới. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện các thủ tục pháp lý xây dựng cầu đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, lập 2 phương án xây dựng cầu Sông Lô mới theo lệnh khẩn cấp và thông thường để xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Tiếp đó, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội tòng quân năm 2026. Theo đó, toàn tỉnh được giao hơn 6.000 chỉ tiêu tuyển chọn, trong đó Quân đội hơn 5.300 chỉ tiêu, Công an hơn 700 chỉ tiêu. Đến nay, 100% công dân thuộc diện nhập ngũ đã nhận lệnh theo quy định. Qua phân loại sức khỏe, có 13,8% công dân đạt loại 1 và 56,35% công dân đạt loại 2. Về trình độ học vấn, 68,9% công dân tốt nghiệp THPT và 7,2% có trình độ đại học, cao đẳng.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh báo cáo kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội tòng quân năm 2026.

Về nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Bộ CHQS tỉnh rà soát, đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công “Hội xuân tiễn bạn tòng quân” và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại các điểm giao quân, đảm bảo trang trọng, nhanh gọn, an toàn, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ tiếp bước cha anh lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã cho ý kiến vào các nội dung đề xuất của Văn phòng UBND tỉnh về chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Liên quan đến đề xuất những công việc thuộc dịch vụ công ích đô thị giao UBND các xã, phường thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND cấp xã trực tiếp quản lý, vận hành, duy tu, duy trì các công trình, dịch vụ nằm trọn trong địa giới của xã, phường; giao đơn vị sự nghiệp công cấp tỉnh làm đầu mối quản lý, vận hành, duy tu, bảo dưỡng tập trung các công trình, dịch vụ công ích đô thị liên xã, liên phường, dùng chung hạ tầng kỹ thuật; Sở Tài chính tham mưu đề xuất việc thu phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cũng đã cho ý kiến cụ thể về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản năm 2024.

Trong chương trình làm việc sáng nay, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao phụ trách từng ngành, lĩnh vực.

Gia Thái