“Giọt hồng Blouse trắng Đất Tổ” năm 2026

Sáng 25/2, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Sở Y tế phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện ngành Y tế “Giọt hồng Blouse trắng Đất Tổ 2026”. Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh dự và trực tiếp tham gia hiến máu.

Cùng dự có lãnh đạo Sở Y tế, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và đông đảo cán bộ, y, bác sĩ, đoàn viên, tình nguyện viên đến từ các cơ sở y tế và các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại chương trình “Giọt hồng Blouse trắng Đất Tổ 2026”.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh đã có đóng góp thiết thực cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Riêng năm 2025, toàn tỉnh đã tổ chức trên 100 buổi hiến máu, vận động trên 40.000 lượt tình nguyện viên đăng ký tham gia và tiếp nhận được 40.400 đơn vị máu.

“Giọt hồng Blouse trắng Đất Tổ 2026” được tổ chức đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 * 27/2/2026). Chương trình được triển khai thành 3 đợt: Đợt 1 đã diễn ra vào ngày 3/2 tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc; đợt 2 vào ngày 25/2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và đợt 3 sẽ diễn ra vào ngày 2/3 tại Trường Trung cấp Y tế Hòa Bình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế - những người khoác trên mình chiếc áo Blouse trắng luôn tiên phong, gương mẫu trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, trong đó có phong trào hiến máu tình nguyện. Đây là biểu hiện sinh động của y đức, trách nhiệm xã hội và truyền thống nhân văn tốt đẹp của ngành Y tế Phú Thọ, góp phần quan trọng cứu sống nhiều người bệnh nặng, nguy kịch, giúp họ trở về với cuộc sống và hòa nhập xã hội.

Để phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu đơn vị máu do Ban Chỉ đạo quốc gia giao trong năm 2026, đồng chí đề nghị ngành Y tế và Hội Chữ thập đỏ tiếp tục đa dạng hình thức tuyên truyền; nâng cao chất lượng tổ chức các đợt hiến máu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu người hiến máu và điều phối, sử dụng nguồn máu hiệu quả.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người hiến máu; tôn vinh, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa sâu rộng phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc và các đại biểu, tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện.

Trong đợt 2 này, Ban tổ chức đã tiếp nhận trên 900 đơn vị máu, kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, góp phần giảm áp lực thiếu máu trong những thời điểm cao điểm. Đây chính là nghĩa cử sẻ chia của những cán bộ, y, bác sĩ - những người hằng ngày đứng nơi tuyến đầu cứu chữa bệnh nhân. Trong những ngày tháng Hai, khi cả nước tri ân Ngày Thầy thuốc Việt Nam, những giọt máu hồng này càng trở nên ý nghĩa hơn.

Bởi họ không chỉ ngày đêm tận tụy nơi phòng cấp cứu, giành giật sự sống cho bệnh nhân, mà khi cần, chính họ lại lặng lẽ trở thành người hiến máu đầu tiên. Vừa là người chữa bệnh, vừa là người trao tặng sự sống, những “chiến sĩ áo trắng” đang viết tiếp sứ mệnh y đức bằng hành động cụ thể, bằng sự hy sinh thầm lặng và trái tim nhân ái.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc động viên các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Duy Thành