Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tháng 2/2026

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người hưởng tại Gia Lai. Ảnh GSS

Ngày 31/12/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Chỉ thị số 36/CT-TTg về việc tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Một trong những nhiệm vụ chủ yếu được Chỉ thị nêu rõ là Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo đảm đầy đủ, kịp thời; thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Như vậy, đây là năm thứ bảy liên tục trong thời gian gần đây việc chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được triển khai vào dịp đầu năm, trước Tết Nguyên đán. Chính sách ưu việt này nhằm bảo đảm đầy đủ, kịp thời quyền lợi của người hưởng trong dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện chi trả gộp 2 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 2 và 3/2026) vào kỳ chi trả tháng 2/2026 nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách vui xuân, đón Tết.

Trước đó, nhằm khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền trung chịu ảnh hưởng bởi mưa, lũ trong tháng 11/2025 và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12 năm 2025, tháng 1 và tháng 2 năm 2026) vào kỳ chi trả tháng 12 năm 2025 đối với người hưởng ở 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng. Chính sách này nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

Chỉ tính riêng tại hai tỉnh Lâm Đồng và Gia Lai, ngành bảo hiểm xã hội đã chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cho gần 129,5 nghìn người hưởng, với số tiền chi trả là hơn 2.531,6 tỷ đồng.

