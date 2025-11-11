Làm theo lời Bác, vì Nhân dân phục vụ

Trong khí thế thi đua sôi nổi của ngành Tòa án, tập thể cán bộ, đảng viên, công chức Tòa án Nhân dân (TAND) khu vực 4 - Phú Thọ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ ngay trong những tháng đầu đi vào hoạt động.

Nhiều chương trình đã được triển khai hiệu quả, nổi bật như: Hưởng ứng đợt cao điểm “90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân và cắt giảm thủ tục xác nhận tình trạng hôn nhân” theo Kế hoạch số 19/KH-TANDTC, ngày 6/6/2025 của TAND tối cao và sự chỉ đạo của TAND tỉnh, đơn vị đã nỗ lực hoàn thành 100% khối lượng công việc, số hóa 3.449 hồ sơ ly hôn từ năm 2010 đến nay, không còn hồ sơ tồn đọng. Đây là nhiệm vụ khó, khối lượng lớn, trong khi đơn vị mới chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025, điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, trang thiết bị chưa đồng bộ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và ý thức kỷ luật cao, cán bộ, công chức, đảng viên của Tòa án đã vượt mọi khó khăn, làm việc ngoài giờ, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả ấy không chỉ là thành tích chuyên môn, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và ý chí cống hiến của một tập thể mới, nơi mỗi người đều lấy phương châm “Làm hết việc chứ không làm hết giờ” làm chuẩn mực hành động.

Cán bộ Tòa án Nhân dân khu vực 4 - Phú Thọ thường xuyên trao đổi nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Từ phong trào hành động cụ thể ấy, tinh thần học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thấm sâu trong từng việc làm, từng nhiệm vụ. Với TAND khu vực 4 - Phú Thọ, học Bác không chỉ ở điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc nhỏ: Tận tâm trong mỗi hồ sơ, công bằng trong mỗi bản án, chuẩn mực trong từng lời nói, hành vi với Nhân dân. Thấm nhuần lời Bác dạy “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, chi bộ và lãnh đạo đơn vị luôn xác định học Bác là quá trình rèn luyện thường xuyên trong nhận thức và hành động. Thực hiện nghiêm Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chi bộ đã cụ thể hóa bằng kế hoạch học tập và làm theo Bác, gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần tận tụy, gần dân, hiểu dân và vì Nhân dân phục vụ.

Đồng chí Đinh Thị Phương Thúy - Bí thư Chi bộ, Chánh án Tòa án chia sẻ: “Đơn vị mới thành lập nên khó khăn là điều không tránh khỏi, nhưng chúng tôi xác định học Bác chính là học tinh thần tận tụy, nêu gương, dám chịu trách nhiệm trong công việc hằng ngày. Mỗi cán bộ phải tự soi, tự sửa, tự rèn để hoàn thiện mình. Trong quá trình củng cố tổ chức và ổn định hoạt động, chi bộ đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn. Các buổi sinh hoạt định kỳ gắn với nội dung học và làm theo Bác, nêu gương người tốt, việc tốt, góp phần xây dựng môi trường làm việc dân chủ, kỷ cương, nhân văn, nơi mỗi cán bộ Tòa án ý thức rõ trọng trách “cầm cân nảy mực” trước pháp luật và trước lòng dân”.

Phát huy tinh thần học Bác trong thực tiễn, năm 2025, TAND khu vực 4 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Tổng số vụ việc thụ lý 1.027 vụ, việc, hồ sơ, đã giải quyết 996 vụ, đạt tỷ lệ 97%, trong đó, án hình sự đạt 100%, không có án oan sai, không để án quá hạn luật định. Công tác hòa giải, đối thoại được chú trọng, đạt hiệu quả cao với 33 vụ hòa giải thành, góp phần ổn định tình hình xã hội, củng cố khối đoàn kết trong Nhân dân. Trong công tác xét xử, đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm “Đúng người, đúng tội, đúng pháp luật”. Đã tổ chức 21 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 4 phiên trực tuyến, giúp cán bộ, thẩm phán, thư ký không ngừng nâng cao trình độ, bản lĩnh nghề nghiệp. Đồng thời, 495 bản án, quyết định được công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, thể hiện tính minh bạch, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo hiệu quả công vụ.

Những kết quả nổi bật trong năm 2025 không chỉ là minh chứng cho năng lực chuyên môn, sự đoàn kết và sáng tạo của tập thể TAND khu vực 4 - Phú Thọ, mà còn thể hiện rõ tinh thần “Chí công, vô tư”, phục vụ công lý, phục vụ Nhân dân. Với những thành tích đó, đơn vị đang được đề nghị xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2025, phần thưởng xứng đáng cho một tập thể mới nhưng đã để lại dấu ấn mạnh mẽ ngay từ những bước đi đầu tiên.

Anh Thơ