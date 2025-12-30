Khởi tố bắt tạm giam lái máy xúc và chủ xe trong vụ tai nạn nghiêm trọng tại Tam Nông

Ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với lái máy xúc và chủ phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Tam Nông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 32, đoạn qua xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Nguyên (sinh năm 1998, trú tại khu Hà Bạc, xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đồng thời, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú được áp dụng đối với Đỗ Quang Long (sinh năm 1993, trú tại khu 7 Dân Quyền, xã Tam Nông) về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.

Kết quả điều tra xác định, hồi 14 giờ 28 phút ngày 28/12/2025, tại Km70+50 Quốc lộ 32 thuộc khu 7, xã Tam Nông đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy múc chuyên dùng (không gắn biển kiểm soát) do Vũ Văn Nguyên điều khiển theo hướng Hà Nội - Phú Thọ và xe mô tô biển kiểm soát 19N1-012.84 do chị P.H.T (sinh năm 2006, trú tại xã Tam Nông) điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến chị Trang bị thương nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe lên tới 82%, xe mô tô bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đối tượng Vũ Văn Nguyên bị Cơ quan CSĐT khởi tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Quá trình điều tra cho thấy, trước khi xảy ra tai nạn, Nguyên và Long - chủ cơ sở thu mua phế liệu, nơi Nguyên làm thuê đã dự bữa ăn tại nhà người thân, tại đây, Nguyên có sử dụng rượu bia. Sau đó, cả hai quay về xưởng phế liệu của Long. Sau khi bốc xếp hàng hóa, Long đã chỉ đạo Nguyên điều khiển xe máy chuyên dùng lưu thông trên Quốc lộ 32 để đến xưởng sửa chữa ô tô Tuấn Tú nhằm bơm mỡ cho phương tiện.

Mặc dù không có giấy phép lái xe, không có chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng và đã sử dụng rượu bia, Nguyên vẫn điều khiển phương tiện theo chỉ đạo của Long. Khi đến gần xưởng sửa chữa, do không giảm tốc độ, không chú ý quan sát và không nhường đường cho phương tiện đi ngược chiều, Nguyên đã điều khiển xe máy múc đâm trực diện vào xe mô tô của chị T. Sau va chạm, xe máy múc tiếp tục đẩy xe mô tô về phía trước, va chạm với thùng xe ô tô đầu kéo đang sửa chữa tại xưởng và mới dừng lại.

Sau khi gây tai nạn, Nguyên đã rời khỏi hiện trường. Việc khởi tố, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, trực tiếp là Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Đối tượng Đỗ Quang Long bị khởi tố về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia; các tổ chức, cá nhân không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo vệ an toàn cho cộng đồng.

