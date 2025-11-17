Học Bác “nói đi đôi với làm”

“Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh thì nước ta thịnh”- thấm nhuần lời dạy của Bác, Hội Nông dân (HND) tỉnh đã cụ thể hóa việc đẩy mạnh học tập và làm theo Bác qua các phong trào thi đua lao động sản xuất kinh doanh, xây dựng các mô hình mới, cách làm hay, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Sức lan tỏa của phong trào đã khích lệ tinh thần lao động sản xuất trong cán bộ, hội viên, nông dân, Nhân dân và cũng là thực hiện lời dạy của Bác “nói đi đôi với làm”.

HND tỉnh hiện có 148 cơ sở Hội ở 15 phường và 133 xã với trên 470 nghìn hội viên, sinh hoạt tại 4.841 chi hội theo khu dân cư. Xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bằng hành động và việc làm cụ thể, nói phải đi đôi với làm, HND tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW bằng nhiều hình thức thông qua các hội nghị quán triệt, thảo luận, sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt câu lạc bộ nông dân; tổ chức học tập các chuyên đề bằng những hình thức phù hợp với điều kiện từng cơ sở; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm; biểu dương các cá nhân, tập thể điển hình có thành tích xuất sắc trong học và làm theo Bác...

Hàng năm, 100% các cấp Hội, cán bộ, hội viên xây dựng kế hoạch đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các phong trào thi đua của Hội. Điển hình là phong trào: Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào cán bộ, hội viên nông dân tham gia xây dựng mô hình kinh tế tập thể, bảo đảm quốc phòng, an ninh;...

Mô hình trồng bưởi đặc sản của anh Vũ Tiến Lực, xã Bằng Luân

Đồng chí Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch HND tỉnh chia sẻ: Bình quân mỗi năm, toàn tỉnh có trên 150 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nông dân đã hiến hàng vạn m2 đất, hàng triệu ngày công lao động, hàng trăm tỷ đồng... để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, hạ tầng giao thông, thủy lợi, công trình phúc lợi công cộng..., góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển.

“Nói đi đôi với làm”, HND tỉnh đã phối hợp với tổ chức tín dụng, đơn vị, doanh nghiệp tạo điều kiện hỗ trợ, tư vấn giúp cho các hội viên phát triển sản xuất, cung ứng phân bón trả chậm, nhận ủy thác vốn vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình trình diễn, mô hình liên kết trong sản xuất, dạy nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Hiện, toàn tỉnh nhận ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 5.000 tỷ đồng, Quỹ hỗ trợ phát triển nông thôn trên 80 tỷ đồng, Quỹ hỗ trợ nông dân trên 190 tỷ đồng... cho hàng vạn lượt hội viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; tổ chức hướng dẫn xây dựng mô hình kinh tế tập thể; cung ứng hàng nghìn tấn phân bón NPK chậm trả cho bà con nông dân...

Từ các nguồn vốn vay đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những giống mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, hình thành nhiều trang trại, gia trại có quy mô lớn; nhiều điển hình nông dân tiêu biểu, sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực nông nghiệp, ngành nghề, thương mại dịch vụ. Điển hình như ông Chu Văn Sâm, hội viên nông dân xã An Nghĩa là hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh nhiều năm liền với mô hình “Trang trại bò sữa và dịch vụ kinh doanh”, cho thu nhập trên 1,4 tỷ đồng/năm sau khi trừ các chi phí, tạo việc làm cho 15 - 20 lao động địa phương. Hay như hộ chị Ngô Thị Tâm, hội viên nông dân xã Liên Châu với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, mỗi năm cho thu nhập từ 2,5 - 3 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 10 - 15 lao động... Những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong “làm theo” Bác đó đã được HND tỉnh tuyên dương, khen thưởng, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, hội viên nông dân học tập và làm theo.

Chủ tịch HND tỉnh Hoàng Xuân Giao cho biết: HND tỉnh luôn xác định kết hợp chặt chẽ giữa “học tập” với “làm theo” Bác, “nói đi đôi với làm” trong thực hiện nhiệm vụ là tiêu chí, thước đo, phương châm hành động, phương pháp làm việc của cán bộ, hội viên, nông dân toàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, hội viên tự giác học tập và làm theo; chú trọng xây dựng, tuyên truyền sâu rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, vận động hội viên, nông dân tích cực học và làm theo; lan tỏa mạnh mẽ ý chí vươn lên thoát nghèo, làm giàu, chủ động khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai, tiền vốn, lao động, nâng cao trình độ quản lý, tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản..., đóng góp quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới của toàn tỉnh.

Ngọc Tuấn