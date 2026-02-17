Bản lĩnh hợp nhất, khát vọng vươn mình trong mùa Xuân đất nước

Xuân Bính Ngọ 2026 mở ra thời khắc đặc biệt trong lịch sử phát triển của Phú Thọ - Tết đầu tiên sau hợp nhất 3 tỉnh, cũng là năm khởi đầu nhiệm kỳ Ðại hội XIV của Ðảng và Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa trung tâm hơn, tỉnh Phú Thọ bước vào chặng đường mới với phương châm “Ðoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Ðột phá - Phát triển”, khẳng định quyết tâm xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, phát huy sức mạnh văn hóa vùng Ðất Tổ, tiên phong trong đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số. Ðây là mùa Xuân của sự tái sinh, của sức mạnh gắn kết, của khát vọng đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, một trung tâm công nghiệp - thương mại - logistics - du lịch - lễ hội - y tế - đào tạo chất lượng cao của cả nước, cùng Nhân dân vững tin tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mỗi năm, hàng triệu người dân và du khách hành hương về Đền Hùng trong dịp Giỗ Tổ. Ảnh: Phương Thanh

Khởi đầu trong không gian mới

Sự kiện hợp nhất 3 tỉnh không chỉ làm thay đổi địa giới hành chính, mà quan trọng hơn mở ra một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, giàu tiềm năng hơn, đòi hỏi tư duy phát triển tầm vùng, tầm quốc gia.

Bước vào mô hình tỉnh mới, Phú Thọ mang theo hành trang đáng tự hào của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đã nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực. Năm qua, công tác xây dựng Đảng tạo ra sự đoàn kết, thống nhất; bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, tạo dựng niềm tin vững chắc trong Nhân dân. Trên nền tảng đó, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 10,52%, quy mô GRDP đạt trên 412 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 cả nước. Hạ tầng giao thông, công nghiệp, dịch vụ và hạ tầng số được đầu tư mạnh, kết nối vùng chuyển biến tích cực.

Điểm tựa quan trọng hơn cả của tỉnh trong thời kỳ hợp nhất chính là văn hóa vùng Đất Tổ - cội nguồn dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, các lễ hội truyền thống, nếp sống và bản sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số tạo nên sức mạnh gắn kết tự nhiên, giúp quá trình hội tụ không gian phát triển diễn ra hài hòa, bền vững. Văn hóa không chỉ góp phần ổn định xã hội, mà còn trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng để khơi dậy niềm tự hào, ý chí và tinh thần đoàn kết của toàn dân. Cùng với đó, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục có bước tiến mạnh, đời sống Nhân dân không ngừng cải thiện - một nền tảng xã hội vững chắc để tỉnh tự tin bước vào giai đoạn mới.

Trên cơ sở những thành tựu ấy, tỉnh xác định bước ngoặt mới cho nhiệm kỳ 2025 - 2030: Phát triển dựa trên sức mạnh văn hóa - con người; tiên phong trong chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng tỉnh trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô với mô hình phát triển đa trung tâm, hạ tầng hiện đại, đô thị gắn với các trục sông lớn và các tuyến đường sắt tốc độ cao. Tinh thần phát triển này hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu văn hóa và nhịp điệu công nghiệp hóa, đô thị hóa.

Tết Bính Ngọ vì thế không chỉ là mùa sum họp, mà còn là biểu tượng của một khởi đầu mạnh mẽ. Con Ngựa - biểu tượng của sự bứt phá và mở đường - như một hình ảnh ẩn dụ cho hành trình mới của Phú Thọ: Tự tin, quyết liệt và đầy khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Động lực cho một hành trình lớn

Sau thời khắc hợp nhất, điều nổi bật nhất ở Phú Thọ không chỉ là một đơn vị hành chính mới, mà là sự mở ra của một tầm nhìn mới, một khát vọng phát triển lớn chưa từng có. Những định hướng chiến lược được Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I xác lập đã cho thấy tỉnh đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, với tư duy phát triển dài hạn, đặt mục tiêu cao để phấn đấu và coi đây là thời điểm phải bứt phá. Phú Thọ xác định vị trí của mình trong kỷ nguyên mới không chỉ là một địa phương giàu truyền thống lịch sử - văn hóa, mà là một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, một trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch lễ hội, y tế và đào tạo chất lượng cao của cả nước. Đây không chỉ là tầm nhìn phát triển, mà còn là sự khẳng định bản lĩnh của tỉnh khi bước vào mô hình hợp nhất.

Trong cách tiếp cận mới ấy, tỉnh đề cao sự hài hòa giữa ổn định và phát triển, giữa truyền thống và hiện đại. Văn hóa - con người được đặt ở vị trí trung tâm, như nguồn lực nội sinh quan trọng nhất. Trên nền tảng văn hóa vùng Đất Tổ, Phú Thọ định hướng phát triển kinh tế - xã hội không chỉ theo mô hình tăng trưởng truyền thống, mà hướng đến việc bồi đắp sức mạnh mềm, khai thác giá trị di sản, lan tỏa bản sắc để tạo lợi thế cạnh tranh mới. Đồng thời, tỉnh chủ trương tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xem đó là những động lực quyết định để nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. Từ cách nhìn đó, sự phát triển của tỉnh không chỉ đòi hỏi thay đổi quy mô, mà còn đòi hỏi bước ngoặt về chất.

Những mục tiêu cụ thể đến năm 2030 cho thấy rõ khát vọng ấy. Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11 - 12% mỗi năm; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi, đạt 220 - 230 triệu đồng; đóng góp của kinh tế số vượt ngưỡng 30% GRDP. Hạ tầng hiện đại, đô thị thông minh, môi trường sống chất lượng cao được xem là những cấu phần không thể thiếu của một Phú Thọ mới. Định hướng xa hơn, đến năm 2045, tỉnh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, với nền kinh tế năng động, hệ thống hạ tầng hiện đại, xã hội phồn vinh và văn hóa giàu bản sắc - một không gian sống đáng tự hào, tiếp nối tinh thần của vùng đất “cội nguồn dân tộc Việt Nam”.

Để hiện thực hóa những mục tiêu ấy, Phú Thọ triển khai một loạt định hướng chiến lược mới, trong đó nổi bật nhất là tư duy tái thiết không gian theo mô hình đa trung tâm. Không gian phát triển mới của tỉnh không chỉ dừng lại ở đô thị trung tâm Việt Trì, mà mở rộng theo các trục liên kết lớn: Các hành lang kinh tế Tây Bắc - Hà Nội - Bắc Trung Bộ; các tuyến đường sắt tốc độ cao; các đô thị ven sông Hồng, sông Lô, sông Đà. Đây là sự dịch chuyển từ cách phát triển đơn cực sang một cấu trúc linh hoạt hơn, có khả năng hấp thụ nguồn lực mạnh mẽ hơn, đồng thời phát huy tối đa lợi thế tự nhiên - lịch sử - văn hóa của tỉnh. Gắn liền với đó là định hướng hình thành các đô thị theo định hướng giao thông công cộng, đô thị khoa học - công nghệ, đô thị công nghiệp, đô thị du lịch, tạo nên một mạng lưới đô thị đa dạng chức năng, giàu tiềm năng và hiện đại theo chuẩn mực mới. Trong trục kiến trúc phát triển ấy, công trình biểu tượng cấp quốc gia - Quần thể văn hóa, tâm linh trở về cội nguồn dân tộc Việt Nam - được xác định là điểm nhấn quan trọng, thể hiện khát vọng đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần của sự phát triển bền vững.

Cùng với tổ chức lại không gian phát triển, tỉnh cũng đề ra ba khâu đột phá mang tính quyết định. Đó là đột phá về cải cách hành chính để bộ máy thực sự tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực; đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của chuyển đổi số và khoa học công nghệ; và đột phá về hạ tầng hiện đại - từ hạ tầng số, giao thông, logistics đến các khu công nghiệp và hạ tầng đô thị mới. Đây chính là ba trụ cột mà tỉnh coi là điều kiện để biến khát vọng thành hiện thực, tạo nên sức bật dài hạn cho quá trình phát triển.

Giữa những công trình lớn và mục tiêu dài hạn, tỉnh vẫn luôn đặt văn hóa vào vị trí then chốt, xem đó là linh hồn của quá trình phát triển. Công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa được xác định là những ngành kinh tế có thế mạnh trong tương lai, gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử - di sản của vùng Đất Tổ. Văn hóa vì thế không chỉ là yếu tố củng cố bản sắc, mà còn là nền tảng tạo sự đồng thuận xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế. Phát triển văn hóa gắn với phát triển con người chính là con đường hướng tới một tỉnh giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc - như chính mục tiêu mà tỉnh cam kết cho nhiệm kỳ mới.

Khát vọng vươn lên mạnh mẽ ấy, trong mùa Xuân Bính Ngọ này, trở thành nguồn cảm hứng thôi thúc toàn tỉnh bước vào hành trình mới với niềm tin, khí thế và động lực đổi mới sâu sắc. Đây chính là tinh thần của một Phú Thọ đang trên đường chuyển mình để góp phần xứng đáng vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Hành trình mới trong mùa Xuân Bính Ngọ

Tết Bính Ngọ 2026 vì thế không chỉ là dấu mốc thời gian, mà là một biểu tượng tinh thần, mở ra hành trình mới của một tỉnh đang đổi thay mạnh mẽ. Trong nhịp điệu chuyển mình của cả nước, Phú Thọ bước vào Xuân đầu tiên của mô hình hợp nhất với tâm thế chủ động, sáng tạo và khát vọng lớn lao. Nếu năm Ngọ từ lâu đã được coi là năm của sự bứt phá, thì đối với Phú Thọ, đây còn là năm hội tụ ba yếu tố quan trọng: Một không gian phát triển mới, một tầm nhìn chiến lược mới và một ý chí đồng lòng mới của cả hệ thống chính trị và Nhân dân.

Sự hợp nhất 3 tỉnh tạo nên một Phú Thọ rộng hơn, mạnh hơn, đa dạng hơn và giàu cơ hội hơn. Nhưng điều quan trọng nhất không phải ở quy mô mà ở sự hòa quyện văn hóa, sự gắn kết cộng đồng và tinh thần đồng lòng vì một mục tiêu chung. Đó là điểm tựa để tỉnh triển khai những định hướng lớn đã đề ra trong Báo cáo chính trị, từ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đến phát triển kinh tế với những động lực mới, đưa văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, lan tỏa giá trị vùng Đất Tổ đến với cả nước. Cuộc hành trình này đòi hỏi sự vào cuộc của toàn dân, đòi hỏi mỗi người đều mang trong mình trách nhiệm với tương lai của quê hương.

Trong nhịp phát triển ấy, có thể thấy rõ hơn bao giờ hết vai trò của văn hóa - thứ đã nuôi dưỡng tinh thần con người nơi đây qua hàng nghìn năm lịch sử. Bước sang mô hình mới, văn hóa không chỉ còn là truyền thống được gìn giữ, mà trở thành nguồn lực thúc đẩy sáng tạo, là nền tảng để xây dựng ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa mà tỉnh đặt kỳ vọng trở thành thế mạnh. Văn hóa giúp xóa nhòa mọi khoảng cách sau hợp nhất, kết nối những cộng đồng đa dạng thành một tổng thể hài hòa, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Khi sức mạnh tinh thần được khơi dậy, Phú Thọ có thêm một động lực để thực hiện các mục tiêu lớn của mình.

Xuân mới cũng đem đến một cảm nhận rất rõ: Sự đổi thay đã hiện diện trong từng thành phố, từng khu công nghiệp, từng tuyến giao thông, từng vùng quê. Những định hướng phát triển đô thị đa trung tâm, những trục cảnh quan ven sông, những tuyến đường sắt tương lai mở ra tầm nhìn phát triển dài hạn, hiện đại. Những mục tiêu tăng trưởng cao đầy thách thức nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Những khát vọng về một xã hội văn minh, hạnh phúc được đo bằng chất lượng cuộc sống thực sự của người dân. Tất cả đang tạo nên tinh thần mới của tỉnh - một tinh thần vừa kiên định, vừa cởi mở; vừa kế thừa truyền thống, vừa sẵn sàng đón nhận cái mới.

Trong thời khắc bước sang năm Bính Ngọ, người dân Phú Thọ có thể nhìn về phía trước với niềm tin sâu sắc rằng hành trình mới của tỉnh đang được dẫn dắt bởi một tầm nhìn rõ ràng và đầy khát vọng. Sức mạnh của sự đoàn kết, sự đồng thuận và tinh thần đổi mới sẽ tiếp tục được củng cố khi cả hệ thống chính trị quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đã đề ra. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo, mà là mong muốn, là kỳ vọng của hàng triệu người con Đất Tổ - những người luôn mang trong mình niềm tự hào về cội nguồn dân tộc và khát vọng vươn lên cùng đất nước.

Và vì thế, mùa Xuân Bính Ngọ 2026 trở thành biểu tượng của một khởi đầu mạnh mẽ: Khởi đầu của một tỉnh hợp nhất đầy bản lĩnh; khởi đầu của một tầm nhìn phát triển mới; khởi đầu của niềm tin vào một tương lai phồn thịnh, văn minh và hạnh phúc. Đó là mùa Xuân mà Phú Thọ không chỉ bước tiếp truyền thống nghìn năm của vùng Đất Tổ, mà còn tự tin viết tiếp câu chuyện phát triển của mình trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc - một hành trình dài, nhưng tràn đầy ánh sáng và hy vọng.

Niềm tin để bước tiếp

Di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ là niềm tự hào của người dân Đất Tổ. Ảnh: Phương Thanh

Từ thời khắc hợp nhất đến những định hướng chiến lược của nhiệm kỳ mới, từ hơi thở văn hóa của vùng Đất Tổ đến khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên chuyển đổi, Phú Thọ đang bước vào một hành trình mới - một hành trình mang tầm vóc lớn hơn, dài hơi hơn và quyết liệt hơn. Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 khép lại một giai đoạn lịch sử và mở ra một chương mới, với những cơ hội lớn song hành cùng thách thức không nhỏ. Nhưng chính trong sự giao thoa ấy, tư duy mới, niềm tin mới và tinh thần đổi mới của tỉnh được hun đúc mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nhìn lại, chúng ta có quyền tự hào về những gì đã làm được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nền tảng kinh tế ổn định, hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống văn hóa - xã hội được chăm lo, niềm tin của Nhân dân được củng cố. Nhìn về phía trước, chúng ta càng có cơ sở để kỳ vọng khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã xác lập một tầm nhìn phát triển rõ ràng, quyết liệt và đầy khát vọng: Đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng của vùng Thủ đô, trở thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ - logistics - du lịch lễ hội của cả nước, trở thành địa phương tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời phát huy mạnh mẽ sức mạnh mềm văn hóa - con người của vùng đất cội nguồn dân tộc Việt Nam.

Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân Phú Thọ cùng nhau nắm lấy thời cơ và trách nhiệm. Sự hợp nhất chỉ có thể trở thành sức mạnh khi chúng ta biết gắn kết và tôn trọng sự đa dạng; những mục tiêu lớn chỉ có thể thành hiện thực khi toàn tỉnh đồng lòng; và những giá trị văn hóa chỉ thực sự lan tỏa khi trở thành động lực cho sáng tạo, đổi mới và phát triển bền vững. Một tỉnh mạnh phải dựa vào một cộng đồng mạnh, một tầm nhìn lớn phải đi cùng những nỗ lực bền bỉ từng ngày.

Trong nhịp Xuân Bính Ngọ đầu tiên của mô hình hợp nhất, hình ảnh con Ngựa mạnh mẽ, bứt phá như khắc họa tinh thần mà Phú Thọ đang hướng đến: Dũng cảm vượt khó, mở đường cho cái mới, vươn lên bằng sức mạnh của trí tuệ và bản lĩnh. Đó là tinh thần cần được thắp lên trong từng cơ quan, từng công trình, từng làng quê, từng người dân - để mỗi bước đi của tỉnh đều là bước tiến vững chắc trên con đường phát triển.

Với niềm tin vào truyền thống, với khát vọng của thời đại, với sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân, Phú Thọ hoàn toàn có thể viết nên trang mới trong lịch sử phát triển của mình: Một tỉnh mạnh, một xã hội phồn vinh, một cộng đồng hạnh phúc, xứng đáng với vị thế vùng Đất Tổ thiêng liêng của dân tộc.

Mùa Xuân mới đang gõ cửa. Hành trình mới đã bắt đầu. Và Phú Thọ - với bản lĩnh hội tụ và khát vọng vươn mình - sẵn sàng bước ra phía trước, đóng góp vào kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam bằng một tâm thế đầy tự tin, quyết liệt và tràn ngập hy vọng.

PGS, TS Bùi Hoài Sơn