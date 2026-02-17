Phú Thọ mới đón mùa Xuân mới

Xuân Bính Ngọ 2026 đã về. Trên vùng trung du - miền núi rộng mở, nơi những nhịp sống từ 3 tỉnh cũ Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã hòa chung hơi thở. Một mùa Xuân mới đang về, vừa thân quen, vừa bỡ ngỡ. Lần đầu tiên, người dân của tỉnh Phú Thọ mới đón Tết trong dáng vóc của một vùng đất rộng lớn và tràn đầy kỳ vọng.

Nhịp xuân căng đầy trên vùng đất mới

Những ngày cuối đông, từ miền ven sông Thao đến triền núi Mường Bi, từ đô thị Vĩnh Yên cũ đến những làng cổ bên sườn Ba Vì, đâu đâu cũng dễ bắt gặp sắc đào hồng rạng rỡ trước hiên nhà, những gùi hàng sớm đã xuống chợ, tiếng nói, cười khấp khởi chuẩn bị sắm Tết. Không khí ấy gợi lại vẻ nồng ấm quen thuộc, nhưng trong năm Bính Ngọ này, mọi thứ dường như rộn ràng hơn, lan rộng hơn, như một mạch nguồn gặp bến bờ rộng lớn để chảy trọn vẹn.

Người Mông ở xã Pà Cò vui trong Lễ hội Gầu Tào, tháng 2/2026.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng ở phường Hòa Bình phấn khởi chia sẻ: Từ ngày hợp nhất, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã nhanh chóng đi vào vận hành. Những đổi thay trong quản lý đô thị, cải cách hành chính, giải quyết thủ tục cho người dân được các xã, phường thống nhất triển khai. Việc đi lại, giao thương giữa ba vùng trở nên thuận tiện hơn khi nhiều tuyến kết nối liên vùng được khẩn trương nâng cấp. Người dân chúng tôi cảm nhận rõ sự liền mạch của một tỉnh mới đang từng ngày định hình.

Không chỉ ông Hùng, chính tôi - người viết bài này cùng bao bạn bè, đồng nghiệp, người thân của mình cũng cảm nhận rất rõ trên nền những đổi thay ấy, Tết đầu tiên của Phú Thọ mới mang một sắc thái rất riêng - một mùa Tết của hòa hợp, của sự chung sức, của niềm tin mở rộng trên một địa bàn rộng hơn nhưng gần gũi hơn bao giờ hết.

Rực rỡ những sắc màu văn hóa

Phú Thọ - đất Tổ của người Việt. Vĩnh Phúc - vùng văn hóa giao thoa giữa đồng bằng và trung du. Hòa Bình - cái nôi của người Mường cổ. Tết Bính Ngọ 2026 là Tết đầu tiên ba miền sắc thái ấy cùng chung một mái nhà hành chính, cùng đón giao thừa.

Anh Nguyễn Huy Tuấn, giảng viên thanh nhạc Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc vừa kết thúc một tua du lịch quanh tỉnh trở về hồ hởi cho biết: Khắp những bản Mường ở Kim Bôi, Đà Bắc, những ngày cận Tết luôn vang tiếng cồng, chiêng, thanh âm ngân lên từ lòng đất như gọi mùa. Những mâm cơm ngày cuối năm với thịt lợn đồ, cá suối nướng, xôi nếp nương quện hương khói, mang theo phong vị núi rừng rất riêng.

Đông đảo du khách chọn xã Mai Châu là điểm đến vui chơi trong Xuân Bính Ngọ 2026.

Cũng theo anh Tuấn, ở khu vực miền núi là thế nhưng di chuyển xuống vùng trung tâm của tỉnh Phú Thọ, không khí lại khác. Những lò bánh chưng đỏ lửa suốt đêm, những phiên chợ Tết ven đường sông Thao đầy ắp quế, chè, mật ong rừng. Về phía Vĩnh Phúc cũ, các làng nghề truyền thống cũng đang tất bật: Đồ gỗ Thanh Lãng, gốm Hương Canh... Mỗi vùng một sắc thái, nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng không tách biệt mà lại bổ sung cho nhau, tạo nên bức tranh xuân nhiều lớp.

Điều thú vị là sự giao thoa văn hóa bắt đầu lan rất nhanh. Những gia đình gốc Vĩnh Phúc ở Việt Trì năm nay thử gói thêm loại bánh gù của người Sán Dìu. Bà con Hòa Bình xuống vùng Đất Tổ lại học cách dựng cây nêu theo phong tục người Việt cổ. Tết đầu tiên của Phú Thọ mới không chỉ là sự sum họp của từng gia đình, mà là sự sum họp của chính cộng đồng rộng lớn này.

Từ khi hợp nhất, nhiều công trình hạ tầng được tăng tốc, đặc biệt là những dự án kết nối nội vùng và phát triển đô thị mới. Trong những ngày giáp Tết, không ít nơi vẫn nghe tiếng máy móc ngoài công trường. Những người thợ bám việc để kịp tiến độ, chuẩn bị cho một năm phát triển mạnh mẽ hơn.

Gặp anh Nguyễn Văn Minh, cán bộ Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc trên công trường thi công Dự án đường song song đường sắt thuộc khu vực phường Vĩnh Yên, anh Minh cho biết: Áp Tết, biết là gia đình còn nhiều việc phải xử lý nhưng để đáp ứng yêu cầu tiến độ đề ra, bản thân anh và nhiều công nhân khác vẫn miệt mài làm việc theo đúng tinh thần “Vui Xuân mới không quên nhiệm vụ”.

Ở các xã, phường mới sắp xếp, bộ máy hành chính tinh gọn đang vận hành ngày càng linh hoạt. Người dân phản ánh thủ tục được xử lý nhanh hơn, dịch vụ công trực tuyến được mở rộng, việc tiếp cận thông tin cuộc sống thuận tiện hơn. Tất cả đều tạo nên một nền tảng cho niềm tin: rằng năm mới sẽ mang theo nhiều cơ hội hơn cho sinh kế, giáo dục, hạ tầng và đời sống tinh thần của người dân.

Tết này, tỉnh cũng triển khai mạnh công tác bảo đảm an sinh xã hội. Hàng nghìn suất quà đến với người khó khăn, công nhân, người khuyết tật; nhiều chương trình “Tết không ai bị bỏ lại phía sau” được lan tỏa đến từng khu dân cư. Trong những cuộc gặp gỡ ấm lòng ấy, nhiều người chia sẻ rằng sự đồng bộ của tỉnh mới giúp các chính sách được triển khai rộng và kịp thời hơn, tạo cảm giác yên tâm khi bước vào năm mới.

Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là một mùa Tết, mà còn là cột mốc đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Phú Thọ mới. Một lãnh thổ rộng hơn, một cộng đồng đông hơn, một tầm nhìn lớn hơn. Trên nền đó, Tết năm nay vừa giữ được nếp xưa, vừa mở ra những kỳ vọng hiện đại - một sự hòa hợp rất tự nhiên của thời đại.

Trong đêm giao thừa năm mới, khi pháo hoa bung sáng trên bầu trời Việt Trì, Vĩnh Phúc hay vùng ven sông Đà, người dân sẽ có chung một cảm giác: Mình sống trong một vùng đất đang lớn lên từng ngày. Vùng đất ấy mang tinh thần Đất Tổ thiêng liêng, mang sắc màu của miền trung du rộng mở, mang hơi thở của một tương lai đang đến gần.

Tết đầu tiên của Phú Thọ mới - một mùa Tết của đoàn kết, của đổi thay và của niềm tin vào hành trình mới. Và có lẽ, chính sự sum vầy trong tâm thế ấy sẽ là món quà lớn nhất mà mùa xuân năm nay mang đến cho mọi người.

Quang Nam