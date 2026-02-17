Niềm tin và tinh thần đoàn kết dưới cờ Đảng quang vinh

Dưới lá cờ Ðảng quang vinh, với truyền thống đoàn kết bền chặt và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Phú Thọ bước vào năm Bính Ngọ với khí thế mới, quyết tâm mới. Một niềm tin thống nhất, tinh thần đoàn kết sâu bền là điểm tựa vững chắc để tỉnh hướng tới mục tiêu trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô.

Quảng trường Hùng Vương rực rỡ đón chào Xuân mới.

Sức mạnh nội sinh vượt khó

Nhìn lại năm Ất Tỵ và cả giai đoạn 2021 - 2025, Phú Thọ đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và các cơ quan trong hệ thống chính trị được tăng cường; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kinh tế tăng trưởng khá, ước đạt 10,52%, đứng thứ 4 cả nước, thứ nhất vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Quy mô kinh tế ước đạt trên 412 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6 toàn quốc, thu ngân sách Nhà nước đạt 62 nghìn tỷ đồng...

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Các ngành, địa phương bảo đảm tiến độ công tác sắp xếp, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Những kết quả ấy không đến từ nỗ lực đơn lẻ, mà là kết tinh của sự lãnh đạo đúng đắn, xuyên suốt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và trên hết là sự đồng lòng, chung sức của các tầng lớp Nhân dân. Trong mọi giai đoạn phát triển, tinh thần đoàn kết luôn là mạch nguồn bền bỉ, là sức mạnh nội sinh giúp Phú Thọ vững vàng vượt qua khó khăn.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ kế thừa và hội tụ đầy đủ, toàn diện lịch sử, văn hóa, nguồn lực, tiềm năng, động lực và dư địa phát triển của 3 tỉnh Vĩnh Phúc - Phú Thọ - Hòa Bình trước đây, kết hợp, bổ sung cho nhau tạo thành chuỗi giá trị liên hoàn, đầy triển vọng và cơ hội cho sự phát triển bứt phá, bền vững. Tuy nhiên, cơ hội và triển vọng cũng đi cùng những thách thức, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội sau hợp nhất, địa bàn rộng hơn...

“Trong bối cảnh đó, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021 - 2025 là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, chủ động thích ứng nhanh với yêu cầu đổi mới và sự quyết liệt, hành động thông suốt của cả hệ thống chính trị; là sự nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; là kết quả của sự quan tâm, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; và là sự kế thừa quá trình tích lũy, phấn đấu thực hiện trong nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ qua”, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Niềm tin bước vào vận hội mới

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi, đồng thời dự báo những khó khăn, thách thức trong và ngoài nước, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một trong những cực tăng trưởng của vùng Thủ đô; là trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, y tế, đào tạo nhân lực chất lượng cao và tổ chức lễ hội văn hóa lớn gắn với cội nguồn dân tộc; trung tâm tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Nhân dân trong tỉnh có thu nhập cao, văn minh, hạnh phúc; xã hội phát triển hài hòa, môi trường sinh thái trong lành.

Khu công nghiệp Thăng Long Vĩnh Phúc (xã Bình Xuyên) - điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Nền tảng để Phú Thọ “về đích” mục tiêu trên chính là tinh thần đoàn kết, là niềm tin, sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Sức mạnh đó không chỉ được xây dựng từ truyền thống lịch sử vẻ vang, mà còn được củng cố từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo năng động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả. Đó là niềm tin vào đường lối đúng đắn, vào tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm; vào trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Tỉnh ủy Phú Thọ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Khẩn trương xây dựng, ban hành các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tiếp tục xây dựng các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách để tập trung triển khai ngay từ đầu năm. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Với lĩnh vực kinh tế, tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện kết luận của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 7 nghị quyết trụ cột, chiến lược của Bộ Chính trị và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Tập trung triển khai ngay quy hoạch tỉnh, các quy hoạch phân khu, bảo đảm không gian, động lực phát triển... Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2026; cùng với cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2026, góp phần hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra.

Box: Năm 2026, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu GRDP tăng 11%, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 16%; dịch vụ tăng 9%; nông - lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,5%; thu hút từ 1.549 triệu USD vốn FDI và 85.000 tỷ đồng vốn DDI; giải quyết việc làm mới cho hơn 51 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5 - 1%...

Ngọc Tuấn