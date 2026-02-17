HLV Kim Sang Sik và cơ hội làm nên lịch sử cùng bóng đá Việt Nam

Sau năm 2025 đại thành công, HLV Kim Sang Sik đang đứng trước cơ hội tiếp tục ghi dấu ấn lịch sử cùng bóng đá Việt Nam trong năm 2026.

Bóng đá Việt Nam gặt hái thành công lớn trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn bứt phá mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam với nhiều thành tích vượt kỳ vọng. Xét trên bình diện tổng thể, bóng đá Việt Nam có tới 7 đại diện góp mặt tại các vòng chung kết châu Á ở nhiều cấp độ đội tuyển và lứa tuổi – thành tích chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ĐT Việt Nam khởi đầu năm 2025 bằng chức vô địch ASEAN Cup 2024 ngay trên sân khách tại Thái Lan. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên của HLV Kim Sang Sik kể từ khi đảm nhiệm cương vị thuyền trưởng đội tuyển.

Bóng đá Việt Nam gặt hái được thành công lớn trong năm 2025. Ảnh: Hoài Thương

Tiếp nối thành công đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giao cho HLV Kim Sang Sik nhiệm vụ dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự giải U23 Đông Nam Á 2025. Với tư cách nhà đương kim vô địch, U23 Việt Nam lần lượt vượt qua các đối thủ để giành chức vô địch, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử đăng quang ba lần liên tiếp tại giải đấu này.

Không dừng lại ở đó, tại SEA Games 33 tổ chức trên đất Thái Lan, HLV Kim Sang Sik tiếp tục tạo dấu ấn khi cùng U22 Việt Nam thi đấu ấn tượng. Sau hành trình thuyết phục ở vòng bảng, U22 Việt Nam đánh bại Philippines tại bán kết, trước khi ngược dòng thắng U22 Thái Lan 3-2 trong trận chung kết để giành Huy chương Vàng.

HLV Kim Sang Sik giúp bóng đá Việt Nam giành 3 chức vô địch trong năm 2025.

Tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 giúp bóng đá nam Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung khép lại năm 2025 với dấu ấn rực rỡ. Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Trần Anh Tú nhận định: “Nhìn lại năm 2025, có thể khẳng định đây là một trong những giai đoạn thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam. Đội tuyển quốc gia giành chức vô địch Đông Nam Á, các đội U22, U23 đạt nhiều thành tích nổi bật tại các giải khu vực và châu lục. Những kết quả này góp phần nâng cao vị thế bóng đá Việt Nam.

Điểm sáng lớn nhất trong giai đoạn này chính là công tác đào tạo trẻ. Các giải đấu trẻ ngày càng được tổ chức bài bản, nâng cao chất lượng chuyên môn, qua đó phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng triển vọng. Chính lực lượng này đã đóng góp quan trọng vào thành công chung của các đội tuyển”.

HLV Kim Sang Sik đứng trước cơ hội lập nên cột mốc lịch sử

Sau những thành công vang dội trong năm 2025, HLV Kim Sang Sik và các học trò tiếp tục tạo tiếng vang tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Dù chỉ đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, U23 Việt Nam đã thi đấu bùng nổ khi toàn thắng cả ba trận, trong đó có chiến thắng trước ứng cử viên vô địch và cũng là đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

Bước vào vòng tứ kết, U23 Việt Nam tiếp tục đánh bại U23 UAE để lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất châu lục. Dù thất bại trước U23 Trung Quốc ở bán kết, thầy trò HLV Kim Sang Sik nhanh chóng lấy lại tinh thần và đánh bại U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba.

U23 Việt Nam xuất sắc giành hạng Ba ở vòng chung kết U23 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Dù chưa thể tái lập thành tích Á quân châu Á tại Thường Châu năm 2018, màn trình diễn của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia vẫn nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn và truyền thông quốc tế.

Thành tích tại U23 châu Á không chỉ giúp bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế lá cờ đầu khu vực Đông Nam Á mà còn từng bước nâng tầm vị thế ở đấu trường châu lục. Tuy nhiên, hành trình của HLV Kim Sang Sik và các học trò vẫn chưa dừng lại. Từ nay đến cuối năm 2026, bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự ASEAN Cup 2026 và ASIAD 20.

Nếu giúp ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, HLV Kim Sang Sik sẽ vượt qua thành tích của người tiền nhiệm Park Hang Seo. Bên cạnh đó, nếu bóng đá Việt Nam đạt kết quả ấn tượng tại ASIAD 20, nhà cầm quân người Hàn Quốc hoàn toàn có thể thiết lập những cột mốc lịch sử mới cho bóng đá nước nhà.

