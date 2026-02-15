Olympic mùa Đông gây sốt với vụ gian lận của Canada

Trong môn bi đá trên băng (curling) tại Olympic mùa Đông 2026, đội nam và nữ Canada bị chỉ trích vì gian lận chỉ bằng một chạm ngón tay.

Không phải trượt băng nghệ thuật hay khúc côn cầu, chính bi đá lại trở thành tâm điểm tại Olympic Milan-Cortina 2026. Tất cả bắt đầu từ một cú chạm rất nhẹ, nhưng đủ làm dậy sóng làng thể thao mùa đông.

Trong trận vòng bảng nội dung nam hôm 13/2, Canada thắng Thụy Điển 8-6. Tuy nhiên, kết quả bị lu mờ bởi cáo buộc từ phía Thụy Điển rằng VĐV Marc Kennedy đã chạm lại viên đá sau khi đã thả tay.

Marc Kennedy chạm nhẹ ngón trỏ vào bi đá khi đã chạm vạch xuất phát, ở trận đấu giữa Canada và Thụy Điển tại vòng bảng bi đá trên băng, Olympic mùa Đông trên sân Ghiaccio, thị trấn Cortina, tỉnh Belluno, xứ Veneto, Italy ngày 13/2/2026. Ảnh: chụp màn hình

Theo luật quốc tế, VĐV chỉ được chạm vào tay cầm khi giao đá và phải thả trước vạch xuất phát. Sau khi đã thả tay, họ không được chạm vào đá lần nữa. Nếu vi phạm, viên đá bị loại khỏi cuộc chơi.

Truyền hình ghi lại khoảnh khắc Kennedy duỗi ngón trỏ chạm rất nhẹ vào viên đá khi nó vừa rời tay và đang vượt qua vạch. VĐV Thụy Điển Oskar Eriksson cho rằng đây là hành vi phạm luật. Tuy nhiên, trọng tài không xử phạt Canada.

Kennedy phản ứng dữ dội ngay trên sân, văng tục và yêu cầu đối phương đừng cáo buộc vô căn cứ. Sau trận, VĐV Canada khẳng định không gian lận và nói đội Thụy Điển có thể đã có kế hoạch từ trước để bắt lỗi Canada. Dù vậy, Liên đoàn bi đá trên băng thế giới (World Curling) chỉ cảnh cáo Kennedy vì hành vi thiếu chuẩn mực, mà không ra quyết định gian lận chính thức.

Tình huống gian lận của Kennedy.

Tối hôm sau, đội nữ Canada cũng vướng vào tình huống tương tự. Trong trận gặp Thụy Sĩ, VĐV Rachel Homan bị trọng tài xác định đã chạm lại viên đá khi đang chuyển động. Lần này, trọng tài can thiệp và viên đá lập tức bị loại.

Homan phản ứng ngay trên sân với vẻ ngỡ ngàng, khẳng định không có chuyện chạm bi hai lần. Nhưng quyết định của trọng tài tại thời điểm thi đấu là cuối cùng, do môn này không áp dụng hệ thống xem lại video để thay đổi phán quyết.

Việc cả đội nam lẫn đội nữ Canada cùng bị nghi ngờ chỉ trong hai ngày khiến câu chuyện trở thành chủ đề nóng nhất Olympic mùa đông năm nay. Trên mạng xã hội X, những video về hành vi của Kennedy và Homan thu hút hàng triệu lượt xem. Hình ảnh ngón tay của Kennedy cũng được chỉnh sửa vào những ảnh chế, thu hút sự quan tâm.

Bi đá trên băng có hai đội thay nhau trượt những viên đá granite nặng gần 20 kg trên mặt băng dài khoảng 45 m, hướng tới vòng tròn mục tiêu ở cuối sân. Mỗi hiệp, mỗi đội được ném 8 viên. Đội có viên gần tâm nhất sẽ ghi điểm, và được tính thêm điểm cho mỗi viên nằm gần tâm hơn viên gần nhất của đối thủ.

Điểm đặc biệt của curling nằm ở độ xoáy. Khi giao đá, VĐV tạo xoáy để viên đá uốn cong quỹ đạo sang trái hoặc phải. Hai đồng đội đi trước quét băng nhằm giảm ma sát, giúp đá đi xa hơn và ít cong hơn. Chỉ cần thay đổi rất nhỏ ở góc thả hoặc số vòng xoáy, quỹ đạo cuối cùng có thể lệch đáng kể.

Vì vậy, một cú chạm rất nhẹ sau khi thả tay có thể tạo điều chỉnh nhỏ về hướng hoặc tốc độ. Dù mức độ ảnh hưởng thực tế khó xác định, luật cấm mọi sự can thiệp sau khi đá đã rời tay. Tinh thần tự giác cũng được đề cao giống như trong billiards, khi nhiều tình huống VĐV tự nhận lỗi trước khi trọng tài phát hiện.

Vấn đề nằm ở chỗ hệ thống giám sát chưa chặt chẽ. World Curling thừa nhận trọng tài không thể quan sát mọi cú giao đá. Không có VAR, và trọng tài không đứng ở vạch. Sau vụ việc, cơ quan này quyết định tăng cường hai trọng tài di chuyển giữa các sân để theo dõi kỹ hơn các pha giao đá.

Eriksson cho biết anh từng nghi ngờ hành vi tương tự của Canada ở các giải trước và chỉ muốn đảm bảo trận đấu công bằng. Anh nói đã báo với trọng tài trước khi căng thẳng bùng phát. Trong khi, Kennedy khẳng định chưa bao giờ vào sân với ý định gian lận.

Theo vnexpress.net