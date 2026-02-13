Premier League: Arsenal chia điểm khiến cuộc đua vô địch căng thẳng

Arsenal bỏ lỡ cơ hội tái lập khoảng cách Man City và khiến cuộc đua vô địch kịch tính hơn sau khi phải chia điểm trong chuyến làm khách trên sân của Brentford.

Arsenal chia điểm trên sân của Brentford. (Nguồn: AFP)

Arsenal đã không thể có niềm vui trọn vẹn ở vòng 26 Premier League khi chỉ giành được kết quả hòa 1-1 trong chuyến làm khách trên sân của Brentford.

Keane Lewis-Potter là người khiến Pháo thủ phải ngậm ngùi với pha bay người đánh đầu cận thành của Keane Lewis-Potter ở phút 71.

Trước đó, cũng từ pha không chiến, Noni Madueke dứt điểm hiểm hóc bằng đầu ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ sân Emirates.

Kết quả hòa 1-1 giúp Arsenal duy trì mạch bất bại trước Brentford từ năm 2021 nhưng chắc chắn không khiến nhiều người cảm thấy hài lòng.

Với việc chỉ giành thêm 1 điểm, đoàn quân của huấn luyện viên Mikel Arteta hiện có trong tay 57 điểm sau 26 vòng đấu, và chỉ còn hơn Manchester City đúng 4 điểm.

Cục diện hiện tại chắc chắn sẽ khiến cho cuộc đua đến ngôi vương Premier League mùa này sẽ trở nên căng thẳng hơn trong 12 vòng đấu còn lại.

Bên kia chiến tuyến, Brentford đã có trong tay 40 điểm để hy vọng có thể giành suất tham dự đấu trường châu Âu khi mùa giải khép lại.

Nguồn vietnam+