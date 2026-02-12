Real rút lui, Super League giải thể

Real Madrid và LĐBĐ châu Âu (UEFA) đồng ý hòa giải vụ kiện liên quan tới Super League, đồng thời chấm dứt dự án gây tranh cãi này.

Thỏa thuận giữa Real và UEFA được hai bên công bố hôm 11/2, nhằm giải quyết các tranh chấp pháp lý liên quan đến Super League.

Thông báo cho biết sau nhiều tháng thảo luận “vì lợi ích của bóng đá châu Âu”, UEFA, Hiệp hội Các CLB châu Âu (EFC) và Real đã thống nhất một khuôn khổ hợp tác hướng tới bảo vệ tính cạnh tranh dựa trên thành tích thể thao, đảm bảo sự bền vững dài hạn của các CLB và nâng cao trải nghiệm người hâm mộ thông qua công nghệ. Thỏa thuận cũng được đơn vị tổ chức Super League, A22 công bố cùng thời điểm.

Chủ tịch Real, Florentino Perez tại lễ trao giải “Oscar Thể thao” Laureus tại Cung điện Cibeles, thành phố Madrid, Tây Ban Nha ngày 21/4/2025. Ảnh: Reuters

Diễn biến này đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đối đầu kéo dài gần 5 năm giữa Real và UEFA. Tháng 4/2021, Real là một trong 12 CLB Anh, Tây Ban Nha và Italy công bố kế hoạch thành lập Super League, giải đấu kín được xem là đối trọng với Champions League của UEFA. Dự án sụp đổ chỉ sau vài ngày do phản ứng dữ dội từ người hâm mộ, đặc biệt tại Anh, cùng cảnh báo trừng phạt nặng từ UEFA.

Phần lớn 12 CLB sáng lập rút lui ngay trong tuần đầu tiên. Juventus duy trì sự tham gia đến tháng 6/2024. Barca chính thức rời dự án hôm 7/2. Real kiên trì theo đuổi, tiếp tục phối hợp với A22 tìm kiếm các phương án pháp lý và đề xuất mô hình mới, trong đó có ý tưởng đổi tên thành “Unity League” và phát trực tuyến miễn phí mọi trận đấu.

Năm 2023, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu (ECJ) ra phán quyết cho rằng các quy định của FIFA và UEFA yêu cầu mọi giải đấu liên CLB mới phải được phê duyệt trước, đồng thời cấm CLB và cầu thủ tham dự các giải không được chấp thuận, là trái luật cạnh tranh của Liên minh châu Âu. Phán quyết này được xem là thắng lợi pháp lý quan trọng cho Real và A22.

Đến tháng 10/2025, Real tuyên bố sẽ yêu cầu bồi thường khoảng 5,1 tỷ USD, cho rằng quyền lợi của CLB bị tổn hại nghiêm trọng và dự án Super League có thể mang lại giá trị đáng kể. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất, các bên đã lựa chọn hướng hòa giải thay vì tiếp tục theo đuổi các yêu cầu pháp lý.

Theo Athletic, dù cả hai bên đều có thể tuyên bố đạt được một mức độ thành công, diễn biến này nghiêng về lợi thế cho UEFA và là bước lùi với Real cùng những người ủng hộ Super League. Từ việc đòi bồi thường hàng tỷ USD đến tuyên bố đạt hòa bình và tiếp tục đối thoại, Real chấp nhận thực tế rằng dự án ly khai không còn cơ sở để triển khai.

Theo nguồn tin thân cận với ban lãnh đạo sân Bernabeu, Real cho rằng họ có đóng góp trong việc thúc đẩy những thay đổi ở Champions League, bao gồm thể thức vòng bảng kiểu “league phase” lần đầu áp dụng ở mùa giải bóng đá nam 2024-2025. Ý tưởng phát sóng miễn phí mọi trận đấu từng là điểm nhấn của Super League, có thể được UEFA cân nhắc, dù cơ quan này đã công bố thỏa thuận bản quyền truyền hình mới kéo dài đến năm 2031 theo mô hình hiện tại.

Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách công bằng giữa các thế hệ, thanh niên, văn hóa và thể thao Glenn Micallef hoan nghênh thỏa thuận, gọi đây là “chiến thắng cho giá trị thành tích thể thao và sự đoàn kết”.

Với Real, Chủ tịch Florentino Perez đang đối mặt với nhiều sức ép. Tháng trước, một bộ phận CĐV hô vang yêu cầu lãnh đạo 78 tuổi từ chức sau khi đội thua Barca ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha, trong trận cuối thời HLV Xabi Alonso. Sau đó, Real bị đội hạng hai Albacete loại khỏi Cup Nhà Vua trong trận ra mắt của HLV Alvaro Arbeloa.

Perez cũng công bố đề xuất thay đổi cấu trúc sở hữu của CLB theo hướng cho phép đầu tư tư nhân lần đầu tiên, dù cuộc bỏ phiếu về vấn đề này dường như đã bị hoãn. Các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án cải tạo sân Bernabeu cũng đang gây khó khăn, khiến ông phải nhún nhường trước UEFA để giải quyết các vấn đề nội bộ.

Theo vnexpress.net