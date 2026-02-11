Serie A chìm trong khủng hoảng tài chính với khoản lỗ khổng lồ

Serie A đang đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn khi tổng mức thua lỗ của các CLB kể từ sau đại dịch đã tiến sát mốc 3,9 tỷ euro (5 tỷ USD). Dù doanh thu thương mại và bản quyền truyền hình có dấu hiệu phục hồi, giải đấu hàng đầu của nước Ý vẫn chưa thể cân bằng thu - chi, đặt ra nhiều thách thức cho tính bền vững trong tương lai.

Bóng đá Ý vẫn đang chìm trong thua lỗ. 20 câu lạc bộ tham gia Serie A mùa giải 2024-2025 báo cáo tổng lỗ là 349 triệu euro, một sự cải thiện khiêm tốn so với con số 369 triệu euro của năm trước. Tuy nhiên, chỉ có bảy câu lạc bộ (chỉ chiếm 35% tổng số câu lạc bộ trong giải đấu) kết thúc năm tài chính với lợi nhuận.

Xu hướng chung cho thấy một bức tranh thậm chí còn ảm đạm hơn. Trong 5 năm tài chính vừa qua, các câu lạc bộ Serie A đã tích lũy khoản lỗ lên tới 3,2 tỷ euro, trung bình 635 triệu euro mỗi mùa. Kể từ mùa giải 2016-2017, tổng số lỗ đã tăng lên 3,9 tỷ euro, với mức trung bình hàng năm là 427 triệu euro kể từ thời điểm đó. Câu lạc bộ có lợi nhuận cao nhất trong bóng đá Ý mùa giải trước là Atalanta BC, với lợi nhuận 37,9 triệu euro và doanh thu kỷ lục 270 triệu euro trong nửa đầu năm 2025.

Inter Milan đứng thứ hai với 35,4 triệu euro, nhờ khoản thu nhập bổ sung từ việc lọt vào chung kết UEFA Champions League và tham dự Club World Cup. Hoàn thành top ba là US Lecce, đội bóng kết thúc mùa giải với lợi nhuận 20,2 triệu euro. Các câu lạc bộ còn lại ghi nhận lợi nhuận trong mùa giải 2024–25 là Bologna FC (14 triệu euro), Torino FC (10,4 triệu euro), AC Milan (3 triệu euro) và Udinese Calcio (2,9 triệu euro).

Ở phía ngược lại, các câu lạc bộ ghi nhận khoản lỗ lớn nhất là AS Roma (53,9 triệu euro), Juventus (58,1 triệu euro) và Parma FC (63,3 triệu euro). Kết quả tài chính tồi tệ nhất thuộc về Como 1907, với khoản lỗ khổng lồ lên tới 105,1 triệu euro.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài chính, bóng đá Ý vẫn là trụ cột chính của nền kinh tế quốc gia. Theo Báo cáo Minh bạch do Liên đoàn Bóng đá Ý (FIGC) công bố, môn thể thao này tạo ra 12,4 tỷ euro mỗi năm tại Ý, chiếm khoảng 0,5% GDP của cả nước. Báo cáo cũng đề cập đến 7 tỷ euro doanh thu trực tiếp, việc tạo ra 141.000 việc làm và 3,5 tỷ euro tiền thuế, nhấn mạnh tầm quan trọng kinh tế của bóng đá ngay cả khi nhiều câu lạc bộ vẫn đang phải vật lộn về tài chính.

Theo tienphong.vn