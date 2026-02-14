Thể thao
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Tottenham đã tìm được HLV mới

Một ngày sau khi sa thải Thomas Frank, Tottenham đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV tạm quyền đến hết mùa giải.

Tottenham đã tìm được HLV mới

Tudor đã có kinh nghiệm “chữa cháy” ở các CLB lớn

Các nguồn tin uy tín ở Italia và Anh cho biết Igor Tudor đã đồng ý đảm nhiệm vị trí HLV trưởng tạm thời của Tottenham cho đến hết mùa giải. Những chi tiết cuối cùng vẫn cần được hoàn tất với cựu HLV Juventus, nhưng về cơ bản đôi bên đã đạt được thỏa thuận bằng miệng.

Igor Tudor vừa ở London đàm phán với Tottenham, nhưng ông sẽ trở lại quê nhà ở Croatia vào cuối tuần này. Ông chỉ chính thức huấn luyện các học trò mới từ đầu tuần tới và có trọn vẹn 1 tuần để chuẩn bị cho trận đại chiến với Arsenal.

Tottenham đã xem xét một số lựa chọn trước khi quyết định bổ nhiệm Igor Tudor. Cựu trung vệ người Croatia từng dẫn dắt Galatasaray, Juventus, Marseille, Lazio... và có kinh nghiệm “chữa cháy” ấn tượng. Ông được bổ nhiệm làm HLV Juventus và Lazio vào tháng 3 của mỗi mùa giải trong hai năm gần đây và đã ổn định được kết quả trong ngắn hạn.

Tại Juventus, ông tiếp quản một đội bóng từ Thiago Motta đang đứng thứ năm tại Serie A, ngoài khu vực dự Champions League, sau hai trận thua liên tiếp khép lại một tháng Hai thảm hại khi câu lạc bộ bị loại khỏi Champions League và Coppa Italia.

Tudor đã dẫn dắt Juve lên vị trí thứ tư tại Serie A và giành vé dự Champions League sau khi chỉ thua một trong 11 trận dẫn dắt đội bóng. Điều này giúp HLV người Croatia có được hợp đồng 2 năm, mặc dù Juventus đã sa thải ông chỉ 4 tháng sau đó khi kết quả thi đấu sa sút.

Tại Lazio, Tudor tiếp quản vị trí huấn luyện viên từ Maurizio Sarri vào tháng 3 năm 2024 với hợp đồng 18 tháng. Khi đó, Sarri từ chức sau khi Lazio thua 5/6 trận liên tiếp và rơi xuống hạng 9 tại Serie A. Tudor lập tức giúp đội bóng áo xanh thi đấu như kỳ vọng khi thắng 5/9 trận cuối cùng (hòa 1, thua 3) và giành vé dự Europa League. Tuy nhiên, HLV người Croatia quyết định ra đi ngay khi mùa giải kết thúc, chỉ sau 3 tháng nhận chức.

Bây giờ, Tudor sẽ chịu trách nhiệm vực dậy Tottenham – đội chỉ thắng 2 trong 17 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh và đang đứng thứ 16 với vỏn vẹn 5 điểm nhiều hơn nhóm xuống hạng. HLV người Croatia sẽ ra mắt trong trận derby London với Arsenal vào ngày 22/2 tới.

Theo tienphong.vn


Theo tienphong.vn

 Từ khóa: Tottenham HLV trưởng Juventus Bổ nhiệm Champions league Croatia Thỏa thuận Sa thải Lazio Đội bóng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Real rút lui, Super League giải thể

Real rút lui, Super League giải thể
2026-02-12 06:57:00

Real Madrid và LĐBĐ châu Âu (UEFA) đồng ý hòa giải vụ kiện liên quan tới Super League, đồng thời chấm dứt dự án gây tranh cãi này.

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long