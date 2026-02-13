Ông - cháu làm nên lịch sử tại Boston Marathon 2026

Lần đầu tiên trong 130 năm tổ chức, Boston Marathon sẽ chứng kiến một cặp ông - cháu gái cùng góp mặt ở một kỳ giải, sau khi cả hai đều đạt chuẩn tham dự năm 2026.

Sau 37 lần thử sức, ông Carlos Sanchez, 67 tuổi, sống tại Round Rock, bang Texas, cuối cùng cũng giành quyền tham dự Boston Marathon. Cháu gái, Mia Sanchez, 23 tuổi, cũng đạt chuẩn ngay trong lần đầu chạy marathon.

Tháng 4/2026, họ sẽ trở thành cặp ông - cháu gái đầu tiên trong lịch sử 130 năm của giải cùng tranh tài ở một kỳ Boston Marathon.

Trước lần thử sức thứ 37 vào năm ngoái, Carlos ngỏ ý rủ Mia - cựu VĐV NCAA Division II của Đại học St. Edward’s (Austin, Texas) - cùng tham gia. Mia lập tức bắt đầu tập luyện. Nhiều năm qua, cô thường xuyên đến cổ vũ ông tại các giải marathon và từng chia sẻ mong muốn một ngày nào đó sẽ chinh phục cự ly 42,2 km.

Tại giải Mountains 2 Beach Marathon ở Ventura (California) hồi tháng 4/2025, Mia cán đích với thành tích 3 giờ 14 phút 26 giây, vượt xa chuẩn 3 giờ 25 phút dành cho nhóm tuổi 18-34 nữ. Trong khi đó, Carlos đạt thành tích tốt nhất sự nghiệp là 3 giờ 50 phút 49 giây, xếp thứ ba nhóm tuổi 65-69 và vượt xa chuẩn 4 giờ 5 phút.

Sau khi nộp hồ sơ dự giải lần thứ 130, đến tháng 9/2025, hai ông cháu nhận tin vui khi cùng nằm trong số 30.000 VĐV đủ điều kiện tham dự Boston Marathon 2026.

Tháng 7 cùng năm, Carlos tiếp tục cải thiện thành tích cá nhân tốt nhất (PB) tại giải Juneau Frank Maier Marathon ở Alaska với thời gian 3 giờ 50 phút 19 giây.

Carlos bắt đầu sự nghiệp chạy bộ có phần muộn, ở tuổi 50. Năm 2008, ông hoàn thành Chicago Marathon cùng con gái Alexis với thành tích 3 giờ 59 phút 48 giây, lần đầu phá mốc 4 giờ. Trong 17 năm qua, ông đã chạy Austin Marathon 15 năm liên tiếp, hoàn thành marathon tại 12 bang của Mỹ, cùng Hy Lạp và Cuba. Năm 2011, ông từng hoàn thành bốn giải marathon trong vòng 100 ngày.

Hiện Carlos duy trì tập luyện 6 ngày mỗi tuần, với tổng quãng đường 64-80 km mỗi tuần.

Boston Marathon là thành viên World Marathon Majors - hệ thống 7 giải chạy danh giá nhất hành tinh, bên cạnh các giải ở New York, Chicago, London, Berlin, Tokyo và Sydney. Boston Marathon cũng là giải chạy bộ lâu đời nhất thế giới, tổ chức thường niên vào ngày thứ Hai tuần thứ ba trong tháng Tư, bắt đầu từ năm 1897. Từ chỗ chỉ có 18 chân chạy đăng ký năm 1897, Boston Marathon hiện nay là giải đấu mơ ước của hàng triệu runner khắp thế giới. Từ năm 2015, số runner dự Boston Marathon lên tới 30.000 người.

Kỷ lục nam của Boston hiện là 2 giờ 3 phút 2 giây do Geoffrey Mutai của Kenya lập năm 2011. Kỷ lục nữ được một chân chạy Kenya khác Sharon Lokedi thiết lập ở giải năm 2025, với 2 giờ 17 phút 22 giây, xô đổ kỷ lục cũ tồn tại từ năm 2014 - 2 giờ 19 phút 59, thuộc về VĐV Ethiopia Buzunesh Deba.

Boston Marathon lần thứ 130 dự kiến diễn ra ngày 20/4/2026.

