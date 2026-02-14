Thanh Nhã: “Tuyển nữ Việt Nam phải quyết liệt hơn nếu muốn chinh phục châu lục”

Hai trận đấu tập tại Trung Quốc không chỉ mang ý nghĩa thử nghiệm đội hình mà còn giúp tuyển nữ Việt Nam nhận diện rõ thách thức ở sân chơi châu lục. Tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã cho rằng sự quyết liệt, thể lực và bản lĩnh sẽ là chìa khóa khi bước vào VCK bóng đá nữ châu Á 2026.

Sau chuyến tập huấn kéo dài tại Trung Quốc với hai trận đấu tập chất lượng cùng đội tuyển nữ chủ nhà, đội tuyển nữ Việt Nam đã thu về nhiều bài học quan trọng cả về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Chia sẻ sau đợt cọ xát, tiền đạo Nguyễn Thị Thanh Nhã khẳng định đây là bước chuẩn bị cần thiết hướng tới Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026.

Theo Thanh Nhã, những trận đấu với đối thủ hàng đầu châu lục giúp toàn đội nhìn rõ hơn những điểm mạnh, điểm yếu của mình. “Đội tuyển nữ Trung Quốc có lối chơi mạnh mẽ, phối hợp đập nhả nhanh và va chạm rất quyết liệt. Khi thi đấu với những đối thủ như vậy, nếu mình không tranh chấp đủ mạnh mẽ và thiếu tập trung thì sẽ gặp nhiều bất lợi”, cô nhận định.

Là tác giả bàn thắng duy nhất của đội tuyển nữ Việt Nam sau hai trận đấu tập, Thanh Nhã xem đó là động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân. “Từ tình huống ghi bàn vào lưới Trung Quốc, tôi sẽ cố gắng phát huy những điểm mạnh của mình. Khi bước vào trận đấu, tôi cần quyết liệt hơn, tự tin hơn để có thể đóng góp nhiều hơn cho đội”, tiền đạo sinh năm 2001 chia sẻ.

Không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, chuyến tập huấn tại Thâm Quyến còn là cơ hội để ban huấn luyện trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ ra sân, kiểm chứng năng lực và thử nghiệm phương án chiến thuật. Thanh Nhã nhấn mạnh: “Sau chuyến tập huấn lần này, toàn đội tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm về chiến thuật, đặc biệt là vấn đề thể lực và sự quyết liệt trong thi đấu. Đây là những yếu tố rất quan trọng khi bước ra sân chơi cấp độ châu lục”.

Hướng tới VCK Giải vô địch bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra vào tháng 3 tới, đội tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện những chi tiết còn hạn chế, nâng cao bản lĩnh và sự ổn định trong lối chơi. Với tinh thần cầu thị và quyết tâm cao, thầy trò HLV trưởng đang cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc cho thử thách lớn phía trước.

