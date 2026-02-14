Cơ sở dữ liệu tham khảo phục vụ xây dựng chính sách nông nghiệp, nông thôn

Cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 được triển khai trên phạm vi toàn quốc, trong đó có tỉnh Phú Thọ, thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/7 đến 30/7/2025. Đến nay, kết quả sơ bộ đã được công bố, phản ánh bức tranh tương đối toàn diện về thực trạng nông thôn, nông nghiệp sau 10 năm. Hệ thống dữ liệu này góp phần cung cấp những thông tin ban đầu, phục vụ việc đánh giá tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và điều kiện kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Cán bộ Thống kê tỉnh kiểm tra, cập nhật dữ liệu tổng điều tra trên hệ thống.

Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp là hoạt động thống kê quan trọng, được thực hiện định kỳ 10 năm một lần nhằm thu thập thông tin toàn diện về tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; điều kiện kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn; sinh kế và đời sống của người dân. Đồng thời, xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông lâm thủy sản phục vụ công tác nghiên cứu chuyên sâu; làm dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra định kỳ hằng năm về lĩnh vực nông lâm thủy sản và đáp ứng các yêu cầu thống kê khác.

Cuộc Tổng điều tra được triển khai trong bối cảnh yêu cầu về thông tin thống kê ngày càng cao, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Đây cũng là thời điểm bắt đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu về hệ thống số liệu theo đơn vị hành chính mới, bảo đảm tính thống nhất và khả năng so sánh.

Tại Phú Thọ, Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp 2025 được triển khai tại 5.449 địa bàn điều tra bảng kê hộ, với tổng số hơn 863.000 hộ được lập bảng kê. Kết quả sơ bộ của cuộc Tổng điều tra phản ánh tương đối toàn diện diện mạo nông thôn, nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2016-2025. Sau 10 năm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn tiếp tục được đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất và cải thiện đời sống người dân.

Hiện nay, 100% số xã và thôn trên địa bàn tỉnh được phủ điện lưới quốc gia. Hệ thống giao thông nông thôn được cải thiện rõ rệt với khoảng 98% số thôn có đường ô tô đến khu dân cư; 60% số xã có điểm dừng, đón trả khách của phương tiện công cộng.

Hạ tầng xã hội cơ bản được duy trì và củng cố. 100% số xã có trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở; hệ thống truyền thanh cơ sở được đầu tư đồng bộ, với 100% xã có đài và hệ thống loa truyền thanh, 97,28% số thôn được trang bị loa truyền thanh; 99% số thôn có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng; 100% số xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế... Các số liệu này cho thấy mức độ bao phủ tương đối đồng đều của các dịch vụ xã hội thiết yếu ở khu vực nông thôn.

Các thiết chế văn hóa tại khu dân cư nông thôn từng bước được đầu tư hoàn thiện.

Về tổ chức sản xuất, toàn tỉnh có trên 363.000 hộ hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản với tổng số lao động trong các hộ khoảng 648.000 người. Toàn tỉnh có 1.147 trang trại đang hoạt động, trong cơ cấu trang trại, chăn nuôi chiếm tỷ trọng lớn nhất với 1.015 trang trại. Tổng số lao động trong trang trại là 3.500 người; vốn sản xuất bình quân đạt 2,36 tỷ đồng/trang trại.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp và hợp tác xã nông, lâm nghiệp, thủy sản, có 375 đơn vị đang hoạt động có kết quả sản xuất, kinh doanh, gồm 125 doanh nghiệp và 250 hợp tác xã. Các doanh nghiệp sử dụng trên 10.300 lao động; các hợp tác xã sử dụng gần 1.400 lao động.

Bên cạnh những kết quả đạt được, số liệu sơ bộ từ cuộc Tổng điều tra cũng cho thấy một số vấn đề cần quan tâm trong phát triển nông thôn, nông nghiệp như: Kết cấu hạ tầng giữa các vùng còn chưa đồng đều; chuyển dịch cơ cấu hộ và lao động nông thôn còn chậm; sản xuất nhỏ lẻ vẫn phổ biến. Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chưa nhiều; các mô hình liên kết sản xuất quy mô lớn, cánh đồng tập trung chưa được nhân rộng. Đời sống của một bộ phận cư dân nông thôn còn gặp khó khăn, chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh và biến động thị trường.

Kết quả sơ bộ từ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 bước đầu phác họa bức tranh chung về tình hình nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, phản ánh những chuyển biến tích cực cũng như các vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn. Trên cơ sở tiếp tục hoàn thiện và phân tích, kết quả Tổng điều tra sẽ được khai thác, sử dụng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án phát triển nông thôn, nông nghiệp bền vững.

Nguyễn Huế