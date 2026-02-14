Đòn bẩy phát triển kinh tế bền vững vùng cao

Những năm gần đây, nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã trở thành “điểm tựa” quan trọng giúp nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Mai Châu (cũ) đầu tư phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Từ chăn nuôi, trồng trọt đến phát triển du lịch cộng đồng, dòng vốn ưu đãi đang góp phần tạo chuyển biến tích cực trong bức tranh kinh tế nông thôn vùng cao.

Nguồn vốn “mở lối” cho sinh kế bền vững

Chị Lò Thị Hiếu ở xóm Nhót, xã Mai Châu trước đây làm việc tại các cơ sở homestay trên địa bàn huyện Mai Châu (cũ). Với kinh nghiệm tích lũy nhiều năm, chị bàn với gia đình quyết định đầu tư xây dựng homestay riêng phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước. Tháng 2/2025, gia đình chị được Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cho vay 250 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm. Từ nguồn vốn vay cộng với vốn của gia đình, chị mạnh dạn cải tạo nhà sàn, xây dựng khu vệ sinh khép kín, đầu tư thêm chăn đệm, trang thiết bị phục vụ du khách. Homestay của gia đình chị hiện có 5 phòng riêng và 1 nhà sàn cộng đồng bắt đầu đón khách từ tháng 12/2025.

Từ vốn vay ưu đãi, chị Lò Thị Hiếu, xóm Nhót, xã Mai Châu đầu tư mô hình homestay bước đầu có hiệu quả

Chị Hiếu chia sẻ: “Trước đây, khách đến bản chỉ tham quan rồi đi, ít khi ở lại. Sau khi được vay vốn, gia đình tôi đầu tư làm homestay, kết hợp các dịch vụ đi kèm như giới thiệu ẩm thực, bán sản phẩm OCOP, biểu diễn văn nghệ dân tộc... Qua đó, tạo thành chuỗi dịch vụ du lịch cộng đồng khá hoàn chỉnh thu hút nhiều khách du lịch đến trải nghiệm”.

Qua tìm hiểu thực tế, nhờ nguồn vốn chính sách, nhiều bản làng đã “thay da đổi thịt”, trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Các mô hình du lịch cộng đồng không chỉ tạo thu nhập ổn định mà còn thúc đẩy tiêu thụ nông sản, sản phẩm thủ công truyền thống, góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Từ thực tế đó, NHCSXH tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương rà soát nhu cầu vay vốn, ưu tiên các mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường. Qua đó, giúp người dân phát huy thế mạnh bản địa, xây dựng thương hiệu du lịch đặc trưng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiệu quả từ sự phối hợp đồng bộ

Theo Phòng giao dịch NHCSXH Mai Châu, tính đến cuối năm 2025, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 510 tỷ đồng, thực hiện 16 chương trình tín dụng với 2.750 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay, doanh số cho vay trên 175 tỷ đồng, mức cho vay bình quân 64 triệu đồng/hộ. Trong đó, đầu tư vốn sản xuất kinh doanh cho 368 lượt hộ nghèo, 258 lượt hộ cận nghèo, 343 hộ mới thoát nghèo; cho vay từ quỹ quốc gia về việc làm 789 hộ; xây dựng 1.966 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; vay xuất khẩu lao động 6 người, vay vốn học sinh sinh viên 3 người.

Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt trên 41 tỷ đồng; nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương đạt trên 29 tỷ đồng; tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát ở mức 0,05% tổng dư nợ.

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, NHCSXH Mai Châu đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trong việc quản lý và hướng dẫn sử dụng vốn. Phòng giao dịch NHCSXH Mai Châu đã thực hiện ký hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã theo quy định, theo đó có 20 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác thuộc các xã Mai Châu, Mai Hạ, Bao La, Pà Cò, Tân Mai. Dư nợ cho vay ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đạt trên 505 tỷ đồng, chiếm 99,07% tổng dư nợ.

Đến nay, các xã có 210 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) với 8.047 tổ viên, bình quân mỗi xã có 42 tổ TK&VV, bình quân mỗi tổ có 38 tổ viên, dư nợ bình quân trên 2 tỷ đồng/tổ. Hằng tháng, bình quân số tổ viên tham gia tiền gửi tiết kiệm đạt 99,8% tổng số hộ vay vốn. Qua đánh giá năm 2025, có 205/210 tổ TK&VV không có nợ quá hạn; có 198 tổ xếp loại tốt, 12 tổ xếp loại khá; không có tổ trung bình, yếu kém.

Khách hàng giao dịch gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch NHCSXH Mai Châu.

Ông Nguyễn Đinh Hoàng – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Mai Châu cho biết: Chúng tôi luôn bám sát cơ sở, nắm bắt nhu cầu thực tế của người dân để triển khai các chương trình tín dụng phù hợp, giúp người dân sử dụng vốn đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được hình thành, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động nông thôn. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, việc làm và phục vụ đời sống, sinh hoạt của hộ nghèo, góp phần cải thiện, ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đinh Thắng