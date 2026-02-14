Rau an toàn phục vụ Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Trường Thịnh, phường Phong Châu càng trở nên khẩn trương, nhộn nhịp. Trên khắp các thửa ruộng, bà con xã viên tất bật chăm sóc, thu hoạch từng luống rau xanh để kịp cung ứng cho thị trường Tết - thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao và cũng là lúc uy tín, chất lượng sản phẩm được đặt lên hàng đầu.

Thành viên HTX Nông nghiệp Trường Thịnh thu hoạch cà rốt phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.

HTX Nông nghiệp Trường Thịnh được thành lập năm 2012 với mục tiêu liên kết nông dân trong làng Phú Lợi cùng sản xuất rau theo hướng an toàn, xây dựng thương hiệu rau sạch địa phương. Sau nhiều năm hoạt động, HTX đã hình thành vùng sản xuất tập trung với quy trình canh tác đồng bộ, có sự giám sát chặt chẽ từ khâu làm đất, gieo trồng, chăm sóc đến thu hoạch, sơ chế và tiêu thụ. Tết là “mùa cao điểm” để HTX khẳng định năng lực tổ chức sản xuất quy mô lớn, ổn định và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trên cánh đồng trải dài, các loại rau phục vụ Tết như cải ngọt, cải chíp, bắp cải, súp lơ, cà chua, xà lách, hành, mùi, cà rốt... đang vào kỳ thu hoạch rộ. Rau được trồng gối vụ, chia lô hợp lý nên mỗi ngày HTX đều có sản lượng ổn định cung ứng ra thị trường. Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, các thành viên HTX được tập huấn nâng cao trình độ, kỹ thuật, nắm vững quy trình sản xuất an toàn với các quy tắc nghiêm ngặt về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón sinh học, hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng.

Ông Vũ Xuân Phượng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Trường Thịnh cho biết: Đầu vụ Đông, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch sản xuất riêng cho thị trường Tết, trong đó chú trọng cơ cấu giống rau ngắn ngày, dễ tiêu thụ và phù hợp với nhu cầu người dân. HTX yêu cầu các thành viên tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, ghi chép nhật ký sản xuất đầy đủ để đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, người tiêu dùng quan tâm nhiều đến an toàn thực phẩm, nên chỉ cần lơ là một khâu nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến uy tín chung của cả HTX.

HTX hiện liên kết sản xuất với gần 60 hộ thành viên, tổng diện tích hơn 40ha. HTX cung ứng cho một số trường học, doanh nghiệp, siêu thị mini, cửa hàng nông sản an toàn và bếp ăn tập thể trong và ngoài địa phương. Những ngày cận Tết, sản lượng tăng nhưng giá cả được giữ ở mức ổn định, tránh tình trạng “sốt giá” dịp cuối năm, qua đó góp phần bình ổn thị trường.

Nhờ sự liên kết chặt chẽ giữa HTX và các hộ dân, HTX Nông nghiệp Trường Thịnh ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường. Nhiều thương lái, cửa hàng thực phẩm sạch đã chủ động ký hợp đồng lấy hàng từ sớm, thậm chí đặt cọc để giữ nguồn rau ổn định trong suốt dịp Tết. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy hướng đi sản xuất theo chuỗi giá trị đang phát huy hiệu quả.

Bên cạnh thuận lợi, sản xuất rau Tết cũng đối mặt không ít khó khăn, nhất là diễn biến thời tiết thất thường. Những đợt rét đậm, mưa kéo dài có thể làm rau sinh trưởng chậm, phát sinh sâu bệnh. Trước tình hình đó, HTX thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống đồng kiểm tra, hướng dẫn xã viên biện pháp che phủ, thoát nước, phòng trừ sâu bệnh bằng phương pháp sinh học, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

Từ những thửa ruộng rau xanh mướt, mô hình liên kết sản xuất của HTX Nông nghiệp Trường Thịnh đang mở ra hướng đi hiệu quả cho nông dân địa phương. Tết đến gần, từng chuyến xe chở đầy rau an toàn rời HTX không chỉ mang theo nông sản tươi ngon mà còn gửi gắm niềm tin của người sản xuất vào một mùa Xuân đủ đầy. Trong nhịp sống hối hả cuối năm, sự cần mẫn của những người trồng rau nơi đây đang góp phần giữ cho mâm cơm ngày Tết thêm xanh, sạch và trọn vị.

Hoàng Hương