Khởi sắc Lai Đồng

Dẫu tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức 12,9%, cao hơn mặt bằng chung, đứng trong tốp đầu của tỉnh nhưng năm qua đã ghi dấu ấn đặc biệt với Đảng bộ, chính quyền và người dân Lai Đồng mới khi xã đã hoàn thành 14/14 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Chất lượng đời sống người dân ngày càng được cải thiện, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền ngày càng bền chặt, cộng hưởng cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó tạo nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ để xã vùng cao vươn mình phát triển.

Mô hình du lịch cộng đồng tại bản người Dao Bến Thân.

Đất thuần nông, thế mạnh của Lai Đồng so với các địa phương khác là truyền thống văn hóa đặc trưng của tuyệt đại dân số là đồng bào dân tộc thiểu số cùng diện tích đất đồi rừng phong phú. Chính vì vậy, nông nghiệp được Đảng bộ, chính quyền và bà con nơi đây xác định là lĩnh vực quan trọng hàng đầu, ưu tiên nguồn lực phát triển trên cơ sở chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hướng chú trọng giá trị hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Năm qua, xã hoàn thành gieo cấy trên 1.125ha. Thời tiết không mấy thuận lợi nhưng nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, năng suất lúa đạt 52 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 5.751 tấn. Cùng với đó là hơn 100ha ngô cho sản lượng 441 tấn và rau màu xen canh, không những đảm bảo an ninh lương thực mà còn giúp nguồn phụ phẩm cho chăn nuôi. Hiện, xã có tổng đàn trâu, bò gần 4.000 con, đàn lợn gần 3.000 con, đàn gia cầm gần 80.000 con, hơn 126ha nuôi trồng thủy sản...

Thế mạnh về đất lâm nghiệp được xã đặc biệt chú trọng, phát huy, công tác bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Các tổ bảo vệ rừng được kiện toàn hằng năm, thực hiện rà soát, ký hợp đồng bảo vệ rừng với các hộ dân, tổ nhóm cộng đồng với tổng diện tích hơn 1.318ha. Năm 2025, người dân đã trồng mới hơn 643ha rừng, 48.000 cây phân tán; khai thác khoảng 629ha rừng cây nguyên liệu trồng tập trung.

Điều đáng chú ý là Đảng bộ, chính quyền và người dân Lai Đồng đã và đang mở hướng phát triển cây ăn quả trên đất đồi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Xã hiện có 15ha cam, quýt và 28ha chuối tiêu hồng cho thu nhập cao hơn các giống cây trồng truyền thống. Nhiều hộ dân đã thoát nghèo, có cuộc sống sung túc từ các mô hình trồng cây ăn quả. Xã cũng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ mở rộng diện tích, phát triển thương hiệu Quýt đặc sản Lai Đồng, hỗ trợ người dân quảng bá sản phẩm đến các siêu thị, sàn thương mại điện tử...

Cùng với nông nghiệp, các hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ cũng được chú trọng phát triển với các mô hình sản xuất dựa trên thế mạnh sẵn có của địa phương như: Sản xuất chế biến gỗ, đồ mộc, gia công dân dụng, vận tải và dịch vụ xây dựng, các mặt hàng phục vụ du lịch cộng đồng... Nhờ đó, đời sống người dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo của xã đã giảm 2,2%, xuống còn 12,9%. Điều này cũng đồng nghĩa với tỷ lệ hộ khá, giàu, có cuộc sống sung túc ngày một tăng.

Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động văn hóa, xã hội đi vào chiều sâu phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân. 100% người dân trong xã được tham gia BHYT, 53% lao động qua đào tạo, 86,1% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 12/12 trường học duy trì đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. Hiện, xã có 3 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới...

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực vượt khó để phát triển kinh tế - xã hội, song trên thực tế, Lai Đồng vẫn là một trong những địa phương còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao của tỉnh.

Đồng chí Hà Thanh Giáp - Phó Chủ tịch UBND xã Lai Đồng chia sẻ: Nhanh chóng giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ xuyên suốt của Đảng bộ, chính quyền xã. Thời gian tới, xã tập trung huy động tối đa nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển kinh tế gắn với triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường xúc tiến, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực có lợi thế. Các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp, có hiệu quả kinh tế cao sẽ được nhân rộng. Diện tích trồng cam, quýt sẽ mở rộng thêm khoảng 10ha, chuối tiêu hồng tăng thêm 20ha, mô hình nuôi gà nhiều cựa tăng thêm khoảng 20 hộ tham gia với quy mô 1.000 con trở lên. Phấn đấu giảm từ 1,5 - 2,3% hộ nghèo...

Mục tiêu lớn, quyết tâm cao. Cuộc sống mới trù phú, thanh bình đã và đang được hiện thực hóa trên vùng cao Lai Đồng với nỗ lực vượt khó, tinh thần đồng thuận, chung sức đồng lòng vì mục tiêu chung của Đảng bộ, chính quyền và người dân nơi đây.

Trung Tín