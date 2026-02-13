Giải quyết việc làm - trụ cột đảm bảo an sinh xã hội

Khép lại năm 2025 với thị trường lao động chịu nhiều áp lực từ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết việc làm, mở rộng sinh kế cho người lao động. Với việc hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng, công tác giải quyết việc làm tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột đảm bảo an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

Công ty TNHH May Hoa Sen Phú Thọ (xã Phù Ninh) giải quyết việc làm cho hơn 300 lao động với thu nhập trung bình 10 - 11 triệu đồng/người/tháng.

Phát huy vai trò “cầu nối” việc làm

Một trong những điểm nhấn trong công tác giải quyết việc làm năm 2025 là việc đẩy mạnh hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối cung - cầu lao động. Các trung tâm dịch vụ việc làm đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, mở rộng phạm vi tiếp cận người lao động. Trong năm, 55 phiên giao dịch việc làm đã được tổ chức, thu hút đông đảo người lao động và doanh nghiệp tham gia. Qua đó, gần 85.000 lượt người được tư vấn nghề nghiệp, hơn 54.000 lượt người được cung cấp thông tin thị trường lao động, hơn 8.900 lượt lao động được giới thiệu việc làm trong nước.

Đặc biệt, Ngày hội việc làm năm 2025 gắn với hội nghị phát triển nguồn nhân lực đã thu hút gần 3.000 lượt người, hơn 170 doanh nghiệp và 50 cơ sở giáo dục tham gia. Tại sự kiện, gần 1.130 lao động được tuyển dụng trực tiếp, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người lao động và doanh nghiệp. Việc ra mắt Cổng Việc làm Phú Thọ - nền tảng số tích hợp dữ liệu tuyển dụng và nhân lực - đánh dấu bước tiến mới trong phát triển thị trường lao động hiện đại. Chỉ sau một tháng vận hành, hệ thống ghi nhận hơn 1.000 lượt truy cập thường xuyên, hỗ trợ hiệu quả công tác tuyển dụng tại các khu công nghiệp trọng điểm trong tỉnh. Bên cạnh đó, các chính sách an sinh liên quan đến lao động thất nghiệp tiếp tục được thực hiện kịp thời. Năm 2025, 17.627 người được chi trả trợ cấp thất nghiệp, trong đó 861 người được hỗ trợ học nghề, giúp người lao động sớm quay lại thị trường việc làm.

Trong năm, mặc dù chịu tác động của việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh tỉnh vẫn chủ động bám sát chỉ đạo của tỉnh và NHCSXH Trung ương, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn vốn tín dụng chính sách được giải ngân thông suốt, đúng đối tượng, đúng mục đích. Thông qua các chương trình tín dụng chính sách, năm 2025, NHCSXH chi nhánh tỉnh đã hỗ trợ vốn cho 88.364 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách với doanh số cho vay gần 5.500 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, toàn tỉnh đã tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, góp phần thiết thực vào mục tiêu giảm nghèo bền vững, chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội

Sau sáp nhập, xã Sơn Lương có hơn 23.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 77%, đặt ra yêu cầu lớn về tạo việc làm tại chỗ, ổn định sinh kế lâu dài. Xã đã chủ động rà soát nhu cầu việc làm, phối hợp triển khai các chương trình tín dụng chính sách, khuyến khích người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, ngành nghề nông thôn. Đến nay, toàn xã có 25 doanh nghiệp và hàng chục xưởng gia công may mặc đang hoạt động, tạo việc làm ổn định với mức thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng/người/tháng cho hàng nghìn lao động. Chị Lê Thị Liễu - chủ cơ sở gia công may mặc ở khu Trung tâm chia sẻ: “Gia đình tôi mở xưởng gia công được gần 10 năm, chuyên nhận gia công hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp trong và ngoài xã. Mỗi năm xưởng gia công khoảng 24.000 sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động địa phương với thu nhập trung bình 5 triệu đồng/người/tháng”.

Cùng với đó, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả đã góp phần nâng thu nhập của người dân trong xã lên gần 48 triệu đồng/người/năm, từng bước cải thiện đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững. Thông qua tuyên truyền, tư vấn việc làm và định hướng xuất khẩu lao động, nhiều lao động của xã Sơn Lương đã tham gia thị trường lao động ngoài tỉnh và ngoài nước, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn.

Năm 2025, thị trường lao động trên địa bàn tỉnh chịu tác động đa chiều. Lực lượng lao động trong độ tuổi tiếp tục tăng; nhu cầu việc làm của lao động nông thôn, lao động trẻ, lao động sau đào tạo đặt ra yêu cầu ngày càng cao về khả năng kết nối, định hướng và hỗ trợ việc làm bền vững. Trước tình hình đó, tỉnh đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, coi giải quyết việc làm là một trong những chỉ tiêu trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 61.330 lao động, đạt 120,2% kế hoạch, vượt 20,2% chỉ tiêu đề ra. Đáng chú ý, số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt 7.378 người, bằng 175,6% kế hoạch, cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác tư vấn, định hướng xuất khẩu lao động, mở ra hướng đi bền vững cho nhiều lao động trẻ. Cùng với đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,3%, hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy, giải quyết việc làm đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, ổn định đời sống người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian tới, các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ tạo việc làm, ưu tiên tín dụng chính sách, phát triển thị trường lao động hiện đại, bền vững, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Hồng Nhung