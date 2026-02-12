“Thần tốc” chuyển đổi số và hành trình thắp sáng nghĩa tình đón Tết Bính Ngọ

Trong không khí hối hả của những ngày giáp Tết Bính Ngọ, khi mọi nhà đang chuẩn bị sum vầy, những người thợ điện tại Đội Quản lý Điện lực khu vực (QLĐLKV) Phú An vẫn miệt mài trên những tuyến đường, cột điện. Trong đó “chiến dịch mùa Xuân” đặc biệt đang được cán bộ, công nhân lao động đơn vị thần tốc hoàn thành thay thế hơn 11.000 công tơ điện tử; đồng thời mang hơi ấm tình thân đến với những hoàn cảnh khó khăn thông qua các hoạt động thiện nguyện thiết thực.

Năm 2025 được xác định là năm bản lề trong lộ trình chuyển đổi số và xây dựng hệ thống lưới điện thông minh của Công ty Điện lực Phú Thọ. Ý thức được vai trò quan trọng đó, Đội QLĐLKV Phú An đã phát động chiến dịch cao điểm thay thế hệ thống đo xa cũ, vốn đã lỗi thời và có tỷ lệ truyền tin kém. Chỉ trong vòng hai tháng cao điểm (tháng 12/2025 và tháng 1/2026), đơn vị đã tạo nên một cú hích thực sự về hạ tầng kỹ thuật: Toàn bộ hơn 11.000 thiết bị được đưa vào vận hành đều là dòng công tơ đo xa hiện đại của thương hiệu GELEX.

Công nhân Đội QLĐLKV Phú An miệt mài treo, tháo công tơ trên lưới.

Việc hoàn thành khối lượng công việc khổng lồ này đã giúp Đội Phú An tiến gần đến mục tiêu nâng tỷ lệ đo xa lên 98%. Đây không chỉ là một con số thống kê, mà là minh chứng cho sự thay đổi toàn diện về chất lượng hạ tầng, thay thế hệ thống cũ có tín hiệu chập chờn, không ổn định.

Việc thay thế hàng loạt công tơ điện tử không chỉ đơn thuần là đổi mới thiết bị vật lý, theo ông Trần Ngọc Nho - Đội trưởng Đội QLĐLKV Phú An: Đây thực chất là một cuộc “cách mạng” trong công tác quản lý vận hành. Hệ thống mới giúp chúng tôi chủ động giám sát tổn thất điện năng theo giờ, khoanh vùng chính xác các khu vực có nguy cơ quá tải để xử lý dứt điểm. Đặc biệt, công nghệ này cho phép ngành điện cảnh báo sớm cho khách hàng nếu có sản lượng tăng đột biến hoặc rò rỉ điện, qua đó xây dựng niềm tin và sự minh bạch.

Được biết, hệ thống đo xa mới đóng vai trò như những “mắt thần” giám sát lưới điện 24/7 bởi những lợi ích trực tiếp mà công nghệ này mang lại như: Cập nhật dữ liệu thời gian thực; giám sát tổn thất điện năng; gia tăng sự minh bạch. Điều này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm chi phí mà còn xây dựng niềm tin vững chắc vào ngành Điện.

Đội trưởng Đội QLĐLKV Phú An thần tốc hoàn thành thay thế hơn 11.000 công tơ điện tử.

Song song với những nỗ lực vượt bậc về chuyên môn, tinh thần “lá lành đùm lá rách” luôn là nét đẹp văn hóa được Đội QLĐLKV Phú An gìn giữ và phát huy. Trong những ngày triển khai chiến dịch thay công tơ, hình ảnh màu áo cam thợ điện đan xen cùng màu áo xanh tình nguyện đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân địa phương.

Hiểu rằng Tết chỉ thực sự trọn vẹn khi niềm vui được lan tỏa, Đoàn thanh niên Đội QLĐLKV Phú An đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình trao quà Tết tặng các hộ gia đình nghèo, người già neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quản lý.

Tại các buổi gặp gỡ, những phần quà thiết thực cùng những lời thăm hỏi ân cần đã được trao tận tay bà con. Ánh mắt lấp lánh niềm vui của cụ già khi nhận gói quà Tết, hay cái bắt tay siết chặt của người dân với những đoàn viên thanh niên xung kích chính là phần thưởng lớn dành cho tập thể Đội. Hoạt động này không chỉ giúp sẻ chia khó khăn với cộng đồng mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của một đơn vị kinh doanh điện năng, khẳng định triết lý: “Dòng điện đi tới đâu, nghĩa tình theo tới đó”.

Để có được một chiến dịch thành công toàn diện cả về kỹ thuật lẫn an sinh xã hội, yếu tố then chốt chính là sức mạnh tập thể và sự đồng lòng từ mọi phía. Đó là sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo cơ chế cung ứng vật tư thông thoáng, đảm bảo nguồn lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Công ty Điện lực Phú Thọ giúp đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó, là sự hỗ trợ nhiệt tình, trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương tại khu vực.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa Đội QLĐLKV Phú An và chính quyền sở tại trong công tác tuyên truyền đã giúp các nhóm công tác thuận lợi, đảm bảo tiến độ thay thế nhanh chóng, an toàn. Đặc biệt, yếu tố then chốt làm nên thắng lợi chính là tinh thần làm việc “quên mình” của tập thể người lao động Đội QLĐLKV Phú An. Với quyết tâm cao độ, coi việc làm chủ công nghệ là mục tiêu sống còn để nâng cao năng suất, các CBCNV đã làm việc tranh thủ ngày đêm để đảm bảo hoàn thành tiến độ nhanh nhất có thể.

Chiến dịch thay thế công tơ diện rộng lần này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Chuẩn bị một hạ tầng lưới điện vững chãi nhất để phục vụ nhân dân đón Tết Bính Ngọ. Với hệ thống đo xa hiện đại vận hành ổn định, việc cấp điện trong dịp Tết sẽ được kiểm soát chặt chẽ, giảm thiểu tối đa các sự cố, đảm bảo mọi nhà đều có nguồn điện sáng, an toàn để vui Xuân.

Khép lại năm 2025 với những bước tiến đột phá về công nghệ và những dấu ấn ấm áp về tình người, Đội QLĐLKV Phú An cam kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đưa công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng ngày càng chuyên nghiệp hơn, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân và ngành Điện.

Vi Thu Huyền