Từ ngày 13 - 22/2 không cắt điện, trừ trường hợp sự cố bất khả kháng

Nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Điện lực Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cung cấp đủ điện dịp Tết trên địa bàn tỉnh.

Công ty tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ lưới điện, xử lý những tồn tại, nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục cho các địa điểm quan trọng, các nhà máy và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết. Đồng thời tăng cường theo dõi tình trạng vận hành các đường dây, máy biến áp, không để xảy ra hiện tượng quá tải, gây sự cố; đẩy mạnh kiểm tra lưới điện để bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục cho các phụ tải. Đến nay, các công trình xây dựng mới, cải tạo lưới điện, chống quá tải đã hoàn thành, đóng điện, đưa vào vận hành.

Công nhân Xí nghiệp lưới điện cao thế Phú Thọ kiểm tra thiết bị tại trạm biến áp 110kV Đoan Hùng.

Từ ngày 13 - 22/2/2026, các đội quản lý điện lực khu vực không thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện, trừ trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng. Công ty cũng tuyên truyền người dân không bắn pháo giấy tráng kim loại, thả diều và ném các vật bay lên đường dây, vi phạm hành lang lưới điện, gây sự cố về điện.

Khi phát hiện sự cố điện, người dân cần thông báo ngay cho đội quản lý điện lực khu vực địa phương hoặc qua số tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng 19006769. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, phương tiện đi lại để xử lý nhanh những sự cố có thể xảy ra.

