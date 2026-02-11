Mùa vàng Hùng Việt

Với quỹ đất rộng, màu mỡ, phì nhiêu, cùng truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất của người dân qua nhiều thế hệ, xã Hùng Việt luôn xác định nông nghiệp là mặt trận quan trọng hàng đầu, góp phần bảo đảm an ninh lương thực và nâng cao đời sống Nhân dân. Trong không khí phấn khởi của mùa vụ thắng lợi, cận kề Tết cổ truyền dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đang tập trung cao độ cho sản xuất vụ Chiêm Xuân. Công tác gieo cấy được triển khai quyết liệt, bảo đảm đủ diện tích, đúng khung thời vụ, đồng thời tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tạo tiền đề vững chắc để tiếp tục hướng tới một mùa vàng bội thu.

Người dân khu Đông Tiến chuẩn bị mạ hoàn thành gieo cấy đúng khung lịch thời vụ.

Đối với người nông dân, năm vừa qua không mấy thuận lợi. Đầu vụ Chiêm Xuân 2024-2025, thời tiết hanh khô, ít mưa, gây thiếu nước cục bộ. Vụ Mùa chịu ảnh hưởng nặng nề bởi liên tiếp các đợt mưa bão gây ngập úng... Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tinh thần đồng thuận, chủ động của người dân, hoạt động sản xuất nông nghiệp của xã vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Toàn xã đã gieo trồng 1.502ha cây hàng năm, trong đó diện tích cây lúa đạt 1.183ha, năng suất bình quân 52 tạ/ha, sản lượng đạt 6.332 tấn. Cùng với đó là 129ha ngô cho sản lượng 665,6 tấn, 50ha sắn cùng 190ha rau xanh các loại...

Để đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, xã đã chủ động phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cụm Yên Lập thực hiện điều tra, dự tính, dự báo và chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, vật nuôi; triển khai đồng bộ các biện pháp khoanh vùng, dập dịch kịp thời, không để lây lan rộng.

Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng Quản lý dịch hại tổng hợp IPM trên cây trồng. Trên địa bàn xã đã có 2 mã số vùng trồng: Cây lúa (200ha), cây măng tây (2,1ha)... Chính quyền xã đã phối hợp với Trạm Thủy nông Cẩm Khê, HTX Nông nghiệp Phú lạc điều phối nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời nhu cầu sản xuất nông nghiệp của địa phương.

Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra công trình thủy lợi, theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo đến Nhân dân; chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư ứng phó, bảo đảm an toàn về người, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân.

Tiếp nối thành công từ vụ Mùa, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã đã khẩn trương triển khai sản xuất vụ Chiêm Xuân với quyết tâm mở rộng diện tích gieo trồng, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Cùng với đó, địa phương tập trung áp dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả kinh tế.

Đồng thời, xã chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, qua đó nâng cao thu nhập cho người nông dân, bảo đảm an ninh lương thực, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Vụ Chiêm Xuân năm nay toàn xã Hùng Việt gieo cấy 817 ha lúa, trong đó có 269 ha lúa lai, 530 ha lúa thuần chất lượng cao... Cùng với đó là 50ha ngô, 50ha sắn, 10ha lạc, gần 70ha rau đậu các loại. Căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, xã đặt ra mục tiêu cấy hết diện tích theo kế hoạch, không để tình trạng bỏ ruộng, bỏ vụ. Theo đó xã chỉ đạo các các giải pháp

Theo đó, xã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp: thực hiện tốt cơ cấu trà, cơ cấu giống, gieo mạ đúng khung lịch thời vụ của tỉnh; khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai gắn với xây dựng cánh đồng một giống, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và cơ giới hóa trong sản xuất.

Đồng thời, địa phương thực hiện chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất rau màu tập trung, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh liên kết sản xuất tại các vùng cây trồng chủ lực, tập trung, gắn phát triển vùng trồng với các cơ sở sơ chế, bảo quản, chế biến sản phẩm.

Bên cạnh đó, xã tăng cường sản xuất theo hợp đồng, bảo đảm an toàn thực phẩm, tổ chức sản xuất và chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP; xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng mã QR; từng bước thiết lập, xây dựng vùng trồng và cấp mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp liên kết sản xuất, thu mua, vận chuyển và tiêu thụ nông sản địa phương.

Đến thời điểm này, xã đã cơ bản hoàn tất các hoạt động sản xuất vụ Chiêm Xuân theo kế hoạch. Bà Vi Thị Thu Hương - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Hùng Việt khẳng định: “Xác định rõ tầm quan trọng đặc biệt của vụ Chiêm Xuân với đời sống người dân cũng như nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo cho một mùa vụ thắng lợi. Công tác tuyên truyền được tăng cường với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, tập trung thông tin đầy đủ, kịp thời đến bà con diễn biến tình hình thời tiết; phổ biến các chủ trương, chính sách của tỉnh; giới thiệu các mô hình, điển hình sản xuất có hiệu quả, những biện pháp kỹ thuật thâm canh, các loại giống cây trồng mới, thông tin về thị trường, giá cả; an toàn thực phẩm. Các hoạt động dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chất lượng, hiệu quả cao. Đặc biệt, nhờ phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Xí nghiệp Thủy nông Cẩm Khê và Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Phú Lạc, hệ thống kênh mương trên địa bàn được nạo vét, bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời nguồn nước phục vụ làm đất, gieo cấy đúng khung thời vụ".

Hoạt động sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, đặc biệt là diễn biến thời tiết. Tuy nhiên, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao thể hiện qua các hoạt động cụ thể, thiết thực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hùng Việt là tiền đề vững chắc để thêm một mùa vàng thắng lợi.

Hà Phương