Nên ăn gì trước khi uống rượu: 5 loại thực phẩm giúp giảm say và bảo vệ dạ dày trong dịp Tết

Để giảm thiểu tác hại khi uống rượu bia, việc “lót dạ” đúng cách trước khi vào bàn tiệc là bước chuẩn bị quan trọng giúp làm chậm quá trình hấp thu cồn và bảo vệ cơ thể.

Uống rượu khi bụng đói là nguyên nhân hàng đầu khiến cồn hấp thu nhanh vào máu, gây say xỉn và tổn thương niêm mạc dạ dày.

Khi uống rượu, khoảng 20% lượng cồn sẽ được hấp thu tại dạ dày và 80% còn lại tại ruột non. Nếu dạ dày trống rỗng, cồn sẽ đi thẳng xuống ruột non và ngấm vào máu với tốc độ rất nhanh. Ngược lại, khi có thức ăn sẽ giữ cồn ở lại dạ dày lâu hơn, làm chậm quá trình này và giảm áp lực xử lý cho gan.

Trước khi uống rượu nên uống nước lọc, nước quả, nước súp, nước canh và đặc biệt là ăn rau xanh có tác dụng giảm nồng độ cồn của rượu. Nên ăn thức ăn giàu protein khi uống rượu để làm chậm quá trình hấp thu rượu vào máu.

Trước khi nhập tiệc, bạn có thể chọn bất kỳ loại thực phẩm nào như sữa chua, trái cây, bánh mì hay một ít cơm để lót bụng. Việc này giúp hạn chế lượng lượng rượu bị hấp thu trực tiếp vào dạ dày, giảm những hao tổn do rượu, bia gây ra cho dạ dày.

Dưới đây là 5 loại thực phẩm được khuyến nghị nên ăn trước khi uống rượu:

1. Trứng giúp thải độc tố khi uống rượu

Trứng là lựa chọn hàng đầu cho một bữa ăn nhẹ trước khi uống rượu nhờ hàm lượng protein cao. Protein là chất dinh dưỡng mất nhiều thời gian để tiêu hóa, giúp thức ăn lưu lại trong dạ dày lâu hơn, từ đó làm chậm tốc độ cồn đi vào ruột non. Ngoài ra, trứng cũng tạo cảm giác no lâu, giúp bạn hạn chế ăn quá nhiều đồ nhắm nhiều dầu mỡ trên bàn nhậu.

Khi uống rượu, cơ thể mất nhiều vitamin B. Một quả trứng có thể cung cấp 33% nhu cầu vitamin B12 của cơ thể để phục hồi sức khỏe sau khi uống rượu. Trứng chứa một lượng lớn cysteine, giúp thải độc tố như ammonia và mangan trong cơ thể. Lòng đỏ trứng có nhiều chất dinh dưỡng như canxi, vitamin D, sản sinh ra acetylcholine tốt cho não, tránh được tình trạng mệt mỏi vào ngày hôm sau.

Cách dùng: Bạn có thể ăn 1-2 quả trứng luộc hoặc trứng ốp la khoảng 30 phút trước khi bắt đầu bữa tiệc.

2. Yến mạch bảo vệ niêm mạc dạ dày

Yến mạch là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan tuyệt vời. Khi vào cơ thể, chất xơ này sẽ tạo thành một lớp gel bao quanh niêm mạc dạ dày và trộn lẫn với thức ăn, hoạt động như một “vách ngăn” tự nhiên cản trở cồn hấp thu trực tiếp vào máu. Bên cạnh đó, yến mạch còn chứa nhiều vitamin nhóm B - loại vi chất thường bị thiếu hụt khi cơ thể phải chuyển hóa cồn.

Cách dùng: Một bát cháo yến mạch nhỏ nấu với thịt băm hoặc trộn với sữa chua là đủ để tạo lớp đệm vững chắc cho dạ dày.

3. Quả bơ làm chậm quá trình rỗng dạ dày

Chất béo là nhóm chất “giữ chân” thức ăn ở lại dạ dày lâu nhất và quả bơ là nguồn cung cấp chất béo thực vật lành mạnh. Ăn bơ giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày đáng kể, khiến nồng độ cồn trong máu tăng lên từ từ thay vì tăng vọt đột ngột. Ngoài ra, bơ cũng rất giàu kali, giúp cân bằng điện giải - yếu tố thường bị mất đi khi uống rượu bia gây lợi tiểu.

Cách dùng: Ăn trực tiếp nửa quả bơ hoặc ăn món salad bơ trước khi uống.

Món salad cá hồi bơ chứa chất xơ, chất béo lành mạnh và protein cần thiết giúp giảm tác hại của rượu bia ngày Tết.

4. Chuối cân bằng điện giải khi tiêu thụ cồn

Nếu không có nhiều thời gian chuẩn bị, chuối là giải pháp nhanh gọn và hiệu quả. Chuối chứa nhiều chất xơ và đặc biệt là hàm lượng kali cao. Việc bổ sung kali trước khi uống rượu sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng mất cân bằng điện giải, giảm bớt các triệu chứng mệt mỏi, chuột rút hay háo nước sau khi tàn cuộc nhậu.

Cách dùng: Ăn 1-2 quả chuối chín khoảng 15-20 phút trước khi uống.

5. Cá hồi giúp hỗ trợ gan thải độc

Cá hồi cung cấp acid béo omega-3 và lượng protein dồi dào. Tương tự như bơ và trứng, chất béo và đạm trong cá hồi giúp giảm tốc độ hấp thu cồn. Hơn nữa, cá hồi chứa nhiều vitamin B12, một dưỡng chất thiết yếu giúp hỗ trợ gan trong quá trình thải độc và duy trì chức năng thần kinh ổn định.

Bên cạnh đó, việc bổ sung nước đúng và đủ cho cơ thể cũng rất quan trọng. Uống nước giúp pha loãng lượng rượu bia trong cơ thể, đồng thời, rượu bia cũng được đào thải nhanh qua đường tiết niệu giúp người say nhanh tỉnh.

Có thể bù nước cho cơ thể bằng nước cơm, nước muối pha loãng, nước chanh, nước dừa,... Khi uống rượu, tuyệt đối không được pha rượu với nước tăng lực, nước ngọt hay uống bia và rượu cùng lúc vì sẽ gây hấp thu nhanh hơn.

Việc ăn trước khi uống chỉ giúp làm chậm quá trình say và giảm bớt kích ứng dạ dày, chứ không thể ngăn chặn hoàn toàn tác hại của cồn nếu bạn uống quá nhiều. Gan của người trưởng thành trung bình chỉ có thể xử lý được khoảng 1 đơn vị cồn (tương đương 1 lon bia hoặc 1 chén rượu mạnh) mỗi giờ. Do đó, kiểm soát lượng uống vẫn là biện pháp bảo vệ sức khỏe tốt nhất.

Lạm dụng rượu bia có hại cho sức khỏe. Cồn trong rượu bia cũng có tác dụng sinh năng lượng nhưng đó là năng lượng rỗng không có giá trị dinh dưỡng. Để bảo vệ sức khỏe mọi người nên cân nhắc, sử dụng hạn chế rượu, bia và uống đúng cách.

