Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán 2026

Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng đột biến, kéo theo nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) và hàng kém chất lượng. Nhận thức rõ điều này, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát và tuyên truyền nhằm đảm bảo mỗi gia đình đều được đón Tết trong sự an toàn và lành mạnh.

Đoàn kiểm tra Chi cục ATTP tỉnh kiểm tra tại nhà hàng GARDEN (Công ty TNHH Central, phường Việt Trì).

Quyết liệt xử lý vi phạm, không có “vùng cấm”

Thực hiện kế hoạch đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội Xuân 2026, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ đã chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra xuyên suốt từ tuyến tỉnh đến địa phương. Đối tượng kiểm tra tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm, các nhà hàng và dịch vụ ăn uống trên địa bàn.

Trọng tâm của đợt kiểm tra là các mặt hàng có sức tiêu thụ lớn như thực phẩm chế biến sẵn, bánh kẹo, rượu bia và nước giải khát. Các đoàn kiểm tra tập trung soát xét điều kiện vệ sinh cơ sở, nguồn gốc nguyên liệu, hạn sử dụng, nhãn mác sản phẩm và việc chấp hành các quy định pháp luật hiện hành.

Đoàn kiểm tra Chi cục ATTP tỉnh kiểm tra công tác chấp hành quy định về an toàn thực phẩm tại nhà hàng GARDEN (Công ty TNHH Central, phường Việt Trì).

Qua ghi nhận thực tế, bên cạnh đại đa số cơ sở chấp hành nghiêm túc, tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị bộc lộ hạn chế như: Khu vực chế biến chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, việc ghi nhãn hàng hóa chưa đầy đủ hoặc bảo quản thực phẩm chưa đúng quy chuẩn. Đối với các trường hợp này, đoàn kiểm tra đã kiên quyết lập biên bản xử lý, đồng thời hướng dẫn kỹ thuật để cơ sở khắc phục ngay tại chỗ.

Trao đổi về đợt cao điểm này, ông Điêu Quang Đạo - Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ cho biết, mặc dù địa bàn tỉnh rộng, giáp ranh với nhiều địa phương, gây không ít khó khăn cho công tác quản lý, song đơn vị vẫn quyết tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả kiểm tra, giám sát. Từ đầu năm 2026 đến nay, Chi cục đã xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm với tổng số tiền 62 triệu đồng. Quan điểm xuyên suốt của Chi cục là kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, đồng thời thu hồi giấy phép hoạt động đối với những cơ sở không đủ điều kiện theo quy định, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.

Ông Đạo cho biết, hiện trên 90% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cố định trên địa bàn đã chấp hành tốt các quy định về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, tại những khu vực mới hình thành hoặc có biến động dân cư, công tác giám sát tiếp tục được tăng cường. Theo đó, các đoàn kiểm tra sẽ duy trì hoạt động đến hết dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Trung tâm Y tế khu vực nhằm kịp thời cảnh báo sớm nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Đồng quan điểm, ông Đào Anh Thái - Chi cục trưởng Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh vai trò tham mưu và thực thi kế hoạch 12527 (ban hành ngày 29/12/2025). Kế hoạch này tập trung vào hai nội dung chính: Tuyên truyền nâng cao ý thức và Kiểm tra thực địa tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ông Thái cho biết thêm, người tiêu dùng nên chọn mua thực phẩm tại những cơ sở uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đặc biệt, người dân cần tuân thủ nguyên tắc “ăn chín, uống sôi” để đảm bảo sức khỏe trong những ngày Tết.

Ý thức doanh nghiệp: Chìa khóa cho sự bền vững

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, sự chuyển biến trong nhận thức của chủ doanh nghiệp là yếu tố then chốt. Tại các nhà hàng lớn và cơ sở sản xuất lâu năm, vấn đề ATTP đã được coi là “sống còn” đối với uy tín thương hiệu.

Chia sẻ về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ông Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc Công ty Hải sản Ngon (phường Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị luôn xác định an toàn thực phẩm là uy tín và nền tảng hoạt động của nhà hàng. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu tươi, bảo đảm chất lượng đến việc khử trùng, vệ sinh cơ sở định kỳ đều được giám sát chặt chẽ. Ông Kiên thừa nhận, thời gian qua việc thay đổi nhân sự khiến một số khâu chưa được triển khai kịp thời, song trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ đầu tư thêm trang thiết bị, sơn sửa, nâng cấp cơ sở vật chất nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh sạch đẹp, phục vụ khách hàng tốt nhất.

Tại nhà hàng GARDEN (Công ty TNHH Central, phường Việt Trì), công tác quản trị an toàn thực phẩm được triển khai bài bản theo quy trình 3 bước. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu - Quản lý nhà hàng cho biết, toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu đều có đầy đủ giấy tờ hải quan và chứng chỉ xuất xưởng. Nhân viên được khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần; thực phẩm và hồ sơ sổ sách được lưu mẫu, lưu trữ nghiêm ngặt trong 24 giờ, sẵn sàng phục vụ công tác truy xuất khi cần thiết.

Đoàn kiểm tra Chi cục ATTP tỉnh kiểm tra giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATVSTP, giấy khám sức khỏe của nhân viên tại nhà hang DAFUCO PALACE, số 379, đường Châu Phong, phường Việt Trì.

Không chỉ ở mảng dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất thực phẩm truyền thống cũng đang chuyển biến rõ nét về ý thức chấp hành các quy định về an toàn VSTP. Tại Hợp tác xã Mì gạo Hùng Lô, hệ thống máy cán mì hiện đại và quy trình khép kín đã thay thế cho phương thức thủ công lạc hậu. Việc chú trọng đầu tư công nghệ không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn lao động và ATTP, đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường dịp Tết.

Sự chung tay của cộng đồng

Để cuộc chiến với thực phẩm bẩn đạt hiệu quả tối đa, chỉ có nỗ lực của cơ quan chức năng và doanh nghiệp là chưa đủ. Mỗi người dân cần là một “người tiêu dùng thông thái”. Việc tự giác nâng cao kiến thức, nhận biết nhãn mác, nguồn gốc và kiên quyết tẩy chay các sản phẩm không đảm bảo chất lượng chính là hàng rào bảo vệ vững chắc nhất cho sức khỏe cộng đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Phú Thọ cùng tinh thần trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tin tưởng rằng công tác đảm bảo ATTP dịp Tết Nguyên đán 2026 sẽ đạt được kết quả cao. Đây chính là tiền đề quan trọng để Nhân dân Đất Tổ đón một mùa Xuân mới an toàn, trọn vẹn.

Ngọc Thắng