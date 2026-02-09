Ăn Tết xanh, giữ dáng đẹp

Ăn Tết là một thử thách với mâm cỗ truyền thống nhiều thịt mỡ và tinh bột. Nếu biết cách biến tấu, những món ăn truyền thống sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và tận hưởng hương vị Tết mà vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và làn da rạng rỡ.

Nguyên tắc vàng trong thực đơn ăn Tết xanh

Để không phải đối mặt với nỗi lo tăng cân sau kỳ nghỉ Tết, việc thiết lập các nguyên tắc ăn uống ngay từ đầu là vô cùng quan trọng.

Ưu tiên rau xanh: Trong mỗi bữa ăn, hãy cố gắng lấp đầy một nửa đĩa thức ăn bằng các loại rau củ. Rau xanh cung cấp chất xơ giúp bạn nhanh no, hỗ trợ tiêu hóa và giảm bớt sự hấp thụ chất béo từ các món ăn khác.

Trình tự ăn: Đây là bí quyết cực kỳ hiệu quả của những người ăn không tăng cân. Bạn hãy bắt đầu bữa ăn bằng một bát canh rau hoặc đĩa rau luộc, sau đó đến các món đạm như thịt cá và cuối cùng mới là tinh bột như bánh chưng hay xôi. Trình tự này giúp đường huyết không bị tăng đột ngột, từ đó hạn chế việc tích tụ mỡ thừa.

Biến tấu các món ăn truyền thống: Không cần loại bỏ những món ăn đặc trưng của ngày Tết, chỉ cần thay đổi một chút trong cách chế biến và lựa chọn nguyên liệu.

- Bánh chưng, bánh tét gạo lứt: Thay vì sử dụng gạo nếp trắng thông thường, có thể sử dụng gạo nếp cẩm hoặc gạo lứt. Những loại gạo này giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp hơn, giúp no lâu và tốt cho tim mạch. Khi ăn, hãy kết hợp cùng dưa món, hành muối để kích thích tiêu hóa nhưng hãy nhớ rửa bớt mặn để tránh tích nước.

Ngoài món ăn truyền thống, hãy bổ sung thêm nhiều rau và các món ăn thanh đạm trong mâm cỗ Tết.

- Giò lụa, chả quế làm từ ức gà: Thay vì các loại giò chả nhiều mỡ lợn, có thể tự tay làm hoặc mua các loại giò từ ức gà hoặc thịt lợn nạc thăn. Việc giảm thiểu mỡ động vật giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn và tránh tình trạng nổi mụn do nóng trong.

- Canh măng mọc thanh đạm: Thay vì dùng nhiều xương ống và mỡ chân giò để ninh nước dùng, bạn hãy dùng tôm nõn hoặc nước dùng rau củ để tạo độ ngọt thanh. Mọc có thể làm từ thịt nạc trộn cùng nhiều mộc nhĩ, nấm hương để tăng thêm chất xơ.

- Mứt Tết từ củ quả sấy lạnh: Các loại mứt truyền thống thường chứa lượng đường lớn, hãy thay thế bằng các loại trái cây sấy lạnh không đường. Vị ngọt tự nhiên và độ giòn của chúng vẫn thỏa mãn được cơn thèm ngọt mà không gây hại cho làn da.

Thực đơn gợi ý cho một ngày Tết xanh

Thực phẩm nên ăn

- Bữa sáng: Một lát bánh chưng nhỏ ăn kèm chút hành muối và một tách trà thảo mộc nóng. Trà thảo mộc sẽ giúp trung hòa lượng chất béo và làm ấm bụng ngay đầu ngày.

- Bữa trưa: Một bát canh măng thanh đạm, một đĩa gà luộc bỏ da và thật nhiều rau cải luộc. Nên hạn chế ăn cơm trắng vào bữa trưa nếu đã ăn bánh chưng vào buổi sáng.

- Bữa phụ: Một hũ sữa chua không đường trộn cùng vài hạt hạnh nhân. Đây là món ăn nhẹ tuyệt vời giúp cung cấp lợi khuẩn cho đường ruột sau những bữa ăn chính nhiều đạm.

- Bữa tối: Đây là thời điểm cần ăn nhẹ nhàng nhất. Một bát súp rau củ hoặc đĩa salad đậu lăng trứng luộc mà chúng ta đã từng nhắc tới là lựa chọn hoàn hảo. Việc ăn nhẹ vào buổi tối giúp hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi, mang lại cho bạn giấc ngủ ngon và gương mặt tỉnh táo vào sáng hôm sau.

Những thực phẩm cần hạn chế

- Các món rán xào nhiều dầu mỡ.

- Đồ uống: Trong các bữa tiệc Tết, đồ uống thường là thứ chúng ta ít để ý nhất nhưng lại chứa lượng calo khổng lồ, hãy hạn chế tối đa nước ngọt có gas và rượu bia mạnh. Thay vào đó, chuẩn bị sẵn các loại nước detox từ chanh, gừng, sả hoặc các loại trà thảo mộc thanh lọc cơ thể. Một ly nước ép bưởi hoặc cam tươi không đường vào mỗi buổi sáng cũng giúp đốt cháy mỡ thừa và làm da sáng khỏe rất nhanh.

Ăn chừng mực: Ăn chậm, nhai kỹ để cảm nhận hết hương vị tinh túy của món ăn, dù ngon miệng, cũng chỉ nên ăn no 7-8 phần là đủ.

