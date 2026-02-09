Sẵn sàng chăm sóc sức khỏe Nhân dân dịp Tết Nguyên đán

Trước thềm Tết Nguyên đán, công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh cho Nhân dân được ngành Y tế tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Y tế, hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động xây dựng, triển khai đồng bộ các phương án, sẵn sàng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong mọi tình huống.

Chúng tôi có mặt tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh vào buổi chiều cuối năm, chứng kiến không khí khẩn trương của đội ngũ y, bác sĩ trong chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh, trong đó nhiều người bệnh nặng phải lọc máu, thở máy. Nơi đây được xác định là “điểm tựa” trong tiếp nhận, điều trị các ca bệnh nặng, nguy kịch, đặc biệt trong dịp Tết khi nguy cơ tai nạn giao thông, ngộ độc rượu, thực phẩm, biến chứng bệnh lý mạn tính có xu hướng gia tăng.

Với quy mô 52 giường bệnh yêu cầu, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu đã chủ động xây dựng lịch trực Tết chi tiết, bảo đảm duy trì đầy đủ các kíp trực chuyên môn 24/24 giờ. Lịch trực được phân công cụ thể tới từng bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý, bảo đảm mỗi ca trực đều có đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn cao, sẵn sàng xử trí kịp thời các tình huống cấp cứu phức tạp.

Các bác sĩ, điều dưỡng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh.

TTƯT, TS, BS Nguyễn Thị Thanh Mai - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế và Ban Giám đốc bệnh viện, Khoa đã xây dựng phương án trực Tết từ sớm trên tinh thần chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Việc phân công lịch trực được tính toán kỹ lưỡng, bảo đảm đủ nhân lực, đúng chuyên môn, đồng thời tăng cường theo dõi, chăm sóc toàn diện cho người bệnh nặng trong suốt dịp Tết”. Cùng với bố trí nhân lực, Khoa cũng rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống trang thiết bị hồi sức, thuốc, vật tư y tế, bảo đảm sẵn sàng cho công tác cấp cứu, điều trị liên tục, an toàn.

Từ sự chủ động của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc yêu cầu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho thấy tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của ngành Y tế tỉnh trong công tác bảo đảm y tế dịp Tết Nguyên đán. Theo chỉ đạo của Sở Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đều phải xây dựng kế hoạch trực Tết chi tiết; tổ chức trực 24/24 giờ đối với lãnh đạo, cán bộ chuyên môn, lực lượng cấp cứu, hậu cần; bảo đảm “trực đủ người, đủ thuốc, đủ phương tiện”.

Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị y tế tăng cường công tác khám, chữa bệnh, cấp cứu; chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng khi có dịch bệnh, tai nạn, thảm họa xảy ra; tuyệt đối không để người bệnh không được cấp cứu, điều trị kịp thời trong những ngày nghỉ Tết. Việc bảo đảm cung ứng đầy đủ thuốc, vật tư y tế cũng là một trong những nội dung quan trọng mà ngành Y tế phải thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo đó, các cơ sở y tế cần chủ động xây dựng kế hoạch mua sắm, dự trữ thuốc, nhất là thuốc cấp cứu, thuốc điều trị các bệnh thường gia tăng trong mùa Đông - Xuân như: Cúm A, sốt xuất huyết, sởi, các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa; không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, tăng giá đột biến trong dịp Tết.

Bên cạnh công tác điều trị, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, trung tâm y tế khu vực, trạm y tế xã, phường tăng cường giám sát dịch bệnh nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch có nguy cơ bùng phát trong dịp Tết. Các phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm mùa Đông - Xuân được xây dựng cụ thể, sẵn sàng triển khai khi có tình huống phát sinh. Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được ngành Y tế triển khai quyết liệt.

Các đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, đặc biệt là các mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp Tết như: Bánh, mứt, kẹo, rượu bia, thịt và các sản phẩm từ thịt. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện y tế để xử lý kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Trong khi Nhân dân vui Xuân, đón Tết, đội ngũ cán bộ y tế vẫn túc trực, thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Từ các kíp cấp cứu, điều trị tuyến tỉnh đến mạng lưới y tế cơ sở tại các xã, phường, tất cả cùng chung mục tiêu bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân kịp thời, an toàn trong dịp Tết.

Sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ và nghiêm túc của ngành Y tế tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của hệ thống y tế trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, góp phần để mỗi người dân đón Tết bình an.

Hồng Nhung