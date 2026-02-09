Tết đủ đầy yêu thương

Mỗi độ Tết đến, Xuân về, trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, tinh thần tương thân, tương ái lại được khơi dậy mạnh mẽ. Trên quê hương Đất Tổ Phú Thọ, những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026 càng trở nên ấm áp hơn khi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, các nhà hảo tâm và đông đảo Nhân dân cùng chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ những phần quà ý nghĩa đến các chương trình hỗ trợ thiết thực, đã góp phần mang đến một mùa Xuân đủ đầy, yêu thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Lãnh đạo xã Quy Đức trao quà Tết tặng các hộ nghèo.

Mang mùa Xuân đến với người có hoàn cảnh khó khăn

Công tác chăm lo Tết cho người nghèo, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo - từ thiện từ lâu đã được tỉnh xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm xã hội của Đảng bộ, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân. Những hoạt động này không chỉ nhằm hỗ trợ vật chất, mà còn lan tỏa sự sẻ chia, tiếp thêm niềm tin, động lực để những mảnh đời kém may mắn vững vàng hơn trong cuộc sống.

Năm 2025, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh chung tay ủng hộ 340.353 suất quà, với tổng trị giá trên 158 tỷ đồng dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đón xuân mới Bính Ngọ 2026, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trích Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền 11,8 tỷ đồng để tặng trên 9.700 suất quà Tết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Song song với đó, Ủy ban MTTQ các cấp còn vận động hàng chục nghìn suất quà từ các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, huy động tối đa mọi nguồn lực để chăm lo Tết cho Nhân dân.

Những phần quà được trao không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn chứa đựng tình cảm, sự quan tâm của cả cộng đồng. Anh Lường Văn Khồn, hộ nghèo ở xóm Bay, xã Quy Đức xúc động chia sẻ: “Được các cấp, các ngành quan tâm tặng quà Tết, tôi phấn khởi và biết ơn nhiều lắm. Có quà Tết, gia đình tôi thấy ấm lòng hơn, có thêm động lực để cố gắng làm ăn”.

Hàng chục nghìn suất quà đến tay người dân trong những ngày cuối năm là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia, góp phần giúp những hoàn cảnh khó khăn đón Tết Bính Ngọ 2026 đầm ấm, nghĩa tình.

Cùng với hoạt động của MTTQ, phong trào “Tết Nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ các cấp triển khai tiếp tục là điểm sáng trong công tác nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh. Mỗi độ xuân về, phong trào lại lan tỏa sâu rộng, mang theo những gói quà nghĩa tình đến với người nghèo, người yếu thế từ vùng trung du đến miền núi xa xôi. Riêng trong năm 2025, thông qua phong trào “Tết Nhân ái”, toàn tỉnh đã vận động và trao tặng 110.860 suất quà, trị giá gần 59,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ phát động “Tết Nhân ái” năm 2026, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình, đồng thời kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục chung tay, để “mỗi người nghèo đều có Tết, cùng đón Xuân trong không khí đầm ấm, yêu thương”.

Ngay tại lễ phát động, đã có 39 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ với tổng giá trị 9,5 tỷ đồng, thể hiện sự đồng hành, trách nhiệm với cộng đồng.

Lan tỏa yêu thương, vun đắp niềm tin

Không chỉ dừng lại ở việc trao quà Tết, trong dịp Tết đến, Xuân về, Hội Chữ thập đỏ tổ chức chương trình “Chợ Tết Nhân ái - Gian hàng 0 đồng” Xuân Bính Ngọ 2026 tại xã Nật Sơn với nhiều hoạt động thiết thực. Tại đây, 500 suất quà Tết với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng được trao tận tay các hộ gia đình khó khăn. Người dân được phát phiếu và tự tay lựa chọn những mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết như gạo, dầu ăn, bánh kẹo, quần áo, nhu yếu phẩm... theo nhu cầu của gia đình, thể hiện sự tôn trọng, trao quyền chủ động cho người thụ hưởng.

Hướng về trẻ em - thế hệ tương lai của đất nước, nhiều tập thể, cá nhân, doanh nghiệp đã tích cực đồng hành cùng Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi trong dịp Tết. Những suất quà, học bổng, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm được trao tận tay trẻ em khuyết tật, trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần mang đến cho các em một cái Tết ấm áp, trọn vẹn hơn. Không ít nhà hảo tâm còn nhận đỡ đầu lâu dài, hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt, giúp các em có thêm điều kiện vươn lên, hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, Chương trình “Xuân tình nguyện” do Đoàn Thanh niên các cấp phát động tiếp tục phát huy hiệu quả, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Những chuyến đi về vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang theo áo ấm, chăn màn, bánh chưng, quà Tết, cùng các hoạt động thăm hỏi, giao lưu văn nghệ, giúp người dân đón Tết trong không khí rộn ràng, ấm áp. Nhiều đoàn viên, thanh niên còn tham gia sửa chữa nhà ở, vệ sinh môi trường, hỗ trợ các gia đình chính sách, người già neo đơn, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ với cộng đồng.

Cùng chung tinh thần sẻ chia, tổ chức Công đoàn các cấp đã quan tâm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua các chương trình: “Tết sum vầy”, “Chợ Tết Công đoàn”, hàng nghìn suất quà, vé xe miễn phí, hỗ trợ tiền mặt được trao đến tay đoàn viên, giúp họ yên tâm về quê đón Tết, vơi bớt gánh nặng chi tiêu, thêm gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tết đủ đầy yêu thương không chỉ được đo bằng giá trị vật chất của những phần quà, mà còn bằng sự ấm áp lan tỏa trong lòng mỗi người. Từ sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, đến tấm lòng thơm thảo của cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tất cả đã góp phần làm nên một mùa xuân nghĩa tình trên quê hương Đất Tổ.

Phương Thanh