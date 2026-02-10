Điểm tựa y tế tin cậy của người dân

Năm 2025 khép lại với những dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương. Chính thức được nâng hạng II, mở rộng quy mô hoạt động, làm chủ nền tảng số hóa toàn diện và triển khai thành công nhiều kỹ thuật chuyên môn hiện đại, Trung tâm đang bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động, đổi mới và khát vọng khẳng định vai trò điểm tựa y tế tin cậy của người dân trên địa bàn.

Tòa nhà khu khám bệnh Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương.

Bước chuyển mình

Không quá khi nhận định rằng, năm 2025 là năm bản lề mang tính lịch sử đối với sự phát triển của Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương. Từ một đơn vị sự nghiệp y tế hạng III, tháng 6/2025, Trung tâm đã được UBND tỉnh ra quyết định nâng hạng lên hạng II với quy mô 250 giường bệnh. Đây không chỉ là sự thay đổi về danh xưng, mà là minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc về quy mô và chất lượng điều trị.

Đặc biệt, từ tháng 7/2025, Trung tâm được UBND tỉnh Phú Thọ quyết định tổ chức, sắp xếp lại theo chức năng nhiệm vụ theo mô hình chính quyền hai cấp bàn giao các trạm y tế về xã. Sự thay đổi này là hành lang pháp lý để Trung tâm kiện toàn tổ chức, sắp xếp bổ sung nguồn lực để mở rộng quy mô phát triển các kỹ thuật chuyên môn sâu, cải tiến chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ đã giúp đơn vị thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, trong đó tiếp nhận khám 77.000 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú cho trên 18.000 bệnh nhân; công suất sử dụng giường bệnh đạt 100% kế hoạch - một con số ấn tượng khi tăng tới 120% so với năm 2024...

Các bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương thực hiện kỹ thuật nội soi đường tiêu hóa.

Cuộc “cách mạng” số và sự hài lòng của người bệnh

Xác định người bệnh là trung tâm của cải tiến chất lượng, Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương đã thực hiện một cuộc “cách mạng” về hành chính và công nghệ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực sự trong công tác khám chữa bệnh.

Từ tháng 1/2025, Trung tâm đã triển khai thành công bệnh án điện tử, chính thức “khai tử” bệnh án giấy. Bước đi này giúp quy trình khám chữa bệnh trở nên công khai, minh bạch và nhanh chóng. Người dân được thụ hưởng những tiện ích số hiện đại nhất từ tiếp nhận khám qua căn cước công dân và VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, cho đến việc nhận kết quả trực tuyến và hệ thống lưu trữ hình ảnh chẩn đoán.

Những con số biết nói đã khẳng định thương hiệu của Trung tâm: Tỷ lệ hài lòng của người bệnh ngoại trú trong năm 2025 đạt 98,42%, và đối với bệnh nhân nội trú là 99,23%. Đây là những chỉ số niềm tin quý giá mà đội ngũ y bác sĩ đã dày công xây dựng.

Hệ thống máy xét nghiệm hóa sinh tự động tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương.

Làm chủ kỹ thuật chuyên sâu ngay tại tuyến cơ sở

Sức bật của Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương không chỉ nằm ở quy trình quản lý mà còn thể hiện rõ nét qua năng lực chuyên môn. Với việc đầu tư mạnh mẽ hệ thống trang thiết bị như xét nghiệm hiện đại, máy CT-Scanner, siêu âm chuyên tim, siêu âm 4D và X-quang kỹ thuật số, khoảng cách về chất lượng điều trị giữa tuyến cơ sở và tuyến chuyên sâu đang dần được rút ngắn.

Nhiều kỹ thuật khó, vốn trước đây người dân phải chuyển tuyến trên mới được thực hiện, nay đã trở thành thường quy ngay tại Trung tâm. Có thể kể đến các kỹ thuật phức tạp như: Phẫu thuật thay khớp háng nhân tạo, tán sỏi tiết niệu ngược dòng bằng Laser, hay điều trị u tuyến giáp lành tính bằng sóng cao tần (RFA).

Bên cạnh đó tiếp nhận thành công gói chuyển giao kỹ thuật về xét nghiệm vi sinh từ Bệnh viện đa khoa Vĩnh Phúc. Tinh thần học hỏi, sáng tạo cũng được lan tỏa mạnh mẽ với 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu, mang lại giá trị thực tiễn cao trong công tác khám chữa bệnh và quản lý.

Các bác sĩ thực hiện Tán sỏi niệu quản ngược dòng bằng laser.

Xây dựng Trung tâm Y tế chất lượng cao

Kế thừa các bước phát triển năm 2025, năm 2026 và các năm tiếp theo được kỳ vọng là thời điểm để Trung tâm Y tế Tam Dương vươn mình đổi mới. Trọng tâm là cải thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư đồng bộ, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục phát triển kỹ thuật chuyên sâu, chuyển đổi số sâu rộng, nâng cao năng lực quản lý cải tiến chất lượng, cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động.

Mục tiêu hướng tới là xây dựng Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương trở thành đơn vị y tế chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong giai đoạn mới.

Mai Anh