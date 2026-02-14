Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung phục vụ xuất khẩu

Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đạt chuẩn (mã số vùng trồng, tiêu chuẩn sạch) là chiến lược then chốt để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn của hàng rào kỹ thuật đối với các quốc gia, khu vực và vùng lãnh thổ. Việc này liên kết nông dân, HTX và doanh nghiệp, tạo chuỗi cung ứng ổn định, nâng cao giá trị và thương hiệu nông sản Việt Nam nói chung, trong đó có Phú Thọ.

Vùng chè nguyên liệu của Công ty TNHH Chè Hoài Trung, xã Chí Tiên.

Ngoài hơn 25ha chè của mình, Công ty TNHH Chè Hoài Trung, xã Chí Tiên còn liên kết với hàng trăm hộ trong xã và vùng lân cận để phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm chè tiêu thụ trong và ngoài nước. Công ty cũng là đơn vị có sản phẩm xuất đi hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới từ hơn chục năm nay. Trung bình mỗi năm, công ty xuất khẩu hơn 1 nghìn tấn chè thương phẩm đi các thị trường như Trung Đông, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan...

Bà Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty nhận xét: Đối với nông sản xuất khẩu, trong đó có chè thì vùng nguyên liệu đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn đóng vai trò then chốt. Chỉ khi xây dựng được vùng nguyên liệu chuẩn thì các công đoạn tiếp theo như việc đầu tư vào dây chuyền chế biến sạch, công nghệ bảo quản hiện đại và quản trị truy xuất nguồn gốc mới có thể tạo thành vòng tròn khép kín, đảm bảo yêu cầu đối với bất kỳ thị trường nào.

Dây chuyền chế biến chè đen xuất khẩu của Công ty TNHH chè Hoài Trung, xã Chí Tiên.

Với hơn 60ha trồng chuối tiêu hồng, thị trường chính của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Biển Xanh, xã Vĩnh Chân là Trung Quốc. Mỗi năm, công ty xuất khẩu gần 6 nghìn tấn chuối sang thị trường này. Doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm, mở rộng thị trường sang một số nước thuộc khu vực Đông Nam Á, Đông Âu.

Ông Hà Văn Tú - Giám đốc công ty chia sẻ: Hiện nay, các nước ngày càng siết chặt tiêu chuẩn đối với các nông sản xuất khẩu, nhất là nguyên liệu đầu vào. Vì vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cần hết sức lưu ý trong việc yêu cầu người sản xuất tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về kỹ thuật, quy chuẩn sản xuất như VietGAP, Global GAP... Chỉ cần một lô hàng bị trả lại thì doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn, những lô hàng xuất khẩu về sau sẽ bị kiểm soát vô cùng chặt chẽ, tạo ra nhiều bất lợi cho doanh nghiệp và chính người sản xuất.

Chăm sóc chuối theo hướng hữu cơ nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật phục vụ xuất khẩu ở Công ty TNHH dịch vụ Thương mại Biển Xanh, xã Vĩnh Chân.

Toàn tỉnh hiện có 686 vùng trồng trọt tập trung các sản phẩm chủ lực, có lợi thế với tổng diện tích 82,8 nghìn ha, đã cấp được 769 mã số vùng trồng, trong đó có 109 mã số vùng trồng xuất khẩu và 660 mã số vùng trồng nội địa. Các sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu lớn, có tổng diện tích trồng lớn gồm chè (gần 14,5 nghìn ha); bưởi (khoảng 11,7 nghìn ha); cam (3,65 nghìn ha); chuối (gần 7 nghìn ha)...

Năm 2025, toàn tỉnh có 48 cơ sở xuất khẩu nông, lâm, thủy sản với tổng sản lượng xuất khẩu là 203.198 tấn đạt giá trị 1.791,3 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho thấy việc xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Phú Thọ ngày càng ổn định, mở rộng được thị trường và được khách hàng ngoài nước đón nhận.

Với tổng diện tích cây ăn quả có múi lên đến gần 15 nghìn ha, đây là mặt hàng có tiềm năng lớn để xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới (thu hoạch cam ở xã Cao Phong).

Mã số vùng trồng không chỉ để quản lý mà còn là cam kết về chất lượng, trách nhiệm và uy tín của người sản xuất. Việc cấp mã vùng trồng không đơn thuần là thủ tục kỹ thuật mà là bước chuyển từ sản xuất manh mún sang sản xuất chuyên nghiệp. Khi hội nhập càng sâu, xuất xứ hàng hóa càng trở thành yếu tố sống còn. Xây dựng vùng nguyên liệu gắn với truy xuất nguồn gốc là hướng đi tất yếu để nâng cao giá trị hàng hóa trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Khi sản xuất được tổ chức bài bản, có liên kết chặt chẽ giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, nông sản không chỉ đạt chuẩn về chất lượng mà còn có “hồ sơ” rõ ràng về xuất xứ, tạo niềm tin cho thị trường. Đây chính là nền tảng để tỉnh chuyển từ tư duy sản xuất số lượng sang phát triển theo chiều sâu, chú trọng giá trị và thương hiệu.

Đồng chí Nguyễn Văn Quân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định: Việc hình thành vùng nguyên liệu không chỉ giúp kiểm soát chất lượng đầu vào mà còn tạo điều kiện áp dụng đồng bộ khoa học - kỹ thuật, giảm chi phí, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế. Song song đó, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các cấp đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, mã cơ sở nuôi trồng, gắn sản phẩm với thông tin xuất xứ rõ ràng, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.

Quân Lâm