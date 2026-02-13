Xã hội hóa tiêm phòng giúp phát triển chăn nuôi bền vững

Xã hội hóa công tác tiêm phòng đang trở thành giải pháp quan trọng nhằm phát triển chăn nuôi bền vững. Trọng tâm của giải pháp này là nâng cao ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh của người chăn nuôi; đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng vắc xin và dịch vụ thú y. Các địa phương tăng cường tuyên truyền, giám sát, tổ chức tiêm phòng tại cơ sở, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, từng bước giảm sự phụ thuộc vào ngân sách nhà nước.

Người chăn nuôi ở xã Võ Miếu chủ động tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi để phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Chỉ hơn chục năm trước, trong các đợt tiêm phòng và khử trùng tiêu độc vệ sinh môi trường chăn nuôi, người chăn nuôi được nhà nước hỗ trợ một phần chi phí vắc xin, bảo quản và công tiêm phòng. Nhờ đó, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh thường đạt trên 95% (trừ bệnh dại), dịch bệnh được kiểm soát tốt, hầu như không xuất hiện các ổ dịch lớn. Tuy nhiên, cơ chế hỗ trợ này cũng khiến một bộ phận người chăn nuôi nhỏ lẻ, nhất là ở khu vực miền núi, hình thành tâm lý trông chờ, ỷ lại, thiếu chủ động trong việc bảo vệ đàn vật nuôi.

Để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước và nâng cao tính chủ động của người chăn nuôi trong việc chủ động phòng chống dịch bệnh, từ năm 2015, tỉnh Phú Thọ đã từng bước triển khai xã hội hóa công tác tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi, hướng tới giảm quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ, xây dựng nền chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh và phát triển bền vững.

Việc xã hội hóa trong công tác tiêm phòng ở xã Tân Sơn đạt tỷ lệ cao, góp phần phát triển chăn nuôi ổn định.

Ông Nguyễn Ngọc Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Lai Đồng cho biết: Thời gian đầu thực hiện xã hội hóa, tỷ lệ tiêm phòng trên địa bàn giảm mạnh do người dân chưa quen với việc tự chi trả chi phí. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động trong nhiều năm, đến nay đa số hộ chăn nuôi đã hình thành ý thức chủ động tiêm phòng, chăm sóc đàn vật nuôi theo đúng quy trình, độ tuổi. Nhờ đó, nhiều năm gần đây, trên địa bàn xã không phát sinh ổ dịch lớn trong chăn nuôi.

Đến hết năm 2025, tổng đàn vật nuôi toàn tỉnh đạt khoảng 161,8 nghìn con trâu, hơn 247,3 nghìn con bò, gần 1,82 triệu con lợn và hơn 37,5 triệu con gia cầm. Tổng sản lượng thịt hơi đạt khoảng 471 nghìn tấn; sản lượng trứng gia cầm khoảng 1,65 tỷ quả; sữa tươi đạt trên 62,3 triệu lít. Toàn tỉnh hiện có 113 hợp tác xã, 710 trang trại và 46 doanh nghiệp lớn đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi. Chăn nuôi quy mô trang trại, doanh nghiệp chiếm khoảng 30% tổng đàn lợn và 20% tổng đàn gia cầm.

Cùng với đó, tỉnh đã xây dựng được 80 chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi trên phạm vi cả nước. Ngành chăn nuôi tiếp tục được cơ cấu theo hướng giảm chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi tập trung; đẩy mạnh áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, chăn nuôi hữu cơ, xử lý tốt chất thải chăn nuôi; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và thu hút doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Công tác xã hội hóa tiêm phòng vắc xin tại các trang trại chăn nuôi lớn, góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.

Những năm gần đây, ngoài bệnh dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại chung cho cả nước, trên địa bàn tỉnh không xuất hiện các ổ dịch lớn, lây lan diện rộng. Ngay trong giai đoạn cao điểm của dịch tả lợn châu Phi, Phú Thọ vẫn là một trong những địa phương kiểm soát dịch tốt, mức độ thiệt hại thấp so với nhiều tỉnh, thành khác. Kết quả này có được nhờ tỉnh đã kiên trì thực hiện hiệu quả xã hội hóa công tác tiêm phòng trong thời gian dài.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, ông Hoàng Mạnh Thông - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản cho biết: Thời gian tới, ngành Chăn nuôi và Thú y sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động đăng ký tiêm phòng, khử trùng tiêu độc, vệ sinh môi trường chăn nuôi; đồng thời khuyến cáo người dân lựa chọn vắc xin từ các cơ sở uy tín nhằm bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.

Quân Lâm