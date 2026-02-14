Xã vùng hồ Tân Mai đẩy mạnh phát triển kinh tế

Sau sáp nhập đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tân Mai đứng trước nhiều thách thức đan xen cơ hội. Bằng định hướng đúng, cách làm linh hoạt, xã từng bước tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế, nhất là nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

Xã Tân Mai có diện tích tự nhiên hơn 130km2, dân số trên 7.800 người, địa bàn rộng, tự nhiên đa dạng là điều kiện thuận lợi để Tân Mai phát triển kinh tế theo hướng nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Đồng chí Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mai cho biết: Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã tập trung ổn định tổ chức, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế, lấy nông nghiệp làm nền tảng, từng bước chuyển dịch cơ cấu theo hướng hiệu quả, bền vững.

Người dân xã Tân Mai phát triển sản xuất đũa ăn từ nguyên liệu có sẵn tại địa phương.

Năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn xã ước đạt hơn 193 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực với giá trị đạt hơn 91 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của xã; giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng và tiểu thủ công nghiệp đạt 13,57 tỷ đồng, bằng 113,6% kế hoạch; sản xuất thương mại, du lịch và dịch vụ đạt gần 89 tỷ đồng, bằng 153,8% kế hoạch.

Đáng chú ý, nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ quan trọng của kinh tế Tân Mai. Dù chịu tác động của thời tiết bất lợi, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt hơn 3.000 tấn, vượt 41,59% kế hoạch đề ra. Đây là con số cho thấy sự chủ động của chính quyền và người dân trong việc điều chỉnh cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đảm bảo sản xuất đúng khung thời vụ và nâng cao năng suất.

Bên cạnh trồng trọt, chăn nuôi được định hướng phát triển theo hướng an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh và nâng cao chất lượng đàn vật nuôi. Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì tương đối ổn định, trong đó đàn dê tăng mạnh, tạo sinh kế mới cho nhiều hộ dân. Công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, hạn chế thiệt hại, góp phần ổn định thu nhập cho người chăn nuôi.

Một điểm sáng khác trong phát triển kinh tế nông thôn của xã là lĩnh vực lâm nghiệp. Năm 2025, diện tích trồng rừng mới đạt 252 ha, vượt xa kế hoạch đề ra, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 66%. Việc trồng rừng không chỉ bảo vệ môi trường sinh thái, giảm thiểu tác động của thiên tai mà còn mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gắn bó với rừng.

Song song với đó, lợi thế lòng hồ sông Đà được xã khai thác hiệu quả để phát triển nuôi trồng thủy sản. Toàn xã hiện có 730 lồng cá, sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản đạt gần 200 tấn/năm, vượt kế hoạch đề ra. Mô hình nuôi cá lồng không chỉ tạo giá trị kinh tế cao mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế hàng hóa, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ.

Đồng chí Phạm Văn Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Mai cho biết thêm: “Ngay sau sáp nhập, chúng tôi xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nông nghiệp là nền tảng. Xã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, từng bước hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận khoa học kỹ thuật và thị trường tiêu thụ”.

Không chỉ thể hiện qua những con số tăng trưởng, sự chuyển biến trong phát triển kinh tế còn được cảm nhận rõ trong đời sống người dân. Thu nhập bình quân đầu người của xã năm 2025 ước đạt 24,7 triệu đồng/người/năm, tăng so với kế hoạch và những năm trước sáp nhập. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,15%, phản ánh hiệu quả của các chính sách hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững gắn với phát triển sản xuất.

Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tạo ra những thay đổi đáng kể trong công tác điều hành phát triển kinh tế. Dù khối lượng công việc lớn, nhân lực còn thiếu, nhưng chính quyền xã đã chủ động khắc phục khó khăn, đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Công tác gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã được tổ chức ngay từ đầu, góp phần tháo gỡ vướng mắc, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi.

Năm 2026, xã đặt mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững. Tổng giá trị sản xuất dự kiến đạt hơn 215 tỷ đồng, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn. Xã phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người lên trên 27 triệu đồng/người/năm, hình thành các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với xây dựng thương hiệu và chương trình OCOP.

Có thể khẳng định, giai đoạn đầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tân Mai từng bước vượt qua khó khăn, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế. Những kết quả đạt được trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản không chỉ phản ánh sự nỗ lực của chính quyền mà còn thể hiện tinh thần đồng thuận, chủ động vươn lên của người dân. Đây chính là động lực để Tân Mai tiếp tục bứt phá, hướng tới một nền kinh tế nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững trong những năm tới.

Hồng Trung