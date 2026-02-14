Sắc Xuân sản vật OCOP Đất Tổ

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi tiết trời se lạnh và sắc Xuân bắt đầu hiện rõ trên từng con phố, làng quê, không khí chuẩn bị đón năm mới ở Phú Thọ trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết. Trên các tuyến đường, trong siêu thị, cửa hàng nông sản, chợ quê đến các hội chợ Xuân, sản phẩm OCOP của tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều, mang theo hương vị đặc trưng của vùng Đất Tổ, trở thành lựa chọn quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Tết không chỉ là thời khắc đoàn viên mà còn là dịp để mỗi gia đình chuẩn bị những món quà, mâm cỗ mang ý nghĩa đủ đầy, sung túc. Trong dòng chảy ấy, sản phẩm OCOP Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế, không chỉ là hàng hóa tiêu dùng mà còn là món quà Xuân chứa đựng câu chuyện văn hóa, tình đất, tình người.

Tại một cửa hàng trưng bày và giới thiệu sản phẩm OCOP ở phường Việt Trì, những giỏ quà Tết được gói ghém cẩn thận, trang trí bằng sắc đỏ, vàng rực rỡ, nổi bật với các sản phẩm như chè đặc sản, mật ong rừng, thịt chua Thanh Sơn, bánh chưng Đất Tổ, mì gạo Hùng Lô, tương làng Bợ, cam Cao Phong, cá Sông Đà, nấm Tam Đảo hay các loại tinh dầu, dược liệu. Mỗi sản phẩm đều có tem nhãn, mã QR truy xuất nguồn gốc rõ ràng, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.

Chị Nguyễn Thị Lan, một khách hàng đang lựa chọn quà Tết, cho biết những năm gần đây gia đình chị ưu tiên sử dụng các sản phẩm OCOP của tỉnh làm quà biếu. Theo chị Lan, các sản phẩm này không chỉ bảo đảm chất lượng, nguồn gốc rõ ràng mà còn góp phần giới thiệu đặc sản quê hương. “Người nhận quà cũng rất thích, bởi đây đều là những sản phẩm gần gũi, mang hương vị truyền thống”, chị Lan chia sẻ.

Không chỉ người mua hào hứng, các cơ sở sản xuất OCOP cũng bước vào mùa cao điểm với tinh thần khẩn trương nhưng đầy phấn khởi. Tại Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương không khí làm việc những ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Các thành viên nhanh tay đóng gói các đơn hàng chè Đá Hen, chè Đá Hen hảo hạng, chè Đá Hen đặc sản phục vụ thị trường Tết.

Những đồi chè của Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Đá Hen, xã Đồng Lương xanh mướt, cho ra sản phẩm OCOP chất lượng, góp phần nâng tầm nông sản địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thanh - Giám đốc Hợp tác xã, cho biết: Tết là thời điểm tiêu thụ chè mạnh nhất trong năm. Nhờ sản phẩm đạt chuẩn OCOP, mẫu mã bao bì được đầu tư đẹp hơn nên lượng đơn hàng tăng rõ rệt. Chúng tôi chú trọng từ khâu nguyên liệu sạch, chế biến an toàn đến thiết kế hộp quà sang trọng để phù hợp làm quà biếu ngày Tết.

Theo ông Thanh, việc tham gia chương trình OCOP đã giúp Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất, từ làm nhỏ lẻ sang bài bản, chú trọng chất lượng và thương hiệu. Khách hàng giờ rất quan tâm đến nguồn gốc, quy trình sản xuất. Nhờ có chứng nhận OCOP, sản phẩm của chúng tôi dễ vào cửa hàng nông sản sạch, đặc biệt là các gian hàng Tết. Đây là động lực để Hợp tác xã tiếp tục nâng cao chất lượng, giữ uy tín lâu dài.

Cùng với chè, thịt chua - sản phẩm đặc sản nổi tiếng của huyện Thanh Sơn (cũ) cũng là một trong những sản phẩm OCOP “đắt hàng” dịp Tết. Những hộp thịt chua được đóng gói gọn gàng, in nhãn mác rõ ràng, trở thành món khai vị quen thuộc trong mâm cơm ngày xuân.

Thịt chua Thanh Sơn - đặc sản truyền thống của đồng bào Mường, đậm đà hương vị, được nhiều du khách lựa chọn làm quà Tết.

Anh Đỗ Nguyên Đức, chủ một cơ sở sản xuất thịt chua đạt chuẩn OCOP 3 sao chia sẻ trong lúc công nhân đang tất bật đóng gói: Từ đầu tháng Chạp, đơn hàng đã tăng dần. Càng giáp Tết, khách đặt càng nhiều, cả trong và ngoài tỉnh. Có ngày cơ sở xuất đi hàng trăm hộp. Chúng tôi phải chuẩn bị nguyên liệu từ sớm, đảm bảo quy trình lên men tự nhiên, giữ đúng hương vị truyền thống nhưng vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm.

Anh Đức cho biết thêm, trước đây sản phẩm chủ yếu bán trong vùng, nhưng từ khi được công nhận OCOP 3 sao, thị trường mở rộng đáng kể. Nhiều người mua về làm quà Tết vì bao bì đẹp, có câu chuyện về đặc sản vùng xứ Mường. Chúng tôi rất tự hào khi món ăn truyền thống của quê hương ngày càng được biết đến rộng rãi.

Không khí Xuân cũng len lỏi về các làng nghề làm bánh chưng, bánh giầy - những sản phẩm gắn liền với truyền thuyết Vua Hùng và văn hóa Đất Tổ. Năm nay, nhiều cơ sở đã tham gia OCOP, chú trọng hơn đến khâu đóng gói, bảo quản để sản phẩm có thể đi xa mà vẫn giữ được hương vị.

Bà Nguyễn Thị Minh Ảnh - chủ cơ sở sản xuất bánh chưng ở xã Hùng Việt, cho biết: Chúng tôi vẫn giữ cách gói bánh truyền thống bằng lá dong, nếp cái hoa vàng, đỗ xanh, thịt ba chỉ chọn lọc. Nhưng nhờ được công nhận sản phẩm OCOP nên bánh chưng giờ không chỉ bán ở chợ quê mà còn vào các siêu thị, cửa hàng đặc sản. Dịp Tết, nhiều công ty, cơ quan đặt bánh làm quà biếu số lượng lớn.

Theo bà Ảnh, làm OCOP không chỉ là nâng hạng sao mà là quá trình thay đổi toàn diện từ tư duy đến cách làm. Người sản xuất phải nghĩ đến người tiêu dùng nhiều hơn, làm sao để sản phẩm vừa ngon, vừa đẹp, vừa an toàn. Tết là dịp để chúng tôi thấy rõ thành quả của cả năm nỗ lực.

Bên cạnh thực phẩm, nhiều sản phẩm OCOP thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ, thảo dược, tinh dầu cũng được người dân lựa chọn làm quà Xuân. Những giỏ quà kết hợp trà thảo mộc, tinh dầu quế, tinh dầu sả chanh... mang đến cảm giác ấm áp, chăm sóc sức khỏe cho người thân trong những ngày đầu năm.

Chị Hoàng Thúy Hoàn, một người dân ở phường Âu Cơ, chia sẻ: Tôi thích chọn quà OCOP vì mỗi sản phẩm đều có câu chuyện riêng. Tặng một hộp chè, một lọ mật ong hay gói thảo dược không chỉ là món quà vật chất mà còn là lời chúc sức khỏe, bình an đầu năm mới.

Sản phẩm OCOP bưởi Đoan Hùng được trưng bày đẹp mắt, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết của người dân và du khách.

Theo thống kê, đến hết năm 2025, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 696 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP, trong đó có 106 sản phẩm đạt 4 sao, 6 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia, còn lại là các sản phẩm 3 sao. Những con số ấy không chỉ phản ánh sự lớn mạnh về quy mô mà còn cho thấy chất lượng và giá trị sản phẩm địa phương ngày càng được nâng tầm. Dịp Tết Nguyên đán chính là thời điểm rõ nét nhất để thấy thành quả ấy hiện diện sinh động trên từng kệ hàng, từng giỏ quà.

Sự lên ngôi của sản phẩm OCOP dịp Tết cũng cho thấy xu hướng tiêu dùng đang thay đổi. Người dân ngày càng quan tâm đến sản phẩm trong nước, đặc biệt là đặc sản địa phương có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng. Điều này không chỉ giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn an toàn mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững cho các chủ thể OCOP.

Mỗi sản phẩm OCOP đến tay người tiêu dùng trong dịp Tết đều mang theo hương vị của đất, của nắng gió trung du, của bàn tay cần mẫn và niềm tự hào của người làm ra nó. Trong sắc Xuân rộn ràng, những món quà mang thương hiệu OCOP Phú Thọ không chỉ góp phần làm phong phú mâm cỗ ngày Tết mà còn lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của vùng Đất Tổ.

Khi những cành đào bắt đầu khoe sắc, cũng là lúc những sản phẩm OCOP lặng lẽ hiện diện trong mỗi mái ấm, góp phần làm nên một cái Tết đủ đầy, ấm áp. Từ những làng quê đến phố thị, hành trình của sản phẩm OCOP Phú Thọ không chỉ là hành trình của hàng hóa, mà còn là hành trình của niềm tin, của sự gìn giữ và nâng tầm những giá trị truyền thống trong nhịp sống hiện đại.

Hoàng Hương