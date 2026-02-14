Thêm cơ hội việc làm cho lao động xã Tân Sơn

Những tháng đầu năm 2026, Công ty giầy Xu Chang chuyên sản xuất giày nam, nữ xuất khẩu tại xã Tân Sơn đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng dây chuyền số 3 và hệ thống nhà điều hành. Dự kiến khi hoàn thành, kết hợp với 2 dây chuyền đang hoạt động sẽ tạo việc làm cho gần 3.000 lao động địa phương, mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho xã Tân Sơn và các xã lân cận.

Công ty giầy Xu Chang tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Công ty giầy Xu Chang được khánh thành và đi vào hoạt động từ cuối tháng 8/2025. Đây là doanh nghiệp chuyên gia công các sản phẩm giầy dép cho các thương hiệu như Aldo, Gu, Skechers, Walmart, Target, Zara..., xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản...

Công ty có tổng diện tích trên 42.000m2 với 3 xưởng sản xuất chính, khu hành chính, kho bãi và công trình phụ trợ. Công ty sử dụng nhiều thiết bị tiên tiến như máy may điện tử, máy cắt tự động, máy điều khiển bằng vi tính, với sản lượng hàng năm đạt 6 triệu đôi giầy dép, tạo việc làm cho gần 3.000 lao động.

Nhiều thiết bị máy may tiên tiến có cảm biến lỗi đường chỉ được đưa vào hoạt động.

Quy trình tạo mẫu giầy được hệ thống máy móc hiện đại thực hiện.

Đến nay, Công ty đã tuyển dụng được gần 800 công nhân, phần lớn là lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân 7 - 8 triệu đồng/tháng. Các chế độ hỗ trợ ăn ca, xăng xe và phúc lợi xã hội được công ty thực hiện đầy đủ.

Là địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn, chưa có nhiều doanh nghiệp hoạt động nên phần lớn người lao động tại xã Tân Sơn và các xã lân cận buộc phải chấp nhận xa quê để tìm việc vì không có lựa chọn nào khác.

Bà Kiều Thị Thùy Linh - Trợ lý giám đốc Công ty giầy Xu Chang cho biết: "Với phương châm giúp người dân ly nông nhưng không ly hương, Công ty mong muốn người lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tìm được việc làm ổn định, không chỉ tạo nguồn thu nhập bền vững cho bản thân và gia đình, mà còn giúp bà con an tâm gắn bó lâu dài với quê hương."

Từng phải xa gia đình vì đi làm việc tại các khu công nghiệp, chị Nguyễn Thị Vượng ở khu Tân Phú, xã Tân Sơn rất vui khi Công ty Xu Chang hoạt động. Chị chia sẻ: "Trước đây, tôi làm xa nhà, có tháng tăng ca liên tục, mệt nhưng nghĩ đến tiền lương là cố gắng. Thế nhưng khi trừ hết các khoản tiền ăn, ở, tiền gửi về cho con chẳng còn bao nhiêu. Xa con, có ốm đau cũng chỉ biết gọi điện về nhà. Từ khi công ty Xu Chang đi vào hoạt động, tôi đã chủ động xin về, vẫn có việc làm mà không phải xa gia đình."

Chị Nguyễn Thị Vượng đã có việc làm ổn định tại Công ty giày Xu Chang với vị trí Tổ trưởng may.

Tương tự, anh Lê Văn Hùng, người dân ở xã Lai Đồng từng làm công nhân tại Khu công nghiệp Bình Xuyên nhiều năm. Từ khi Công ty Xu Chang đi vào hoạt động, anh xin vào làm việc. Anh Hùng cho hay, Công ty có quy mô không lớn nhưng hoạt động ổn định, giúp anh và nhiều lao động địa phương có điều kiện gắn bó với quê hương thay vì phải tìm kiếm cơ hội việc làm ở nơi khác.

Đồng chí Hoàng Văn Sơn - Phó phòng Kinh tế xã Tân Sơn cho biết: Công ty giầy Xu Chang được thành lập và đi vào hoạt động góp phần quan trọng trong phát triển công nghiệp nhẹ, tạo sinh kế ổn định cho người dân địa phương, hạn chế tình trạng lao động phải rời quê đi làm ăn xa. Khi có việc làm ổn định, đời sống người dân được nâng cao sẽ góp phần giảm thiểu tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương bền vững.

Ngọc Tuấn