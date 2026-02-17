Yamal sút hỏng phạt đền khi Barca thua trận

Tiền đạo Lamine Yamal đá hỏng phạt đền ở hiệp một khi Barca thua Girona 1-2 ở vòng 24 qua đó tụt lại với 2 điểm kém đầu bảng Real.

Trong trận bán kết lượt đi Cup Nhà vua giữa tuần trước, Barca thua Atletico 0-4. Khi trở lại La Liga, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn chưa thể lấy lại cân bằng. Họ thua ngược Girona, đội xếp thứ 15 trước vòng 24, với tỷ số 1-2 dù có Raphinha trở lại đá chính. Thất bại này buộc Barca phải rời vị trí dẫn đầu La Liga sau 10 vòng nắm giữ.

Hiệp một diễn ra sôi động từ đầu đến cuối. Việc hai đội không ghi được bàn nào là một kết quả bất ngờ nếu xét về số cơ hội tạo ra. Bên cánh trái Girona, Bryan Gil liên tục gây khó khăn cho Jules Kounde, còn Vladyslav Vanat thường xuyên thử thách thủ môn Joan Garcia. Ở chiều ngược lại, hàng công Barca cũng kém may mắn. Raphina sút trúng cột, còn Lamine Yamal bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Paulo Gazzaniga và cũng sút trúng cột khi thực hiện phạt đền ở phút 45+2.

Yamal sút hỏng phạt đền trong trận Girona 2-1 Barca ở vòng 24 La Liga tối 16/2. Ảnh: QSI

Barca nâng số lần dứt điểm trúng khung gỗ lên 25 lần trong 24 trận La Liga 2025-2026, con số cao nhất tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.

Barca vượt lên ở phút 59. Sau quả phạt góc, Kounde tạt bóng hoàn hảo cho Pau Cubarsi đánh đầu vào góc phải khung thành Girona.

Tuy nhiên, đội chủ nhà chỉ mất hai phút để gỡ hòa. Tận dụng sai lầm kèm người của Kounde, Vladyslav Vanat băng xuống đối mặt thủ môn Joan Garcia, rồi chuyền cho Thomas Lemar dứt điểm dễ dàng vào khung thành Barca.

Sau bàn gỡ, Girona tiếp tục gây áp lực lên Barca. Nếu không có phản xạ xuất sắc của Joan Garcia, đội khách có thể đã sớm phải chịu bàn thua thứ hai ở các phút 68, 71 và 75. Trong khi đó, việc tung Robert Lewandowski và Roony Bardghji không giúp được gì cho hàng công Barca. Nhà ĐKVĐ chỉ có thêm một cơ hội rõ ràng thuộc về cú sút chệch đích của Yamal ở phút 81.

Phút 86, Girona hoàn tất cuộc ngược dòng. Sau pha xoay người qua ba hậu vệ, Joel Roca chuyền cho Fran Beltran băng lên sút chìm vào góc trái ấn định chiến thắng 2-1.

Các cầu thủ Girona mừng bàn của Beltran trong trận thắng Barca 2-1 ở vòng 24 La Liga tối 16/2. Ảnh: AFP

Nỗ lực muộn màng cuối trận không đủ để Barca gỡ hòa. Ronald Araujo dứt điểm vọt xà trong gang tấc, còn Lewandowski không được công nhận bàn do rơi vào thế việt vị.

Barca rơi xuống thứ hai La Liga với 58 điểm sau 24 vòng, kém Real hai điểm. Trái lại, với chiến thắng bất ngờ và 29 điểm, Girona nhảy từ thứ 15 lên 12.

Theo vnexpress.net