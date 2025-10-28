Nữ doanh nhân bản lĩnh, sáng tạo

Sinh năm 1963 tại xã Ninh Dân (cũ) nay là xã Hoàng Cương, chị Bùi Thị Mão - Giám đốc Công ty TNHH Chè Hoài Trung, xã Chí Tiên không chỉ là một nữ doanh nhân bản lĩnh, sáng tạo, mà còn là tấm gương tiêu biểu trong việc tiên phong xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, đưa sản phẩm chè sạch Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Gặp chị trong một buổi chiều thu cuối tháng 10, trong căn phòng làm việc với đầy ắp hương thơm của những cánh chè, với nụ cười tỏa nắng, giọng nói sang sảng, chị toát nên một sự hòa ái, gần gũi, vừa rót chén trà nóng thơm nức, chị vừa chia sẻ: “Tôi dành trọn tâm huyết cả đời để gắn bó với cây chè, với người nông dân và với sự đổi thay tích cực của nông thôn - tất cả những điều đó đã giúp cho tôi có được thành quả như ngày hôm nay...”. Từ những lời chia sẻ của chị chính là minh chứng cho sự đổi mới sáng tạo của người phụ nữ nông thôn trong thời đại mới.

Sản phẩm chè Đinh cao cấp Hoài Trung đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp Quốc gia

Xuất phát từ tình yêu với chè, chị Mão đã có nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu đã vận động, hỗ trợ người dân liên kết sản xuất vùng nguyên liệu, đổi mới các khâu, đoạn trong dây chuyền sản xuất. Doanh nghiệp chè Hoài Trung của chị đi theo hướng phát triển cây chè hợp thổ nhưỡng cùng với giống chè trung du lá nhỏ sẽ mang lại những hiệu ứng tích cực.

Thành lập ngày 3/4/2002, Công ty TNHH Chè Hoài Trung đã trải qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển. Hơn 20 năm không ngừng nghiên cứu, đổi mới và bền bỉ cống hiến, chị Bùi Thị Mão đã biến một cơ sở sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp có quy mô lớn, hiện đại với 3 dây chuyền sản xuất khép kín, công suất chế biến trên 40 tấn chè búp tươi mỗi ngày, giải quyết việc làm cho 50 lao động thường xuyên, trong đó có tới 75% là phụ nữ nông thôn. Công ty hiện có trên 100ha vùng nguyên liệu chè liên kết với hàng trăm hộ nông dân địa phương. Việc hợp tác được triển khai theo mô hình sản xuất hữu cơ, giúp kiểm soát chất lượng ngay từ giai đoạn trồng trọt.

Trong hành trình phát triển nông nghiệp bền vững và hiện đại, chị Mão đã trở thành hình mẫu tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu tâm huyết với tam nông: “Nông dân, nông nghiệp, nông thôn”. Bằng việc tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất chè sạch, hữu cơ và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, qua đó, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, đồng thời khẳng định thương hiệu chè Việt trên thị trường trong nước và quốc tế. Chè xanh Hoài Trung hiện nay không những là thương hiệu Quốc gia, quốc tế đồng thời cũng là sản phẩm tiêu biểu của vùng đất Thanh Ba (cũ) nói riêng và sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh Phú Thọ.

Thành công của chị cho đến nay chính là sản phẩm “Chè đinh cao cấp Hoài Trung” là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống, đổi mới công nghệ và tâm huyết của người làm nghề. Đây cũng là hình mẫu trong xây dựng chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, đóng góp tích cực vào chương trình OCOP và phát triển kinh tế nông thôn bền vững.

Là giám đốc Công ty với 50 công nhân lao động những năm qua, doanh nghiệp luôn quan tâm chăm lo quyền lợi, đảm bảo đời sống cho công nhân, bảo đảm các chế độ theo Luật Lao động, thực hiện các chế độ đóng góp: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động. Đồng thời Công ty luôn phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng mức lương bình quân và tạo thu nhập cho công nhân với mức lương bình quân 5-6 triệu đồng/người/tháng.

Không chỉ giỏi sản xuất kinh doanh, chị Mão còn là người gắn bó mật thiết với cộng đồng. Với vai trò là đại biểu HĐND xã nhiều năm, chị luôn gương mẫu, tích cực vận động Nhân dân thực hiện các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Đặc biệt, doanh nghiệp của chỉ không chỉ là nơi sản xuất mà còn là “mái nhà chung” cho hàng chục lao động nữ, với các chế độ chăm lo đầy đủ, nhân văn. Bên cạnh đó, hàng năm, chị đều trích một phần lợi nhuận để làm từ thiện, ủng hộ xây dựng mái ấm tình thương, quỹ vì người nghèo, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, Trường Sa, khuyến học...

Nhiều địa phương tham quan, học tập kinh nghiệm tại công ty TNHH chè Hoài Trung

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Bùi Thị Mão đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu, bằng khen cao quý như: Doanh nhân tiêu biểu, Phụ nữ làm kinh tế giỏi, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia, giải thưởng Nhân tài Đất Việt... chị cũng là một trong những gương mặt được tôn vinh là “Nhà khoa học của nhà nông” - một danh hiệu ghi nhận sự kết nối giữa tri thức, thực tiễn và cống hiến xã hội.

Trong công cuộc đổi mới, những người như chị Mão không chỉ làm nên thành công cho doanh nghiệp mà còn góp phần thiết thực, bền vững vào sự phát triển của quê hương - nơi mà mỗi cánh chè xanh tươi cũng là biểu tượng cho niềm tin, khát vọng và sức mạnh nội lực của nông thôn Việt Nam.

Đinh Tú