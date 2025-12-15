Danh tính 3 nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở đất tại xã Mai Châu

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ sạt lở đất, đá chiều 14/12 tại Km124+300, Quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ đã làm 3 người tử vong và 2 người khác bị thương.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong do sạt lở đất, đá.

Danh tính các nạn nhân tử vong được xác định gồm: Phan Đức T (SN 1997), trú tại xã Mê Linh, Hà Nội - người đi đường; Bùi Văn T (SN 1980) và Bùi Văn C (SN 1973), cùng trú tại xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ - công nhân Công ty Đường bộ 22 đang thi công sơn kẻ đường.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức phong tỏa tuyến Quốc lộ 6, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm phương tiện và nạn nhân, đồng thời đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Đến 3 giờ 45 phút sáng 15/12, nạn nhân cuối cùng đã được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường và thực hiện các thủ tục bàn giao cho gia đình về mai táng theo phong tục địa phương. Hai người bị thương nhẹ đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Lực lượng chức năng huy động máy móc xúc dọn đất, đá tại vị trí sạt lở để thông xe Quốc lộ 6.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường nắm tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Đồng thời gửi lời chia sẻ, động viên và trao kinh phí hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân bị nạn.

Lực lượng chức năng huy động nhân lực, thiết bị đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả vụ sạt lở; đến 7 giờ sáng 15/12, Quốc lộ 6 đã được thông xe.

Đức Anh