{title}
{publish}
{head}
Nằm trong chuỗi chiến dịch thiện nguyện mùa đông, Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Đoàn thanh niên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tuổi trẻ sẻ chia yêu thương” tại Trường Giáo dục Chuyên Biệt Phú Thọ và xã Trung Sơn.
Ban tổ chức trao quà cho học sinh tại Trường Giáo dục Chuyên Biệt Phú Thọ
Tại Trường Giáo dục Chuyên Biệt Phú Thọ, Ban tổ chức đã trao 139 phần quà cho học sinh là các em thiếu may mắn, khuyết tật, gồm 100 thùng sữa, 40 thùng mì tôm, đồ dùng học tập và các vật dụng thiết yếu. Tiếp đó, tại xã Trung Sơn, Ban tổ chức trao 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 100 thùng sữa, 200kg gạo, khoảng 300kg quần áo rét, chăn ấm và các đồ gia dụng.
Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Sơn
Chương trình góp phần sẻ chia khó khăn, động viên kịp thời các đối tượng yếu thế, đồng thời lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức đoàn thể và các nhà tài trợ đối với cộng đồng. Qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh.
ĐVTN hỗ trợ người dân xã Trung Sơn tiếp nhận quà của Ban tổ chức
Trần Tuấn
baophutho.vn Ngày 12/12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm điểm công tác lãnh đạo của tập thể, cá nhân các...
baophutho.vn Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao Việt Nam (1945 – 2025), chiều 12/12, UBND tỉnh tổ chức Chương trình gặp mặt với chủ đề “Phú Thọ...
baophutho.vn Ngày 12/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cấp tỉnh năm 2025 tại Trung tâm Thương mại Vincom...
baophutho.vn Sáng 12/12, dưới sự chủ trì của đồng chí Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào các nội dung liên quan tổng...
baophutho.vn Ngày 12/12, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế và Sở KH&CN báo cáo một số dự thảo nghị quyết,...
baophutho.vn Sáng 12/12, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc...
baophutho.vn Ngày 11/12, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết kế hoạch số 515/KH-BCA-BNN&MT của...