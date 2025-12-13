Phú Thọ 24h
Chương trình “Tuổi trẻ sẻ chia yêu thương”

Nằm trong chuỗi chiến dịch thiện nguyện mùa đông, Đoàn thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Đoàn thanh niên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình “Tuổi trẻ sẻ chia yêu thương” tại Trường Giáo dục Chuyên Biệt Phú Thọ và xã Trung Sơn.

Chương trình “Tuổi trẻ sẻ chia yêu thương”

Ban tổ chức trao quà cho học sinh tại Trường Giáo dục Chuyên Biệt Phú Thọ

Tại Trường Giáo dục Chuyên Biệt Phú Thọ, Ban tổ chức đã trao 139 phần quà cho học sinh là các em thiếu may mắn, khuyết tật, gồm 100 thùng sữa, 40 thùng mì tôm, đồ dùng học tập và các vật dụng thiết yếu. Tiếp đó, tại xã Trung Sơn, Ban tổ chức trao 50 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với 100 thùng sữa, 200kg gạo, khoảng 300kg quần áo rét, chăn ấm và các đồ gia dụng.

Chương trình “Tuổi trẻ sẻ chia yêu thương”

Ban tổ chức trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trung Sơn

Chương trình góp phần sẻ chia khó khăn, động viên kịp thời các đối tượng yếu thế, đồng thời lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức đoàn thể và các nhà tài trợ đối với cộng đồng. Qua đó góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh.

Chương trình “Tuổi trẻ sẻ chia yêu thương”

ĐVTN hỗ trợ người dân xã Trung Sơn tiếp nhận quà của Ban tổ chức

