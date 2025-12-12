Ra quân thực hiện Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự

Sáng 12/12, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các sự kiện của đất nước và các lễ hội đầu năm. Dự lễ ra quân có các đồng chí: Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự lễ ra quân.

Các lực lượng tại lễ ra quân.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/12/2025 đến 15/3/2026, công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự. Tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, kéo giảm ít nhất 7% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với 3 tháng liền kề trước cao điểm và cùng kỳ năm trước. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng tại xã, phường; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên tuyến biên giới; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông... Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ba nhất” và đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại lễ ra quân.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Lực lượng Công an tỉnh phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc liên quan an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các lễ hội đầu năm, các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm, làm việc. Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt là quản lý cư trú, người nước ngoài và xử lý nghiêm vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ trong dịp Tết. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm. Các cấp, ngành, cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra quân.

Thay mặt Ban Giám đốc, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trưởng các đơn vị trong toàn lực lượng Công an tỉnh chủ động triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; đánh giá, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên từng địa bàn, lĩnh vực. Trên cơ sở đó, kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự. Đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng.

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh diễu hành trên các tuyến đường trung tâm của tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Thu Hà