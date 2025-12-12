Cho ý kiến vào một số dự thảo nghị quyết, đề án của các Sở Y tế, Khoa học và Công nghệ

Ngày 12/12, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Y tế và Sở KH&CN báo cáo một số dự thảo nghị quyết, đề án của 2 sở. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, Sở KH&CN và một số sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo các dự thảo: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 – 2030, định hướng đến năm 2045; Đề án “Phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 – 2030, định hướng đến năm 2045”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo các dự thảo nghị quyết, đề án trình bày tại hội nghị.

Theo đó, với mục tiêu nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân tỉnh Phú Thọ, xây dựng hệ thống y tế phát triển đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, Sở Y tế đề ra 10 mục tiêu và 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cùng 3 nhiệm vụ đột phá, trọng tâm.

Các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, trọng tâm là: Đầu tư, phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ quy mô 2.000 giường bệnh, xếp cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu, đạt tiêu chí hạng đặc biệt và tiêu chuẩn quốc tế với cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Đầu tư, phát triển Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ quy mô 1.000 giường bệnh, xếp cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu và đạt hạng đặc biệt vào 2035. Đầu tư phát triển, tổ chức lại Trung tâm Ung bướu thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành lập Bệnh viện Ung bướu quy mô 1.000 giường bệnh. Đầu tư đồng bộ các kỹ thuật hiện đại, xây dựng trung tâm ghép tế bào gốc và chăm sóc giảm nhẹ đạt chuẩn quốc tế.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu Sở Y tế xem xét lại các nội dung, số liệu trong Nghị quyết và Chương trình hành động để đảm bảo thống nhất, phù hợp. Cần duy trì và thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đạt, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu hiện đang thấp hơn so với yêu cầu Trung ương. Việc xây dựng đề án cần tiếp nhận ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa các nội dung văn bản cho phù hợp, đảm bảo rõ việc của từng bộ phận, có trọng tâm, cô đọng, súc tích và đúng luật.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2025 – 2030, định hướng đến năm 2045 là Nghị quyết bao trùm toàn bộ liên quan đến vấn đề phát triển sự nghiệp y tế tổng thể, những nội dung công việc cần làm để phát triển hệ thống y tế. Đây sẽ là cơ sở để triển khai các dự án, đề án thành phần liên quan đến lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, cần huy động trí tuệ tập thể trong việc xây dựng các dự thảo nghị quyết, đề án, chương trình hành động đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Lãnh đạo Sở KH&CN báo cáo các dự thảo nghị quyết, đề án trình bày tại hội nghị.

Tiếp đó, hội nghị nghe lãnh đạo Sở KH&CN báo cáo các dự thảo: Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 – 2030; Đề án Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 – 2030; Danh mục nhiệm vụ, dự án trọng tâm, đột phá về phát triển khoa học, công nghệ tỉnh Phú Thọ năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030.

Theo đó, tỉnh Phú Thọ đề ra mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh hoàn thành chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện, đưa chuyển đổi số trở thành nền tảng trọng yếu cho phát triển nhanh và bền vững. Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sẽ thực hiện là: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chuyển đổi nhận thức tạo sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong hoạt động chuyển đổi số và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; hoàn thiện chính quyền số và phát triển đô thị thông minh; phát triển kinh tế số, xã hội số, hạ tầng số và bảo đảm an toàn thông tin.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Việc xây dựng Nghị quyết và Đề án về Chuyển đổi số tỉnh Phú Thọ là cần thiết, thể hiện sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chứ không của riêng chính quyền và Sở KH&CN. Tuy nhiên, Sở KH&CN cần lưu ý các ý kiến đóng góp tại hội nghị và căn cứ tình hình thực tiễn của ba tỉnh trước khi hợp nhất để xây dựng các dự thảo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&CN phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để sửa đổi, bổ sung, sớm hoàn thiện trình các nội dung dự thảo trình UBND tỉnh.

Vĩnh Hà