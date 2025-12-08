Hoàn thiện phương án quy hoạch đô thị, nông thôn, không gian phát triển du lịch

Chiều 8/12, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo phương án quy hoạch liên quan ngành, lĩnh vực tích hợp trong Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kì 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cùng dự có đồng chí Vũ Việt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của Sở Xây dựng: Sau sáp nhập, chỉ tiêu đô thị hóa toàn tỉnh năm 2025 được tính toán lại giảm từ 33% xuống 17,7% (giảm 15,3%); số lượng đô thị đã công nhận giảm từ 58 xuống 15 (giảm 43 đô thị). Căn cứ Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, giai đoạn 2026 – 2030, Sở Xây dựng đề xuất định hướng phát triển đô thị và nông thôn đến năm 2030 Phú Thọ có 1 đô thị trung tâm (Đại đô thị Văn Lang, gồm chuỗi đô thị từ thành phố Việt Trì cũ đến thành phố Vĩnh Yên cũ và huyện Bình Xuyên cũ); 5 Đô thị trung tâm vùng kinh tế (Phú Thọ, Phúc Yên, Thanh Thủy, Hòa Bình, Lương Sơn); 22 Đô thị vệ tinh (gồm, Tam Đảo, Hợp Châu, Bình Tuyền, Vĩnh Tường, Tam Dương, Lập Thạch, Tam Sơn, Liên Châu (khu vực Vĩnh Phúc); Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh Sơn, Tam Nông (khu vực Phú Thọ); Tân Lạc, Mai Châu, Kim Bôi, Lạc Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, An Nghĩa (khu vực Hòa Bình); đồng thời nâng cấp mới 8 đô thị, gồm Nguyệt Đức, Thái Hòa (khu vực Vĩnh Phúc), Hiền Lương, Thu Cúc, Tân Sơn, Hương Cần (khu vực Phú Thọ), Đà Bắc, Mường Thàng (khu vực Hòa Bình).

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Xuân Quang báo cáo phương án quy hoạch đô thị, nông thôn

Về quy hoạch sân Golf: Tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có 50 sân Golf, tổng diện tích khoảng 9.638ha. Trong đó có 7 sân đã đưa vào hoạt động (1 sân ở khu vực Phú Thọ, 2 sân ở khu vực Hòa Bình và 4 sân khu vực Vĩnh Phúc); 43 sân golf, cụm sân golf đang đầu tư xây dựng, đang lựa chọn nhà đầu tư hoặc đang triển khai công tác thu hút đầu tư.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thảo luận về Quy hoạch khong gian phát triển du lịch và sân Golf

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị các sở, ngành rà soát thực trạng đô thị, nông thôn của tỉnh; bám sát Quy hoạch vùng của Trung ương và tiêu chí phân loại cụ thể các đô thị về diện tích tự nhiên, quy mô dân số,... để có phương án quy hoạch đảm bảo các tiêu chí và có thể mở rộng theo hướng đô thị liên phường, liên xã phù hợp Luật tổ chức chính quyền địa phương. Đảm bảo tầm nhìn đến năm 2050, Phú Thọ là thành phố trực thuộc Trung ương; tỷ lệ đô thị hóa đạt tỷ lệ 50-60%.

Quang cảnh hội nghị

Đồng tình với quy hoạch sân golf, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là lĩnh vực công nghiệp không khói, công nghiệp thể thao có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên cần rà soát, đánh giá kỹ quy hoạch; khảo sát cụ thể từng sân golf, đưa ra khỏi quy hoạch các sân golf có ảnh hưởng đến đất nông nghiệp, đất ở của người dân; nghiên cứu bổ sung thêm các sân golf gắn với các hành lang giao thông, hành lang kinh tế mới có tính chất kết nối liên vùng. Việc quy hoạch sân golf gắn phải gắn với phát triển du lịch, liên kết vùng, phát triển đô thị, nghỉ dưỡng đảm bảo phù hợp với cảnh quan. Cùng với hoàn thiện công tác quy hoạch, các sở, ngành, địa phương cần quan tâm thu hút các nhà đầu tư chiến lược đầu tư phát triển đô thị, du lịch, tạo bứt phá cho phát triển.

Đinh Vũ