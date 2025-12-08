Phát biểu khai mạc của Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Hai- HĐND tỉnh

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

- Kính thưa đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh!

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

- T hưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

- Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân t oàn tỉnh!

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, hôm nay, HĐND tỉnh Phú Thọ khóa 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ Hai – Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các vị đại biểu khách quý, các đồng chí thay mặt cho các Ban Đảng Trung ương; các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã về dự phiên khai mạc. Kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân trong tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc kỳ họp thành công tốt đẹp.

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

- T hưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên tỉnh ta triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau khi thực hiện việc sáp nhập tỉnh theo Nghị quyết của Quốc hội - Đây một sự kiện mang dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tư duy quản lý, tổ chức bộ máy và phương thức vận hành chính quyền các cấp.

Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; thiên tai, bão lũ tác động mạnh đến sản xuất và đời sống Nhân dân; việc sáp nhập tỉnh với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu khẩn trương sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, ổn định đời sống cán bộ, Nhân dân, tạo lập nền nếp hoạt động của chính quyền hai cấp. Song được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương; sự lãnh chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, linh hoạt của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự đoàn kết, đồng lòng, vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta chủ động khắc phục khó khăn, tập trung cao độ cho công tác chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phát triển kinh tế - xã hội; đến nay mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã đi vào hoạt động ổn định; tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, quý sau cao hơn quý trước và ước cả năm tăng 10,52%; GRDP bình quân đầu người đạt 111,4 triệu đồng, tăng 14,37% so với năm 2024. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 57 nghìn tỷ đồng, tăng so với dự toán HĐND tỉnh giao, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tập trung đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; xử lý nhiều dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các phương án quy hoạch, phát triển hạ tầng được rà soát, nghiên cứu điều chỉnh phù hợp sau hợp nhất tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất nhập khẩu tăng trưởng khá. Công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số được quan tâm, đẩy mạnh. Cải cách thủ tục hành chính được chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ; 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội được đảm bảo, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh. Các ngành, các địa phương đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đảm bảo tiến độ sắp xếp, tổ chức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tình hình an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, đời sống người dân được cải thiện và nâng cao.

- Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

- Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh!

Kỳ họp lần này là kỳ họp cuối năm, dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày làm việc, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng mà tại phiên trù bị, đại biểu HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua. Ngoài các nội dung thường lệ theo luật định, HĐND tỉnh dự kiến sẽ thông qua 25 nghị quyết nhằm tạo hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình tại kỳ họp và truyền hình trực tiếp phiên khai mạc; phiên chất vấn, trả lời chất vấn, giải trình tại hội trường và phiên bế mạc kỳ họp để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, để phấn đấu thực hiện 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu mà nghị quyết đã đề ra cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm; đòi hỏi các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; đảm bảo thực hiện đồng bộ, thống nhất cơ chế chính sách triển khai trên địa bàn tỉnh ngay trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy vai trò, trọng trách của người đại biểu nhân dân, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào từng nội dung của Kỳ họp để HĐND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trước Nhân dân, đáp ứng niềm tin và sự mong đợi của cử tri trong tỉnh.

Đối với UBND tỉnh và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, với trách nhiệm của mình và yêu cầu của kỳ họp, cần tiếp thu, giải trình rõ những nội dung kiến nghị của cử tri, nhất là các vấn đề chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh, từ đó đưa ra các cam kết, giải pháp, thời gian cụ thể để thực hiện; đồng thời, có kế hoạch giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri và đại biểu HĐND tỉnh, góp phần vào thành công của kỳ họp và tạo sự chuyển biến mới trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo.

Với tinh thần đó, Tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ Hai - Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khoá 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Xin trân trọng cảm ơn !